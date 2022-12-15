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    Xiaomi MIUI 14 için hazırlanan duvar kağıtları yayımlandı (İndir)

    12 Aralık 2012 tanıtılan MIUI 14 güncellemesi için yayımlanan duvar kağıtları artık indirilebiliyor. Çözünürlüğü 1080 x 2400 olan 66 adet duvar kağıdı görseli sizlerle:
    Oy Ver
    MIUI 14 Tam Boyutta Gör
    MIUI 14 güncellemesi ve onun için dizayn edilen duvar kağıtları (wallpaper) ortaya çıktı. Akıcılık ve şeffaflık sloganı ile kullanıcıların beğenisine sunulan bu yazılımın görselleri için dokuz adet kategori hazırlandı.

    MIUI 14 duvar kağıtları

    MIUI 14'e ait olan duvar kağıtlarını yüksek çözünürlük eşliğinde bir galeride topladık. MIUI 14 duvar kağıtları için yayımlanan kategoriler belli oldu:

    • Beze (Kurabiye - Macaron)
    • Camsı ve Donuk Işıltı
    • Doğal Doku
    • Gölge Hendesesi
    • Kıvrımlar
    • Kristalleşme
    • MIUI 14
    • Işık Dalgaları
    • Renkli Cila

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 15 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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