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HTC One için Android 4.2.2 güncellemesinin Türkiye dağıtımı başladı

5 yıl
3,1b
1
69
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One için Android 4.2.2 güncellemesinin Türkiye dağıtımı başladı
HTC One için Android 4.2.2 güncellemesinin Türkiye dağıtımına başlandı. Kısa bir süre önce Tayvan'da kullanıma sunulan güncelleme, Avrupa ile aynı anda ülkemizde de kullanıma sunuluyor. Okuyucularımız tarafından da ekran görünütleriyle doğrulanan güncelleme kapsamında, HTC One'ın standart işletim sistemi sürümü Android 4.1.2'den 4.2.2'ye yükseltilirken, irili ufaklı çok sayıda yenilik ve güncelleme de sunuluyor.
2.24.401.2 sürüm numarasına sahip olan 413.63MB büyüklüğündeki güncelleme içerisinde Android 4.2.2 yükseltmesine ek olarak, başlatma barı geliştirmesi, widget panel ayarlaması, yeni kilit ekranı tarzı widget, geliştirilmiş geri tuşu hareketi, durum çubuğunda pil seviyesi göstergesi, hızlı ayar paneli ile 12 geçerli ayara yeni  dokunmatik dizilim ile erişim, Zoe için yeni dosya formatı ile daha iyi dosya yönetimi, video öne çıkanları özelliği için 6 adet ekstra demo ve müzik kanalı için hızlı sarma/geri alma fonksiyonu eklenmesi, ayrıca Blinkfeed için Instagram entegrasyonu gibi özellikler, güncelleme dahilinde HTC One'a ekleniyor.
HTC One sahipleri, yazılım güncelleştirme kısmında yeni güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirler. HTC One 4.2.2 güncellemesini bildiren okuyucumuz Kaan Enes Candemir'e teşekkürler. HTC One 4.2.2 güncellemesine ilişkin detaylı ekran görüntülerine haberimizin altında yer alan galeri kısmından ulaşabilirsiniz.

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DRaGoRYoN 5 yıl en beğenilen
Samsung hala milyonlarca Galaxy S3 ve Note 2 sahiplerini bekletedursun...Galaxy S4'ü daha çok satması lazım herhalde...Yazık çok yazık...Birde Samsungu yazılım ve güncelleştirme konusunda övenler var...Hiç te övülecek bir yanı yok...Aksine eleştirilecek çok yanı var...Galaxy Note 2 ilk çıktığında alanlardanım yaklaşık 10 ay oldu alalı...2000 TL ye yakın bir para verdim...Aldığım günden bugüne geçen 10 aylık süreçte Samsung'un güncelleme ve yazılım konusunda Note 2 ye adam gibi birşey yaptığını görmedim...Aksini iddia edecek olan varsa gelsin buyursun bir güzel kapak ederim...Hatta cihaz 4.1.1 ile geliyordu sadece 4.1.2 güncellemesi verdiler o güncelleme ilede güzelim cihazın içine ettiler...Özelliklede şarj ve pil konusunda cihazı iyice b.o.k ettiler...Resmi 4.2.2 güncellemesi çıkalı 6 aydan fazla olmuş biz S3,Note 2 ve diğer android işletim sistemli üst düzey cihaz sahipleri hala bu güncellemeyi alabilmiş değiliz...Android işletim sistemli cihaz üreten firmaların artık şu güncelleme işlerine el atması lazım...Gerekli ilgiyi göstermesi lazım...Ama nerde hepsi aç gözlü köpek firma olmuşlar...Yüzlerce abuk subuk çöp cihaz üreteceklerine birazda şu yazılım, güncelleştirme, satış sonrası destek ve müşteri memnuniyetine önem verseler yaa...Milyarlarca para veriyoruz şu cihazlara 1 yılı bile dolmadan biz müşterilerine üvey evlat muamelesi yapmaya başlıyorlar...Sürekli en son çıkardıkları cihazlara teşvik etmeye bizleri kaz gibi yolmaya devam etme derdindeler...İşte bu zihniyette olan firmaların hepsinin Allah belasını versin...
Samsung hala milyonlarca Galaxy S3 ve Note 2 sahiplerini bekletedursun...Galaxy S4'ü daha çok satması lazım herhalde...Yazık çok yazık...Birde Samsungu yazılım...
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Guest-9D2914531 5 yıl
Hayırlı olsun, darısı s3, note 2, note 10.1, note 8.0 kullanıcılarının basina
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casperfriendly 5 yıl
ya bir de su menü ekranına arka plandaki resim olsa ama hep siyah hep siyah içim sıkıldı
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DH Misafiri 5 yıl
Selam beyler benim telefona halen 4.2.2 gelmedi neden acaba bilgisi olan varmı
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DH Misafiri 5 yıl
yeni güncelleme istediği kadar güzel olsun batarya ömrünün azaldığını gördükten sonra gözümden düştü.. telefonu sıfırladım ancak yazılım hala 4.4.2 görünüyor.. yazılımı sıfırlama yöntemi var mı arkadaşlar?? ilk aldığımda 4.2 idi galiba.. buna dönderme şansım var mı telefonu?
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salih deniz 5 yıl
yazılımı(android sürümünü) telefonu ilk aldığımız hale getirmenin bir yolu var mı arkadaşlar?
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NıKa 5 yıl salih deniz
salih deniz

