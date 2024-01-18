Devlerin kapışması: Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max

- Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max Teknik Özellik Karşılaştırması
- Tasarım 🎨
- Ekran 📱
- Performans ⚡
- Kamera 📸
- Batarya ve pil ömrü 🔋
- Fiyat 💰
- Özet | Hangisi alınmalı ❓
- Yorumlar
Lafı çok uzatmadan öncelikle telefonlar hakkında teknik özellikleri sizin için karşı karşıya getirelim ve sonrasında spesifik karşılaştırmalara geçelim.
|Özellik
|Galaxy S24 Ultra
|iPhone 15 Pro Max
|Ekran
|6,8 inç AMOLED ekran
QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0
HDR10+
2.600 nit maksimum parlaklık
|6,7 inç AMOLED ekran
FHD+ çözünürlük (2.796 x 1.290)
120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0
HDR10+
2.000 nit maksimum parlaklık
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
|Apple A17 Pro
|RAM
|12GB LPDDR5X
|8GB LPDDR5
|Depolama
|256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0
|256GB, 512GB, 1TB
|Batarya
|5.000 mAh batarya
45W kablolu şarj
15W kablosuz şarj
5W ters kablosuz şarj
Kutuda şarj cihazı yok
|4.422mAh batarya
20W kablolu şarj
MagSafe ile 15W kablosuz şarj
Ters kablosuz şarj yok
Kutuda şarj cihazı yok
|Kamera
|
Arka:
- 12MP ultra geniş
- 10 MP telefoto
- 50MP telefoto
- Lazer AF
Ön:
Kamera uygulamasında Pro kontroller var
|
Arka:
- 12MP ultra geniş
- 12MP periskop telefoto
- ToF 3D LiDAR Tarayıcı
Ön:
Kamera uygulamasında Pro kontroller yok
|Video
|
Arka:
Ön:
|
Arka:
Ön:
|Ses
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|Bağlantı
|5G (mmWave + Sub6)
Wi-Fi 7
Bluetooth 5.3
NFC
UWB
|5G (mmWave + Sub6)
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
NFC
UWB
|Güvenlik
|Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
|Face ID
|Yazılım
|Android 14
One UI 6.1
|iOS 17
|Malzeme
|Ön tarafta Gorilla Armor
Titanyum çerçeve
Cam arka kısım
|Ön tarafta Ceramic Shield
Titanyum çerçeve
Cam arka kısım
|Boyutlar
|162.3 x 79 x 8.6 mm
233g
|159.9 x 76.7 x 8.25 mm
221g
|Renk seçenekleri
|Titanyum Siyahı, Titanyum Grisi, Titanyum Menekşe, Titanyum Sarısı, Jade Yeşili, Safir Mavisi, Kumtaşı Turuncusu
|Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum
|Fiyat
|1299 dolar
|1199 dolar
Tasarım 🎨
Herhangi iki şeyi tasarım kategorisinde karşılaştırma oldukça subjektif bir durum. Zira tasarım şahsi bir zevke hitap ediyor ve Galaxy S24 Ultra ile iPhone 15 Pro Max birbirinden tamamıyla ayrışıyor.
Galaxy S24 Ultra, açıkça daha büyük, daha geniş ve daha ağır bir yapıya sahip. Bununla birlikte düz kenarlara ve köşeli bir dizayna sahip. iPhone 15 Pro Max ise daha oval köşeler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Öte yandan her iki telefon da esasında birkaç nesildir benzer tasarım dilini kullanıyor, dolayısıyla büyük yenilikler iki cihazda da yok.
Her iki telefon da hemen hemen tüm diğer amiral gemileri gibi IP68 derecesine sahip, böylece su ve toz korumasına sahip oluyorsunuz. Bunların dışında Apple nihayet bu nesilde Type C standardına geçiş yaptı ve yıllardır Samsung gibi tek kablo ile tüm cihazları kullanmak mümkün. Son olarak bu telefonları satın aldığınızda kutunun içerisinde şarj cihazı bulunmadığını, dolayısıyla şarj cihazını ayrıca satın almanız gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Şahsi bir yorum olacak ama bu olay nasıl kabul gördü anlamıyorum. Aldığınız monitörün kablolarının olmaması gibi veya satın aldığınız aracın lastiksiz gelmesi gibi bir şey.
Ekran 📱
Her iki telefonun da ekranı düz, yani ekranda kavis yok. Öte yandan Galaxy S24 Ultra artık simetrik bir tasarıma sahip ön tarafta. Bu da hassasiyeti olanlar için iyi bir şey. Çözünürlük açısından Galaxy, iPhone'daki 1290p ekrana kıyasla 1440p ekranla biraz daha keskin. Her ikisi de 120Hz değişken yenileme hızını destekliyor ve statik içeriklerde 1Hz'e kadar düşebiliyor.
