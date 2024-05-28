Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye'de kullanıma sunuldu

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2022 yılında Android 12 işletim sistemiyle piyasaya sürdüğü Galaxy S21 FE, firmanın söz verdiği gibi güncellemeleri almaya devam ediyor. Galaxy S24 ve S23 serisine geniş yapay zeka özellikleri getiren One UI 6.1 güncellemesi bir süredir Galaxy S21 FE için dağıtımdaydı ancak Türkiye için süreç başlamamıştı. Şimdi ise One UI 6.1 güncellemesi Galaxy S21 FE için Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Galaxy S21 FE One UI 6.1 güncellemesi Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Samsung, bilindiği üzere Galaxy S21 FE için dört nesil One UI ve beş yıllık güvenlik güncellemeleri desteği sunuyor. Dolayısıyla Galaxy S21 FE, Android 16 güncellemesini de almaya uygun olacak. Öte yandan Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesi ise cihaza, resim ve video oluşturma, düzenleme ve görüntüleme için çeşitli araçlar sunuyor. Fotoğraflar için yapay zeka önerileri sağlanıyor ve galeride iyileştirmeler yapılıyor.

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Yaklaşık olarak 2.1 GB boyutundaki güncelleme, fotoğraf düzenleme seçeneklerinin yanında duvar kağıdı ve widget gibi araçlarla kişiselleştirmeyi geliştiriyor. Üst seviye Galaxy’lerde yer alan Circle to Search, çağrı sırasında gerçek zamanlı çeviri, ses kaydını ve web sayfalarını özetleme gibi gelişmiş yapay zeka özellikleri ise güncelleme içeriğinde yer almıyor. Telefonunuzu güncellemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme ve İndir ve yükle seçeneğine dokunmanız yeterli. Güncellemenin cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alacağını da unutmayın.

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Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye'de