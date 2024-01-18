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    Devlerin kapışması: Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max

    Samsung, kısa bir süre önce amiral gemisi Galaxy S24 Ultra modelini tanıttı. Peki Galaxy S24 Ultra ne kadar güçlü? Devleri karşı karşıya getiriyoruz: Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max!
    Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Piyasadaki en iyi telefonu mu arıyorsunuz? O halde bu iki telefonu listenizin en tepesine yerleştirseniz iyi edersiniz: Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max. Zira her iki telefon da bataryada kameraya, ekrandan oyun performansına kadar her alanda en üst seviyeyi hedefliyor. Şimdiye kadar hep böyle oldu, ancak bu sene yeni bir şey daha var: Galaxy AI.

    Lafı çok uzatmadan öncelikle telefonlar hakkında teknik özellikleri sizin için karşı karşıya getirelim ve sonrasında spesifik karşılaştırmalara geçelim.

    Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max Teknik Özellik Karşılaştırması
    Özellik Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max
    Ekran 6,8 inç AMOLED ekran
    QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
    120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0
    HDR10+
    2.600 nit maksimum parlaklık    		 6,7 inç AMOLED ekran
    FHD+ çözünürlük (2.796 x 1.290)
    120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0
    HDR10+
    2.000 nit maksimum parlaklık
    İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Apple A17 Pro
    RAM 12GB LPDDR5X 8GB LPDDR5
    Depolama 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0 256GB, 512GB, 1TB
    Batarya 5.000 mAh batarya
    45W kablolu şarj
    15W kablosuz şarj
    5W ters kablosuz şarj
    Kutuda şarj cihazı yok    		 4.422mAh batarya
    20W kablolu şarj
    MagSafe ile 15W kablosuz şarj
    Ters kablosuz şarj yok
    Kutuda şarj cihazı yok
    Kamera

    Arka:
    - 200MP ana sensör
    0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV
    1/1,3 inç sensör
    OIS ve EIS

    - 12MP ultra geniş
    1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV
    1/2,55 inç sensör

    - 10 MP telefoto
    3x optik yakınlaştırma
    1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV
    1/3,52 inç sensör
    OIS

    - 50MP telefoto
    5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS

    - Lazer AF

    Ön:
    - 12 MP
    f/2,2, 80 derece FoV, AF

    Kamera uygulamasında Pro kontroller var

    Arka:
    - 48MP ana kamera
    1,22 μm, f/1,78, sensör kaydırmalı OIS ve EIS

    - 12MP ultra geniş
    1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV, AF

    - 12MP periskop telefoto
    5x optik yakınlaştırma
    1,12 μm, f/2,8,
    OIS

    - ToF 3D LiDAR Tarayıcı

    Ön:
    - 12 MP
    f/1,9, AF

    Kamera uygulamasında Pro kontroller yok
    Video

    Arka:
    24/30 fps'de 8K (yalnızca ana lens)
    30/60 fps'de 4K (tüm lensler)

    Ön:
    30/60 fps'de 4K

    Arka:
    24/30/60 fps'de 4K (tüm lensler)

    Ön:
    30/60 fps'de 4K
    Ses Stereo hoparlörler
    Üçlü mikrofon
    3,5 mm bağlantı noktası yok    		 Stereo hoparlörler
    Üçlü mikrofon
    3,5 mm bağlantı noktası yok
    Bağlantı 5G (mmWave + Sub6)
    Wi-Fi 7
    Bluetooth 5.3
    NFC 
    UWB    		 5G (mmWave + Sub6)
    Wi-Fi 6E
    Bluetooth 5.3
    NFC 
    UWB
    Güvenlik Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
    7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri    		 Face ID
    Yazılım Android 14
    One UI 6.1    		 iOS 17
    Malzeme Ön tarafta Gorilla Armor
    Titanyum çerçeve
    Cam arka kısım    		 Ön tarafta Ceramic Shield
    Titanyum çerçeve
    Cam arka kısım
    Boyutlar 162.3 x 79 x 8.6 mm
    233g    		 159.9 x 76.7 x 8.25 mm
    221g
    Renk seçenekleri Titanyum Siyahı, Titanyum Grisi, Titanyum Menekşe, Titanyum Sarısı, Jade Yeşili, Safir Mavisi, Kumtaşı Turuncusu Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum
    Fiyat 1299 dolar 1199 dolar

    Tasarım 🎨

    Herhangi iki şeyi tasarım kategorisinde karşılaştırma oldukça subjektif bir durum. Zira tasarım şahsi bir zevke hitap ediyor ve Galaxy S24 Ultra ile iPhone 15 Pro Max birbirinden tamamıyla ayrışıyor.

