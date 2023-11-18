Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere elektrikli otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları motor gücüne göre farklılık gösteriyor. Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen otomobillere matrahına göre %10 veya %40, 160 kW'ı geçenlere ise matrahına göre %50 veya %60 vergi uygulanıyor.

Gelen yeni düzenleme ile sadece motor gücü 160 kW'ın altında olan elektrikli otomobillerde matrah güncellendi. Bu otomobillerin %10 ÖTV dilimine girmesini belirleyen matrah değeri 1.250.000 TL'den 1.450.000 TL'ye çıkarıldı. Bu da sadece yüzde 16 gibi küçük bir değişim yapıldığı anlamına geliyor. Motor gücü 160 kW'ı geçenler için matrah değeri (1.350.000 TL) değişmedi.

Elektrikli otomobillerde ÖTV düzenlemesi 🚗 - Yeni düzenleme - Motor gücü Matrah ÖTV oranı 160 kW'ı geçmeyen Matrahı 1.450.000 TL'yi aşmayan %10 160 kW'ı geçmeyen Diğerleri %40 160 kW'ı geçen Matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan %50 160 kW'ı geçen Diğerleri %60 - Eski hali - Motor gücü Matrah ÖTV oranı 160 kW'ı geçmeyen Matrahı 1.250.000 TL'yi aşmayan %10 160 kW'ı geçmeyen Diğerleri %40 160 kW'ı geçen Matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan %50 160 kW'ı geçen Diğerleri %60

Düzenleme sonrasında artık vergisiz fiyatı 1.450.000 TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller en düşük dilim olan %10'luk ÖTV dilimine girebilecek. Bu değişiklik sadece ufak bir farkla %10'luk ÖTV dilimini kaçıran elektrikli otomobillerin ucuzlamasına sebep olabilir.

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Ayrıca, Türkiye'de satılan birçok otomobil 1.6 milyon TL'ye yakın satış fiyatlarıyla %10'luk dilimin üst sınırına yakın konumdaydı. Yani bu otomobiller ufak bir zam görmesi halinde %40'lık dilime sıçrayacak durumdaydı. Düzenleme ile bu sınır 1.65 milyondan 1.9 milyon TL civarına yükselmiş oldu.

Sadece alt dilimde yapılan matrah güncellemesi, Togg'a zam mı gelecek sorularına neden oldu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

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Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi yapıldı