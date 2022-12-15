Xiaomi MIUI 14 için hazırlanan duvar kağıtları yayımlandı (İndir)

MIUI 14 duvar kağıtları
MIUI 14'e ait olan duvar kağıtlarını yüksek çözünürlük eşliğinde bir galeride topladık. MIUI 14 duvar kağıtları için yayımlanan kategoriler belli oldu:
- Beze (Kurabiye - Macaron)
- Camsı ve Donuk Işıltı
- Doğal Doku
- Gölge Hendesesi
- Kıvrımlar
- Kristalleşme
- MIUI 14
- Işık Dalgaları
- Renkli Cila
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...