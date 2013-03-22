HTC One, ülkemizde peşin fiyatına 1999 TL'den satışa sunulacak

Gecikmeli de olsa Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde satışa sunulan HTC'nin yeni amiral gemisi HTC One, nisan ayının ikinci yarısından itibaren ülkemizdeki kullanıcılar ile buluşmaya başlayacak.





Mobil operatörler ve teknoloji mağazaları aracılığı ile ülkemizdeki yerini edinecek olan cihaz peşin alımlarda 1999 TL'lik bir fiyat etiketiyle müşterilerin karşısına çıkacak. Ayrıca, mobil operatörler cihazı çeşitli kampanyalar ile müşterileriyle buluşturacak iken; Avea ve Vodafone ön sipariş, Turkcell ise ön satışlar ile müşterilerin cihaza olan ilgisini ölçecek.





Avrupa'da satışa sunulduğu ülkelerde ilk iki günde 30 bin adetlik bir satış rakamına ulaşan HTC One'ın ülkemizdeki kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını yakın bir zamanda göreceğiz.



