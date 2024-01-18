Devlerin kapışması: Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max

Tam Boyutta Gör Piyasadaki en iyi telefonu mu arıyorsunuz? O halde bu iki telefonu listenizin en tepesine yerleştirseniz iyi edersiniz: Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max. Zira her iki telefon da bataryada kameraya, ekrandan oyun performansına kadar her alanda en üst seviyeyi hedefliyor. Şimdiye kadar hep böyle oldu, ancak bu sene yeni bir şey daha var: Galaxy AI.

Lafı çok uzatmadan öncelikle telefonlar hakkında teknik özellikleri sizin için karşı karşıya getirelim ve sonrasında spesifik karşılaştırmalara geçelim.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max Teknik Özellik Karşılaştırması Özellik Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Ekran 6,8 inç AMOLED ekran

QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)

120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0

HDR10+

2.600 nit maksimum parlaklık 6,7 inç AMOLED ekran

FHD+ çözünürlük (2.796 x 1.290)

120Hz yenileme hızı (1Hz - 120Hz), LTPO 3.0

HDR10+

2.000 nit maksimum parlaklık İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Apple A17 Pro RAM 12GB LPDDR5X 8GB LPDDR5 Depolama 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0 256GB, 512GB, 1TB Batarya 5.000 mAh batarya

45W kablolu şarj

15W kablosuz şarj

5W ters kablosuz şarj

Kutuda şarj cihazı yok 4.422mAh batarya

20W kablolu şarj

MagSafe ile 15W kablosuz şarj

Ters kablosuz şarj yok

Kutuda şarj cihazı yok Kamera Arka:

- 200MP ana sensör

0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV

1/1,3 inç sensör

OIS ve EIS - 12MP ultra geniş

1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV

1/2,55 inç sensör - 10 MP telefoto

3x optik yakınlaştırma

1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV

1/3,52 inç sensör

OIS - 50MP telefoto

5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS - Lazer AF Ön:

- 12 MP

f/2,2, 80 derece FoV, AF Kamera uygulamasında Pro kontroller var Arka:

- 48MP ana kamera

1,22 μm, f/1,78, sensör kaydırmalı OIS ve EIS - 12MP ultra geniş

1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV, AF - 12MP periskop telefoto

5x optik yakınlaştırma

1,12 μm, f/2,8,

OIS - ToF 3D LiDAR Tarayıcı Ön:

- 12 MP

f/1,9, AF Kamera uygulamasında Pro kontroller yok Video Arka:

24/30 fps'de 8K (yalnızca ana lens)

30/60 fps'de 4K (tüm lensler) Ön:

30/60 fps'de 4K Arka:

24/30/60 fps'de 4K (tüm lensler) Ön:

30/60 fps'de 4K Ses Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok Bağlantı 5G (mmWave + Sub6)

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

NFC

UWB 5G (mmWave + Sub6)

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

NFC

UWB Güvenlik Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Face ID Yazılım Android 14

One UI 6.1 iOS 17 Malzeme Ön tarafta Gorilla Armor

Titanyum çerçeve

Cam arka kısım Ön tarafta Ceramic Shield

Titanyum çerçeve

Cam arka kısım Boyutlar 162.3 x 79 x 8.6 mm

233g 159.9 x 76.7 x 8.25 mm

221g Renk seçenekleri Titanyum Siyahı, Titanyum Grisi, Titanyum Menekşe, Titanyum Sarısı, Jade Yeşili, Safir Mavisi, Kumtaşı Turuncusu Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum Fiyat 1299 dolar 1199 dolar

Tasarım 🎨

Herhangi iki şeyi tasarım kategorisinde karşılaştırma oldukça subjektif bir durum. Zira tasarım şahsi bir zevke hitap ediyor ve Galaxy S24 Ultra ile iPhone 15 Pro Max birbirinden tamamıyla ayrışıyor.

Galaxy S24 Ultra, açıkça daha büyük, daha geniş ve daha ağır bir yapıya sahip. Bununla birlikte düz kenarlara ve köşeli bir dizayna sahip. iPhone 15 Pro Max ise daha oval köşeler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Öte yandan her iki telefon da esasında birkaç nesildir benzer tasarım dilini kullanıyor, dolayısıyla büyük yenilikler iki cihazda da yok.

