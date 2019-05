HTC One için Android 4.2.2 güncellemesinin Türkiye dağıtımı başladı

HTC One için Android 4.2.2 güncellemesinin Türkiye dağıtımına başlandı. Kısa bir süre önce Tayvan'da kullanıma sunulan güncelleme, Avrupa ile aynı anda ülkemizde de kullanıma sunuluyor. Okuyucularımız tarafından da ekran görünütleriyle doğrulanan güncelleme kapsamında, HTC One'ın standart işletim sistemi sürümü Android 4.1.2'den 4.2.2'ye yükseltilirken, irili ufaklı çok sayıda yenilik ve güncelleme de sunuluyor.

2.24.401.2 sürüm numarasına sahip olan 413.63MB büyüklüğündeki güncelleme içerisinde Android 4.2.2 yükseltmesine ek olarak, başlatma barı geliştirmesi, widget panel ayarlaması, yeni kilit ekranı tarzı widget, geliştirilmiş geri tuşu hareketi, durum çubuğunda pil seviyesi göstergesi, hızlı ayar paneli ile 12 geçerli ayara yeni dokunmatik dizilim ile erişim, Zoe için yeni dosya formatı ile daha iyi dosya yönetimi, video öne çıkanları özelliği için 6 adet ekstra demo ve müzik kanalı için hızlı sarma/geri alma fonksiyonu eklenmesi, ayrıca Blinkfeed için Instagram entegrasyonu gibi özellikler, güncelleme dahilinde HTC One'a ekleniyor.

HTC One sahipleri, yazılım güncelleştirme kısmında yeni güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirler. HTC One 4.2.2 güncellemesini bildiren okuyucumuz Kaan Enes Candemir'e teşekkürler. HTC One 4.2.2 güncellemesine ilişkin detaylı ekran görüntülerine haberimizin altında yer alan galeri kısmından ulaşabilirsiniz.