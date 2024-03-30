Togg T10X için 1.4 güncellemesi çıktı: Yenilikler neler?

Trumore üzerinden şarj seviyesi, lastik basıncı, konum gibi bilgilere ulaşma
Dairesel kumanda için 6 ayara hızlı erişim
Önceden iklimlendirme planlaması
Zemin görüntüleme teknolojisi
23 bini aşkın T10X sürücüsü için yayınlanan 1.4.0 güncellemesi, araçta bulunan uçtan uca bilgi eğlence ekranındaki uygulamaların artık tam ekran ve farklı renk temalarıyla açılmasını sağlıyor. Bununla birlikte en önemli yenilik ise yüz tanıma ile oturum açma. Artık T10X'te Tru.ID profilinize giriş yapmak için şifre girmek yerine yüz tanıma özelliği ile çok daha hızlı bir şekilde giriş yapabilir ve ilgili profil ayarlarınızı otomatik olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Profil demişken, T10X’te 4 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu sayede cihaza hangi profil ile giriş yapılırsa, o profile ait kişiselleştirilmiş tercihlerin yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeler hatırlanmış olacak.
TOGG güncellemesi nasıl yapılır?
Kontrol ekranındaki üç çizgiye dokunun
Araç menüsünü seçin
Araç menüsünde Sistem Bilgileri sekmesine seçin
Bu ekranda Güncellemeler Kontrol Et butonuna tıklayın
Gelen uyarıda “İndir” seçeneğine tıklayın
Güncelleme indikten sonra “Şimdi Yükle” seçeneğine tıklayın
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...