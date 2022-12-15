Xiaomi MIUI 14 için hazırlanan duvar kağıtları yayımlandı (İndir)

Tam Boyutta Gör MIUI 14 güncellemesi ve onun için dizayn edilen duvar kağıtları (wallpaper) ortaya çıktı. Akıcılık ve şeffaflık sloganı ile kullanıcıların beğenisine sunulan bu yazılımın görselleri için dokuz adet kategori hazırlandı.

MIUI 14 tanıtıldı: İşte MIUI 14 özellikleri ve gelen yenilikler 2 gün önce eklendi

MIUI 14 duvar kağıtları

MIUI 14'e ait olan duvar kağıtlarını yüksek çözünürlük eşliğinde bir galeride topladık. MIUI 14 duvar kağıtları için yayımlanan kategoriler belli oldu:

Beze (Kurabiye - Macaron)

Camsı ve Donuk Işıltı

Doğal Doku

Gölge Hendesesi

Kıvrımlar

Kristalleşme

MIUI 14

Işık Dalgaları

Renkli Cila

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