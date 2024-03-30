Togg T10X için 1.4 güncellemesi çıktı: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk akıllı elektrikli otomobili olan Togg T10X, kısa bir süre önce uzaktan (OTA- Over The Air) yüklenen 1.4.0 güncellemesiyle yeni yeteneklere kavuştu. Togg T10X 1.4.0 güncellemesiyle birlikte yüz tanımadan bilgi eğlence ekranlarına ve Trumore ile artan kabiliyetlere kadar birbirinden önemli değişiklikler getiriyor.

Togg T10X 1.4.0 güncellemesi neler sunuyor?

Yüz tanıma ile hızlı giriş

Uygulamaları tam ekran gösteren yeni arayüz

Tema rengini değiştirme

Trumore üzerinden şarj seviyesi, lastik basıncı, konum gibi bilgilere ulaşma

Dairesel kumanda için 6 ayara hızlı erişim

Önceden iklimlendirme planlaması

Zemin görüntüleme teknolojisi

23 bini aşkın T10X sürücüsü için yayınlanan 1.4.0 güncellemesi, araçta bulunan uçtan uca bilgi eğlence ekranındaki uygulamaların artık tam ekran ve farklı renk temalarıyla açılmasını sağlıyor. Bununla birlikte en önemli yenilik ise yüz tanıma ile oturum açma. Artık T10X'te Tru.ID profilinize giriş yapmak için şifre girmek yerine yüz tanıma özelliği ile çok daha hızlı bir şekilde giriş yapabilir ve ilgili profil ayarlarınızı otomatik olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Profil demişken, T10X’te 4 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu sayede cihaza hangi profil ile giriş yapılırsa, o profile ait kişiselleştirilmiş tercihlerin yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeler hatırlanmış olacak.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların geri dönüşlerine göre sürüş ve mobilite deneyiminde de iyileştirmeler içeren 1.4 güncellemesiyle kısayol menüsü de yeni fonksiyonlarla genişletildi. Artık sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek altı farklı özelliğe, dairesel kumandayı kullanarak kolayca erişmek mümkün. Böylece sıklıkla kullanılan iklimlendirme, güneşlik, telefon, ekran parlaklığı, iç aydınlatma ve ekranı kapat gibi özelliklere hızlıca ulaşılabilecek.

Tam Boyutta Gör İklimlendirmeden söz etmişken yeni yazılımla birlikte gelen iklimlendirme planlamasıyla, T10X kullanıcıları iklimlendirme programlarını diledikleri gün ve saat için önceden planlayıp yolculuğa başlamadan önce kabin ısısını programlanan seviyeye getirebilecek. Eğer planlanan saatte araçla yolculuğa çıkmazsanız sistem otomatik olarak 10 dakika sonra iklimlendirmeyi kapatacak.

Tam Boyutta Gör 1.4.0 güncellemesi ayrıca kullanıcıların akıllı telefonlarında bulunan Trumore uygulamasında daha fazla bilgiye erişmelerini sağlayacak. Kullanıcılar, T10X'lerini Trumore’a tanıttıktan sonra şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan ulaşma imkanı sağlayacak. Son olarak ise zemin görüntüleme teknolojisi bulunuyor. Sürüş ve park etme güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran saydamlaşma özelliğiyle T10X'iniz artık üzerinde bulunduğu zemini de algılayabilecek.

TOGG güncellemesi nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör

Kontrol ekranındaki üç çizgiye dokunun Araç menüsünü seçin Araç menüsünde Sistem Bilgileri sekmesine seçin Bu ekranda Güncellemeler Kontrol Et butonuna tıklayın Gelen uyarıda “İndir” seçeneğine tıklayın Güncelleme indikten sonra “Şimdi Yükle” seçeneğine tıklayın

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Togg T10X için 1.4 güncellemesi çıktı: Yenilikler neler?