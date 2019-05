HTC One X için rengarenk kapaklar geliyor

One serisi akıllı telefonlarıyla üst seviye donanım özelliklerini iddialı tasarım çizgileriyle sunmayı amaçlayan HTC, yeni amiral gemisi One X için rengarenk kapaklar hazırladı. 4.7-inç büyüklüğünde ekrana, Nvidia Tegra 3 işlemcisine ve Android 4.0 işletim sistemine sahip olan One X için hazırlanan kapakların kırmızı ve mavi başta olmak üzere farklı renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

One X'in beğeni kazanan yekpare gövdesinin görülebilmesi için kesikli tasarıma sahip olan kapaklar ile One X hem daha fazla görsellik kazanıyor hem de olası çarpma veya düşmelere karşı daha fazla korunma sağlanmış oluyor. Kamera ve flash için gerekli deliğe sahip olan kapaklarda, One X'in arka kısmındaki HTC logosunun da doğrudan işlendiğini görüyoruz. Yeni kapakların yaygın satışına Mayıs ayı içerisinde başlanması beklenirken, fiyatlar hakkında net bir bilgi bulunmuyor.