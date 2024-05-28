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    Anlık Bildirim

    Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye'de kullanıma sunuldu

    Samsung’un sevilen modeli Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi bir süre önce zaten başlamıştı. Şimdi ise bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcılar için dağıtılmaya başlandı.
    Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 2022 yılında Android 12 işletim sistemiyle piyasaya sürdüğü Galaxy S21 FE, firmanın söz verdiği gibi güncellemeleri almaya devam ediyor. Galaxy S24 ve S23 serisine geniş yapay zeka özellikleri getiren One UI 6.1 güncellemesi bir süredir Galaxy S21 FE için dağıtımdaydı ancak Türkiye için süreç başlamamıştı. Şimdi ise One UI 6.1 güncellemesi Galaxy S21 FE için Türkiye'de kullanıma sunuldu.

    Galaxy S21 FE One UI 6.1 güncellemesi Türkiye'de

    Galaxy S21 FE için One UI 6.1 güncellemesi Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Samsung, bilindiği üzere Galaxy S21 FE için dört nesil One UI ve beş yıllık güvenlik güncellemeleri desteği sunuyor. Dolayısıyla Galaxy S21 FE, Android 16 güncellemesini de almaya uygun olacak. Öte yandan Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesi ise cihaza, resim ve video oluşturma, düzenleme ve görüntüleme için çeşitli araçlar sunuyor. Fotoğraflar için yapay zeka önerileri sağlanıyor ve galeride iyileştirmeler yapılıyor.

    Yaklaşık olarak 2.1 GB boyutundaki güncelleme, fotoğraf düzenleme seçeneklerinin yanında duvar kağıdı ve widget gibi araçlarla kişiselleştirmeyi geliştiriyor. Üst seviye Galaxy’lerde yer alan Circle to Search, çağrı sırasında gerçek zamanlı çeviri, ses kaydını ve web sayfalarını özetleme gibi gelişmiş yapay zeka özellikleri ise güncelleme içeriğinde yer almıyor. Telefonunuzu güncellemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme ve İndir ve yükle seçeneğine dokunmanız yeterli. Güncellemenin cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alacağını da unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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