Her iki telefon da hemen hemen tüm diğer amiral gemileri gibi IP68 derecesine sahip, böylece su ve toz korumasına sahip oluyorsunuz. Bunların dışında Apple nihayet bu nesilde Type C standardına geçiş yaptı ve yıllardır Samsung gibi tek kablo ile tüm cihazları kullanmak mümkün. Son olarak bu telefonları satın aldığınızda kutunun içerisinde şarj cihazı bulunmadığını, dolayısıyla şarj cihazını ayrıca satın almanız gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Şahsi bir yorum olacak ama bu olay nasıl kabul gördü anlamıyorum. Aldığınız monitörün kablolarının olmaması gibi veya satın aldığınız aracın lastiksiz gelmesi gibi bir şey.

Ekran 📱

Tam Boyutta Gör Galaxy'nin daha geniş boyutu, daha büyük bir ekrana da olanak tanıyor: iPhone 15 Pro Max'teki 6,7 inç ekrana kıyasla 6,8 inç ekran elde ediyorsunuz. Ancak sadece bu da değil, ekranın daha geniş bir 19:3:9 en-boy oranı var (iPhone'un 19.5:9), yani Galaxy'deki gerçek ekran alanı daha büyük.

Her iki telefonun da ekranı düz, yani ekranda kavis yok. Öte yandan Galaxy S24 Ultra artık simetrik bir tasarıma sahip ön tarafta. Bu da hassasiyeti olanlar için iyi bir şey. Çözünürlük açısından Galaxy, iPhone'daki 1290p ekrana kıyasla 1440p ekranla biraz daha keskin. Her ikisi de 120Hz değişken yenileme hızını destekliyor ve statik içeriklerde 1Hz'e kadar düşebiliyor.

Galaxy S24 Ultra’nın ekran konusunda iPhone 15 Pro Max’i tamamen gölgede bırakacağı konu ise parlaklık: 2.600 nit’e kıyasla 2000 nit. Son olarak tam olarak ekranla ilişikli olmasa da Galaxy’de ultrasonik türde bir ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Önceki nesilde gördüğümüz gibi oldukça hızlı çalışıyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de var. iPhone tarafında ise yalnızca yüzünüzün 3D modelini kullanan Face ID'ye sahipsiniz.

Performans ⚡

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise işler iyice kızışıyor. Apple'ın dünyanın ilk 3nm sürecine dayanan yeni A17 Pro çipini gördük ama bu yonga beklentileri tam olarak karşılayamadı. Öte yandan Galaxy S24 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy adlı özel yongayı kullanıyor. Standart SD 8 Gen 3’e kıyasla performansı biraz daha yüksek. Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro’nun performansı ise şu anda mobil pazardaki en güçlü performansı veriyor. Her iki yonga da donanım tabanlı Ray Tracing özelliğine sahip. Samsung ve Apple dahili olarak stüdyolar ve geliştiricilerle çalıştıklarını da belirtiyor.

Konfigürasyonlar açısından, Galaxy ve iPhone için aynı seçeneğe sahip olacaksınız: 256GB, 512GB veya 1TB depolama alanı. Ancak Galaxy 12GB RAM ile gelirken, iPhone 8GB RAM ile geliyor. Ancak, en büyük fark gerçek yazılımda olacak.

Galaxy AI açıkça yeni serinin odak noktası. Kameralardan galeriye, telefon çağrılarından ses kaydına kadar yapay zeka destekli düzenleme, özetleme ve üretme yetenekleri var. iPhone tarafında spesifik AI özelliği yok.

Kamera 📸

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra'nın arkasında dört kamera bulunuyor ancak bunlardan birinde bazı önemli değişiklikler yapılmış. iPhone 15 Pro Max'in arkasında ise yeni 5X tetraprizma zoom lensi de dahil olmak üzere üç kamera yer alıyor.

Her şeyden önce, 200MP ana sensöre rağmen, Galaxy S24 Ultra hala varsayılan olarak 12MP çekim yaparken, iPhone 15 Pro Max artık daha fazla ayrıntı vaadiyle 24MP fotoğraflar çekiyor. Yeni olan şey ise Samsung'un görüntü işlemede büyük değişiklikler yapması. Galaxy S24 fotoğrafları artık daha az agresif keskinleştirme ve daha az doygunluk sağlayarak gerçekçiliğe yaklaşacak.