    Galaxy S24 Ultra, açıkça daha büyük, daha geniş ve daha ağır bir yapıya sahip. Bununla birlikte düz kenarlara ve köşeli bir dizayna sahip. iPhone 15 Pro Max ise daha oval köşeler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Öte yandan her iki telefon da esasında birkaç nesildir benzer tasarım dilini kullanıyor, dolayısıyla büyük yenilikler iki cihazda da yok.

    Her iki telefon da hemen hemen tüm diğer amiral gemileri gibi IP68 derecesine sahip, böylece su ve toz korumasına sahip oluyorsunuz. Bunların dışında Apple nihayet bu nesilde Type C standardına geçiş yaptı ve yıllardır Samsung gibi tek kablo ile tüm cihazları kullanmak mümkün. Son olarak bu telefonları satın aldığınızda kutunun içerisinde şarj cihazı bulunmadığını, dolayısıyla şarj cihazını ayrıca satın almanız gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Şahsi bir yorum olacak ama bu olay nasıl kabul gördü anlamıyorum. Aldığınız monitörün kablolarının olmaması gibi veya satın aldığınız aracın lastiksiz gelmesi gibi bir şey.

    Ekran 📱

    Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Galaxy'nin daha geniş boyutu, daha büyük bir ekrana da olanak tanıyor: iPhone 15 Pro Max'teki 6,7 inç ekrana kıyasla 6,8 inç ekran elde ediyorsunuz. Ancak sadece bu da değil, ekranın daha geniş bir 19:3:9 en-boy oranı var (iPhone'un 19.5:9), yani Galaxy'deki gerçek ekran alanı daha büyük.

    Her iki telefonun da ekranı düz, yani ekranda kavis yok. Öte yandan Galaxy S24 Ultra artık simetrik bir tasarıma sahip ön tarafta. Bu da hassasiyeti olanlar için iyi bir şey. Çözünürlük açısından Galaxy, iPhone'daki 1290p ekrana kıyasla 1440p ekranla biraz daha keskin. Her ikisi de 120Hz değişken yenileme hızını destekliyor ve statik içeriklerde 1Hz'e kadar düşebiliyor.

    Galaxy S24 Ultra’nın ekran konusunda iPhone 15 Pro Max’i tamamen gölgede bırakacağı konu ise parlaklık: 2.600 nit’e kıyasla 2000 nit. Son olarak tam olarak ekranla ilişikli olmasa da Galaxy’de ultrasonik türde bir ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Önceki nesilde gördüğümüz gibi oldukça hızlı çalışıyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de var. iPhone tarafında ise yalnızca yüzünüzün 3D modelini kullanan Face ID'ye sahipsiniz.

    Performans ⚡

    Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında ise işler iyice kızışıyor. Apple'ın dünyanın ilk 3nm sürecine dayanan yeni A17 Pro çipini gördük ama bu yonga beklentileri tam olarak karşılayamadı. Öte yandan Galaxy S24 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy adlı özel yongayı kullanıyor. Standart SD 8 Gen 3’e kıyasla performansı biraz daha yüksek. Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro’nun performansı ise şu anda mobil pazardaki en güçlü performansı veriyor. Her iki yonga da donanım tabanlı Ray Tracing özelliğine sahip. Samsung ve Apple dahili olarak stüdyolar ve geliştiricilerle çalıştıklarını da belirtiyor.

    Konfigürasyonlar açısından, Galaxy ve iPhone için aynı seçeneğe sahip olacaksınız: 256GB, 512GB veya 1TB depolama alanı. Ancak Galaxy 12GB RAM ile gelirken, iPhone 8GB RAM ile geliyor. Ancak, en büyük fark gerçek yazılımda olacak.

    Galaxy AI açıkça yeni serinin odak noktası. Kameralardan galeriye, telefon çağrılarından ses kaydına kadar yapay zeka destekli düzenleme, özetleme ve üretme yetenekleri var. iPhone tarafında spesifik AI özelliği yok.

    Kamera 📸

    Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 Ultra'nın arkasında dört kamera bulunuyor ancak bunlardan birinde bazı önemli değişiklikler yapılmış. iPhone 15 Pro Max'in arkasında ise yeni 5X tetraprizma zoom lensi de dahil olmak üzere üç kamera yer alıyor.