Galaxy S24 Ultra’nın ekran konusunda iPhone 15 Pro Max’i tamamen gölgede bırakacağı konu ise parlaklık: 2.600 nit’e kıyasla 2000 nit. Son olarak tam olarak ekranla ilişikli olmasa da Galaxy’de ultrasonik türde bir ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Önceki nesilde gördüğümüz gibi oldukça hızlı çalışıyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de var. iPhone tarafında ise yalnızca yüzünüzün 3D modelini kullanan Face ID'ye sahipsiniz.
Performans ⚡
Konfigürasyonlar açısından, Galaxy ve iPhone için aynı seçeneğe sahip olacaksınız: 256GB, 512GB veya 1TB depolama alanı. Ancak Galaxy 12GB RAM ile gelirken, iPhone 8GB RAM ile geliyor. Ancak, en büyük fark gerçek yazılımda olacak.
Galaxy AI açıkça yeni serinin odak noktası. Kameralardan galeriye, telefon çağrılarından ses kaydına kadar yapay zeka destekli düzenleme, özetleme ve üretme yetenekleri var. iPhone tarafında spesifik AI özelliği yok.
Kamera 📸
Her şeyden önce, 200MP ana sensöre rağmen, Galaxy S24 Ultra hala varsayılan olarak 12MP çekim yaparken, iPhone 15 Pro Max artık daha fazla ayrıntı vaadiyle 24MP fotoğraflar çekiyor. Yeni olan şey ise Samsung'un görüntü işlemede büyük değişiklikler yapması. Galaxy S24 fotoğrafları artık daha az agresif keskinleştirme ve daha az doygunluk sağlayarak gerçekçiliğe yaklaşacak.
Ultra geniş kameralar her iki telefonda da 12MP çözünürlüğe sahip. Yakınlaştırma söz konusu olduğunda Galaxy'nin üstünlüğü var. Hem 3X hem de 5X zoom lens ile gelirken, iPhone sadece 5X zoom'a sahip. Galaxy'deki 5X zoom kamera daha yüksek çözünürlüklü 50MP sensör kullanıyor ve bu sensör sayesinde 10X'te kayıpsız kalite vaat ediyor.
Video tarafında iPhone’un halen üstün olduğunu düşünüyorum ancak makas kapanıyor. Galaxy'de gece videosu performansı geliştirildi ve çekimlerde daha az gürültü var, ayrıca 5X zoom kamera gece de kullanılıyor. Ve ayrıca Samsung, 8K video kaydı da yapabiliyor, bu iPhone’da olmayan bir şey.
Batarya ve pil ömrü 🔋
Şarj söz konusu olduğunda, Galaxy, iPhone'daki 25W'a kıyasla 45W hızlarını sunarak daha iyi bir iş çıkarıyor. Bu en iyisi mi? Kesinlikle hayır. Her iki telefon da hızlı şarj konusunda diğer rakiplerin oldukça gerisinde. Öte yandan iPhone'un tam şarj olması için yaklaşık 1 saat 40 dakika beklemeniz gerektiği anlamına gelirken, Galaxy yaklaşık 1 saat içinde doluyor. Bu arada her ikisi de benzer 15W hızlarında kablosuz şarjı destekliyor.
Fiyat 💰
Yurt dışı için konuşursak Galaxy S24 Ultra için Samsung 1300 dolar istiyor. iPhone 15 Pro Max için ise Apple 1200 dolar talep ediyor. Türkiye’de ise Galaxy S24 Ultra 69.999 TL’den satılıyor. iPhone 15 Pro Max ise 82.999 TL.
Özet | Hangisi alınmalı ❓
Öte yandan iPhone, iOS ve Apple ekosisteminin tüm avantajlarını sunuyor. Eğer Apple ürünlerine sahipseniz veya sahip olmayı planlıyorsanız sizin için de aslında en doğru seçenek iPhone 15 Pro Max.
Farkındaysanız iOS ve Android kıyasına hiç değinmiyorum zira bu, bu yazının konusu değil. Bu karar çok daha önceden verilmeli. Ancak şu bir gerçek: İki işletim sistemi arasındaki fark hiç olmadığı kadar yakın durumda.
Apple, uzun yazılım desteğiyle bir süredir alanında rakipsizdi. Ancak Galaxy S24 serisi ile birlikte Samsung, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemeleri sunacağını garanti ediyor. Bu fark da artık kapandı diyebiliriz.Kaynakça https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s24-ultra/ https://www.apple.com/tr/iphone-15-pro/?afid=p238%7Csb2XmwDQW-dc_mtid_209258sv42346_pcrid_673816698866_pgrid_155093837644_pexid__&cid=wwa-tr-kwgo-iphone--slid---productid--Brand-iPhone15ProMax-- Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.