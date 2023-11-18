Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi yapıldı

Gelen yeni düzenleme ile sadece motor gücü 160 kW'ın altında olan elektrikli otomobillerde matrah güncellendi. Bu otomobillerin %10 ÖTV dilimine girmesini belirleyen matrah değeri 1.250.000 TL'den 1.450.000 TL'ye çıkarıldı. Bu da sadece yüzde 16 gibi küçük bir değişim yapıldığı anlamına geliyor. Motor gücü 160 kW'ı geçenler için matrah değeri (1.350.000 TL) değişmedi.
|-
|Yeni düzenleme
|-
|Motor gücü
|Matrah
|ÖTV oranı
|160 kW'ı geçmeyen
|Matrahı 1.450.000 TL'yi aşmayan
|%10
|160 kW'ı geçmeyen
|Diğerleri
|%40
|160 kW'ı geçen
|Matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan
|%50
|160 kW'ı geçen
|Diğerleri
|%60
|-
|Eski hali
|-
|Motor gücü
|Matrah
|ÖTV oranı
|160 kW'ı geçmeyen
|Matrahı 1.250.000 TL'yi aşmayan
|%10
|160 kW'ı geçmeyen
|Diğerleri
|%40
|160 kW'ı geçen
|Matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan
|%50
|160 kW'ı geçen
|Diğerleri
|%60
Düzenleme sonrasında artık vergisiz fiyatı 1.450.000 TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller en düşük dilim olan %10'luk ÖTV dilimine girebilecek. Bu değişiklik sadece ufak bir farkla %10'luk ÖTV dilimini kaçıran elektrikli otomobillerin ucuzlamasına sebep olabilir.
Ayrıca, Türkiye'de satılan birçok otomobil 1.6 milyon TL'ye yakın satış fiyatlarıyla %10'luk dilimin üst sınırına yakın konumdaydı. Yani bu otomobiller ufak bir zam görmesi halinde %40'lık dilime sıçrayacak durumdaydı. Düzenleme ile bu sınır 1.65 milyondan 1.9 milyon TL civarına yükselmiş oldu.
Sadece alt dilimde yapılan matrah güncellemesi, Togg'a zam mı gelecek sorularına neden oldu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.