    Her şeyden önce, 200MP ana sensöre rağmen, Galaxy S24 Ultra hala varsayılan olarak 12MP çekim yaparken, iPhone 15 Pro Max artık daha fazla ayrıntı vaadiyle 24MP fotoğraflar çekiyor. Yeni olan şey ise Samsung'un görüntü işlemede büyük değişiklikler yapması. Galaxy S24 fotoğrafları artık daha az agresif keskinleştirme ve daha az doygunluk sağlayarak gerçekçiliğe yaklaşacak.

    Ultra geniş kameralar her iki telefonda da 12MP çözünürlüğe sahip. Yakınlaştırma söz konusu olduğunda Galaxy'nin üstünlüğü var. Hem 3X hem de 5X zoom lens ile gelirken, iPhone sadece 5X zoom'a sahip. Galaxy'deki 5X zoom kamera daha yüksek çözünürlüklü 50MP sensör kullanıyor ve bu sensör sayesinde 10X'te kayıpsız kalite vaat ediyor.

    Video tarafında iPhone’un halen üstün olduğunu düşünüyorum ancak makas kapanıyor. Galaxy'de gece videosu performansı geliştirildi ve çekimlerde daha az gürültü var, ayrıca 5X zoom kamera gece de kullanılıyor. Ve ayrıca Samsung, 8K video kaydı da yapabiliyor, bu iPhone’da olmayan bir şey.

    Batarya ve pil ömrü 🔋

    Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    5.000 mAh pil boyutuyla Galaxy, 4.422 mAh pile sahip iPhone 15 Pro Max'e göre teorik avantaja sahip. Ancak firmaların argümanları benzer noktada. Apple, iPhone 15 Pro Max için 29 saat video oynatma vaadinde bulunuyor. Samsung ise 30 saatlik bir video oynatımı sunuyor. Ancak bunlar kişisel kullanımda bir şey ifade etmiyor. S23 Ultra’da olduğu gibi bu nesilde de Samsung’un iyi iş çıkaracağını söyleyebiliriz.

    Şarj söz konusu olduğunda, Galaxy, iPhone'daki 25W'a kıyasla 45W hızlarını sunarak daha iyi bir iş çıkarıyor. Bu en iyisi mi? Kesinlikle hayır. Her iki telefon da hızlı şarj konusunda diğer rakiplerin oldukça gerisinde. Öte yandan iPhone'un tam şarj olması için yaklaşık 1 saat 40 dakika beklemeniz gerektiği anlamına gelirken, Galaxy yaklaşık 1 saat içinde doluyor. Bu arada her ikisi de benzer 15W hızlarında kablosuz şarjı destekliyor.

    Fiyat 💰

    Yurt dışı için konuşursak Galaxy S24 Ultra için Samsung 1300 dolar istiyor. iPhone 15 Pro Max için ise Apple 1200 dolar talep ediyor. Türkiye’de ise Galaxy S24 Ultra 69.999 TL’den satılıyor. iPhone 15 Pro Max ise 82.999 TL.

    Özet | Hangisi alınmalı ❓

    iphone 15 pro max mi galaxy 24 ultra mı Tam Boyutta Gör
    Özetle Samsung, Galaxy AI ile birkaç güzel iyileştirme sunuyor ve bize her yerde küçük iyileştirmeler sağlıyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı gelişmiş kamera deneyimi olabilir. Öte yandan Galaxy S24 Ultra başka kimsenin sunmadığı harika bir desteğe de dahili olarak sahip: S Pen. Note serisinden beri S Pen’i kullananlar için Galaxy S24 Ultra’dan başka bir seçenekleri yok.

    Öte yandan iPhone, iOS ve Apple ekosisteminin tüm avantajlarını sunuyor. Eğer Apple ürünlerine sahipseniz veya sahip olmayı planlıyorsanız sizin için de aslında en doğru seçenek iPhone 15 Pro Max.

    Farkındaysanız iOS ve Android kıyasına hiç değinmiyorum zira bu, bu yazının konusu değil. Bu karar çok daha önceden verilmeli. Ancak şu bir gerçek: İki işletim sistemi arasındaki fark hiç olmadığı kadar yakın durumda.

    Apple, uzun yazılım desteğiyle bir süredir alanında rakipsizdi. Ancak Galaxy S24 serisi ile birlikte Samsung, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemeleri sunacağını garanti ediyor. Bu fark da artık kapandı diyebiliriz.

    Kaynakça https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s24-ultra/ https://www.apple.com/tr/iphone-15-pro/?afid=p238%7Csb2XmwDQW-dc_mtid_209258sv42346_pcrid_673816698866_pgrid_155093837644_pexid__&cid=wwa-tr-kwgo-iphone--slid---productid--Brand-iPhone15ProMax--
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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