Ultra geniş kameralar her iki telefonda da 12MP çözünürlüğe sahip. Yakınlaştırma söz konusu olduğunda Galaxy'nin üstünlüğü var. Hem 3X hem de 5X zoom lens ile gelirken, iPhone sadece 5X zoom'a sahip. Galaxy'deki 5X zoom kamera daha yüksek çözünürlüklü 50MP sensör kullanıyor ve bu sensör sayesinde 10X'te kayıpsız kalite vaat ediyor.

Video tarafında iPhone’un halen üstün olduğunu düşünüyorum ancak makas kapanıyor. Galaxy'de gece videosu performansı geliştirildi ve çekimlerde daha az gürültü var, ayrıca 5X zoom kamera gece de kullanılıyor. Ve ayrıca Samsung, 8K video kaydı da yapabiliyor, bu iPhone’da olmayan bir şey.

Batarya ve pil ömrü 🔋

Tam Boyutta Gör 5.000 mAh pil boyutuyla Galaxy, 4.422 mAh pile sahip iPhone 15 Pro Max'e göre teorik avantaja sahip. Ancak firmaların argümanları benzer noktada. Apple, iPhone 15 Pro Max için 29 saat video oynatma vaadinde bulunuyor. Samsung ise 30 saatlik bir video oynatımı sunuyor. Ancak bunlar kişisel kullanımda bir şey ifade etmiyor. S23 Ultra’da olduğu gibi bu nesilde de Samsung’un iyi iş çıkaracağını söyleyebiliriz.

Şarj söz konusu olduğunda, Galaxy, iPhone'daki 25W'a kıyasla 45W hızlarını sunarak daha iyi bir iş çıkarıyor. Bu en iyisi mi? Kesinlikle hayır. Her iki telefon da hızlı şarj konusunda diğer rakiplerin oldukça gerisinde. Öte yandan iPhone'un tam şarj olması için yaklaşık 1 saat 40 dakika beklemeniz gerektiği anlamına gelirken, Galaxy yaklaşık 1 saat içinde doluyor. Bu arada her ikisi de benzer 15W hızlarında kablosuz şarjı destekliyor.

Fiyat 💰

Yurt dışı için konuşursak Galaxy S24 Ultra için Samsung 1300 dolar istiyor. iPhone 15 Pro Max için ise Apple 1200 dolar talep ediyor. Türkiye’de ise Galaxy S24 Ultra 69.999 TL’den satılıyor. iPhone 15 Pro Max ise 82.999 TL.

Özet | Hangisi alınmalı ❓

Tam Boyutta Gör Özetle Samsung, Galaxy AI ile birkaç güzel iyileştirme sunuyor ve bize her yerde küçük iyileştirmeler sağlıyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı gelişmiş kamera deneyimi olabilir. Öte yandan Galaxy S24 Ultra başka kimsenin sunmadığı harika bir desteğe de dahili olarak sahip: S Pen. Note serisinden beri S Pen’i kullananlar için Galaxy S24 Ultra’dan başka bir seçenekleri yok.

Öte yandan iPhone, iOS ve Apple ekosisteminin tüm avantajlarını sunuyor. Eğer Apple ürünlerine sahipseniz veya sahip olmayı planlıyorsanız sizin için de aslında en doğru seçenek iPhone 15 Pro Max.

Farkındaysanız iOS ve Android kıyasına hiç değinmiyorum zira bu, bu yazının konusu değil. Bu karar çok daha önceden verilmeli. Ancak şu bir gerçek: İki işletim sistemi arasındaki fark hiç olmadığı kadar yakın durumda.

Samsung Galaxy S24 & S24 Plus ve S24 Türkiye fiyatları 18 sa. önce eklendi

Apple, uzun yazılım desteğiyle bir süredir alanında rakipsizdi. Ancak Galaxy S24 serisi ile birlikte Samsung, 7 nesil Andorid ve 7 yıl güvenlik güncellemeleri sunacağını garanti ediyor. Bu fark da artık kapandı diyebiliriz.

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Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması