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HTC One X için rengarenk kapaklar geliyor

7 yıl
18,9b
1
18
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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One serisi akıllı telefonlarıyla üst seviye donanım özelliklerini iddialı tasarım çizgileriyle sunmayı amaçlayan HTC, yeni amiral gemisi One X için rengarenk kapaklar hazırladı. 4.7-inç büyüklüğünde ekrana, Nvidia Tegra 3 işlemcisine ve Android 4.0 işletim sistemine sahip olan One X için hazırlanan kapakların kırmızı ve mavi başta olmak üzere farklı renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor.
One X'in beğeni kazanan yekpare gövdesinin görülebilmesi için kesikli tasarıma sahip olan kapaklar ile One X hem daha fazla görsellik kazanıyor hem de olası çarpma veya düşmelere karşı daha fazla korunma sağlanmış oluyor. Kamera ve flash için gerekli deliğe sahip olan kapaklarda, One X'in arka kısmındaki HTC logosunun da doğrudan işlendiğini görüyoruz. Yeni kapakların yaygın satışına Mayıs ayı içerisinde başlanması beklenirken, fiyatlar hakkında net bir bilgi bulunmuyor. 
 
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zetnakah 7 yıl en beğenilen EuroAsia
H. Upmann

Bizim başımız kel mi


Benim hafif kel ortalar açıldı
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Stroma 7 yıl muyku
muyku

ilk yorum

b'bitmediniz ...
1 Yanıt Yanıtla +4
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krebjing 7 yıl
araştırırken nette gördüm bu kılıfları.Siyah rengini görmedim henüz ama kesinlikle almayacağım tasarıma sahip kılıflar bunlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hamzavav 7 yıl
naylon kılıf, peh
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E_Aydin35 7 yıl
Bu tür aksesuarlar, gerçekden kullanıcının gözünü etkiliyor, şıklık ve tasarımı sevenler için, güzel olmuş daha çok çeşitde sunulabilirdi
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alp0007 7 yıl
Çok ucuz duruyor.
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anlakpnr 7 yıl
Mor yok mu mor :)
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Recharged 7 yıl
Daha iyi olabilirdi. Çok basit kalmış tasarımlar.
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MaSSive 7 yıl
Bir One X kullanıcısı olarak, araştırırken nette gördüm bu kılıfları.Siyah rengini görmedim henüz ama kesinlikle almayacağım tasarıma sahip kılıflar bunlar.Siyah beyaz dışında,
Bu renklerde hiçbir kılıf almam zaten.
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Hykr0 7 yıl
çok karasız kaldım... hangisini alıcam :D
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alpa07 7 yıl
telefon yok bari kapak alalım
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OvernightSensation 7 yıl
önce şu kamera fps'ni 22den 30'a çıkarsın htc browser render issue'yu halletsin kapağı biz hallederiz gerekirse dikerim kapağı sorun yok.
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-Pisagor- 7 yıl
Ben beğenmedim neden ızgralı bir yapı tercih edildi acaba.
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Kitmaker 7 yıl
Korumayan şeyi napıcaksınız beyler ?
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