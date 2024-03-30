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    Togg T10X için 1.4 güncellemesi çıktı: Yenilikler neler?

    OTA üzerinden uzaktan yüklenen yeni 1.4 güncellemesiyle birlikte Togg T10X yeni yeteneklere kavuştu. Togg T10X, artık kullanıcılarını yüzlerinden tanıyabilecek.
    Togg T10X 1.4.0 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk akıllı elektrikli otomobili olan Togg T10X, kısa bir süre önce uzaktan (OTA- Over The Air) yüklenen 1.4.0 güncellemesiyle yeni yeteneklere kavuştu. Togg T10X 1.4.0 güncellemesiyle birlikte yüz tanımadan bilgi eğlence ekranlarına ve Trumore ile artan kabiliyetlere kadar birbirinden önemli değişiklikler getiriyor.

    Togg T10X 1.4.0 güncellemesi neler sunuyor?

    • Yüz tanıma ile hızlı giriş
    • Uygulamaları tam ekran gösteren yeni arayüz
    • Tema rengini değiştirme
    • Trumore üzerinden şarj seviyesi, lastik basıncı, konum gibi bilgilere ulaşma
    • Dairesel kumanda için 6 ayara hızlı erişim
    • Önceden iklimlendirme planlaması
    • Zemin görüntüleme teknolojisi

    23 bini aşkın T10X sürücüsü için yayınlanan 1.4.0 güncellemesi, araçta bulunan uçtan uca bilgi eğlence ekranındaki uygulamaların artık tam ekran ve farklı renk temalarıyla açılmasını sağlıyor. Bununla birlikte en önemli yenilik ise yüz tanıma ile oturum açma. Artık T10X'te Tru.ID profilinize giriş yapmak için şifre girmek yerine yüz tanıma özelliği ile çok daha hızlı bir şekilde giriş yapabilir ve ilgili profil ayarlarınızı otomatik olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

    Profil demişken, T10X’te 4 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu sayede cihaza hangi profil ile giriş yapılırsa, o profile ait kişiselleştirilmiş tercihlerin yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeler hatırlanmış olacak.

    Togg T10X 1.4 güncellemesi nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların geri dönüşlerine göre sürüş ve mobilite deneyiminde de iyileştirmeler içeren 1.4 güncellemesiyle kısayol menüsü de yeni fonksiyonlarla genişletildi. Artık sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek altı farklı özelliğe, dairesel kumandayı kullanarak kolayca erişmek mümkün. Böylece sıklıkla kullanılan iklimlendirme, güneşlik, telefon, ekran parlaklığı, iç aydınlatma ve ekranı kapat gibi özelliklere hızlıca ulaşılabilecek.
    Togg T10X 1.4 güncelleme özellikleri Tam Boyutta Gör
    İklimlendirmeden söz etmişken yeni yazılımla birlikte gelen iklimlendirme planlamasıyla, T10X kullanıcıları iklimlendirme programlarını diledikleri gün ve saat için önceden planlayıp yolculuğa başlamadan önce kabin ısısını programlanan seviyeye getirebilecek. Eğer planlanan saatte araçla yolculuğa çıkmazsanız sistem otomatik olarak 10 dakika sonra iklimlendirmeyi kapatacak.
    Togg T10X için 1.4 güncellemesi çıktı: Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    1.4.0 güncellemesi ayrıca kullanıcıların akıllı telefonlarında bulunan Trumore uygulamasında daha fazla bilgiye erişmelerini sağlayacak. Kullanıcılar, T10X'lerini Trumore’a tanıttıktan sonra şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan ulaşma imkanı sağlayacak. Son olarak ise zemin görüntüleme teknolojisi bulunuyor. Sürüş ve park etme güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran saydamlaşma özelliğiyle T10X'iniz artık üzerinde bulunduğu zemini de algılayabilecek.

    TOGG güncellemesi nasıl yapılır?

    TOGG güncellemesi nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör

    1. Kontrol ekranındaki üç çizgiye dokunun
    2. Araç menüsünü seçin
    3. Araç menüsünde Sistem Bilgileri sekmesine seçin
    4. Bu ekranda Güncellemeler Kontrol Et butonuna tıklayın
    5. Gelen uyarıda “İndir” seçeneğine tıklayın
    6. Güncelleme indikten sonra “Şimdi Yükle” seçeneğine tıklayın
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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