yazılımı(android sürümünü) telefonu ilk aldığımız hale getirmenin bir yolu var mı arkadaşlar?

Hangi güncellemeyi yaptınız?Kitkat mı?
Bende de kitkat yüklü ve batarya ömrü olarak en iyi sürüm benim için. Batarya kalibrasyonu yapın.
İlle de en baştaki sürüme dönmek istiyorsanız telefona root yapmalısınız bu durumda da garantiniz gider.
4.4.2'deyseniz eğer batarya kalibrasyonu tavsiyemdir.
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salih deniz 5 yıl
güncelleme yapmadıysanız, üzülmeyin! yapmadığınız daha iyi arkadaşlar.. güncelleme yüzünden gün yüzü göremez oldum. batarya ömrü iyice azaldı, telefondan soğudum.
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oguzhangunes 5 yıl
Arkadaşlar nerden oluyor bu update telefondan denedim. Şu anda en guncel sürüm diyor ama telefon 4.3 . Anlamadım. Oguzhangunes@yahoo.com
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Ogz008 5 yıl oguzhangunes
oguzhangunes

Arkadaşlar nerden oluyor bu update telefondan denedim. Şu anda en guncel sürüm diyor ama telefon 4.3 . Anlamadım. Oguzhangunes@yahoo.com

Hocam en güncel versiyondasınız zaten
4.3 sürümü 4.2.2'nin bir üstüdür.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar ben bu 4.2.2 güncellemesini yaptıktan sonra telefon sınırlı bağlantıya düştü telefonu resetledim ama düzelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.Eski sürümüme mi yükelemem lazım , eğer öyle gerekiyorsa bunu nasıl yapabilirim .Yardımcı olursanız sevinirim.
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kurbaaa 5 yıl
Arkadaşlar, yükleme başarı ile indiriliyor ancak yüklemeye başladığı zaman hem aynı yerde hata verip atıyor. Nasıl çözebilirim?
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DH Misafiri 5 yıl
bende güncelledim fakat kameradan atıyor.aramada kulağa yaklaştırınca ekran ışıgıda sönmüyor ve tuş ışıkları da yanmıyor.bikaç yerde okudum bu hataları alanlar olmuş.ne yapabilirm.suan tekrar 4.1 i yükledim herşey çalışıyor
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ekarakoc 5 yıl
HTC One X kullanıyorum. Dün akşam 4.2.2. sürümünü güncelleştirdim fakat güncellemeden sonra yeniden başlatıp kontrol ettiğimde kamera çalışmıyor. Yine de kamerayı açmaya çalıştığımda 1 saniye sonra kapanıyor. Bu sorunu olan varsa, nasıl çözülmem gerektiğini bilgilendirir misiniz?
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yunus374 5 yıl
Arkadaşlar Bana Halen Gelmedi Güncelleme Htc One X Kullanıyorum. Sizlere Geldimi?
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DH Misafiri 5 yıl
Ben Htc one x'de güncelledim ve pişmanım. Telefondan soğudum resmen. Bir de kamera çalışmıyor ne olduysa. Eski sürüme nasıl geri dönebilirim ?
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