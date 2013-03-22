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HTC One, ülkemizde peşin fiyatına 1999 TL'den satışa sunulacak

6 yıl
3,6b
1
172
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HTC One, ülkemizde peşin fiyatına 1999 TL'den satışa sunulacak
Gecikmeli de olsa Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde satışa sunulan HTC'nin yeni amiral gemisi HTC One, nisan ayının ikinci yarısından itibaren ülkemizdeki kullanıcılar ile buluşmaya başlayacak.

Mobil operatörler ve teknoloji mağazaları aracılığı ile ülkemizdeki yerini edinecek olan cihaz peşin alımlarda 1999 TL'lik bir fiyat etiketiyle müşterilerin karşısına çıkacak. Ayrıca, mobil operatörler cihazı çeşitli kampanyalar ile müşterileriyle buluşturacak iken; Avea ve Vodafone ön sipariş, Turkcell ise ön satışlar ile müşterilerin cihaza olan ilgisini ölçecek.

Avrupa'da satışa sunulduğu ülkelerde ilk iki günde 30 bin adetlik bir satış rakamına ulaşan HTC One'ın ülkemizdeki kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını yakın bir zamanda göreceğiz.


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sarikanarya567 6 yıl en beğenilen
Türkiye ortalamasına göre normal, benzinin litresine 5tl verdiğimizi unutuyor galiba insanlar.Mutluyuz huzurluyuz hedef 2023...
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
Turkiyeden telefon mu alinir allah icin ya????

yok mu akrabaniz tanidiginiz flan? iPhone 5S ciktiginda yurt disi akar, aldim mi 32 gb alirim TRde fiyati 2600 TL civari olur amerikada sabittir 1400 TL bizimkiler kazanacagina onlarin tabiriyle gavurlar kazansin daha iyi haydi bakalim hodri meydani , vergi mi demistiniz?
Turkiyeden telefon mu alinir allah icin ya????yok mu akrabaniz tanidiginiz flan? iPhone 5S ciktiginda yurt disi akar, aldim mi 32 gb alirim TRde fiya...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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Kotaless 6 yıl
2 bin liraya öküz alınır.
Şaka bir yana çok para.
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Umutcan 5 ay
Hey gidi hey, 2000tl'ye amiral gemisine pahalı diyormuşuz. Şimdi orta segment bile zor alınıyor.
Daha papaz krizine kadar dolar 3.7 iken 4 lira olacak algısı yanlış diye haberler çıkıyordu, 1-2 günde 1.5tl zıpladı.
Şimdi 5e sabitlenecek diye seviniyoruz. 1-2 seneye sanırım bugünleri de çok arayacağız.
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kırmızı panda 5 ay
Htc bu cihaz ve bir sonraki cihaz One M8 ile fark ettiriyordu kendini ama LG kadar olmasa da devamında hayal kırıklığı yaşattı.
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LİVERPOOLYWNA 5 ay
Kadıköy'den yurt dışı 1650 liraya almıştım, bana göre en şık telefon hala, aynı tasarımda güçlü bir pille 6 ekran çıksa hiç düşünmeden alırım, gerçekten mükemmel bir telefondu
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3arbar 1 yıl
1 mayıs 2013 dolar kuru 1.79 lira
htc one 1999 liradan çıkış yapıyor.yani 1117 dolar
çoh enteresan
malum dünyada ekonomi dolar üzerinden dönüyor.
günümüze gelelim
yeni çıkan galaxy s9 plus 5200 lira. dolar 3.94 yani 1319 dolar . 202 dolar fazla s9 plus
özellikleri düşündüğümüzde lira değerliyken telefonlar daha pahalıya geliyordu dolar bazında.
bu arada kalitesiz plastik malzemeli lg g2 ise 900 dolara çıktı türkiyede.
1 yıl sonra muhtemelen s9 plus 3000 liraları görür.bu da günümüzdeki dolara vurursak 761 dolar yapıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
valla bu cihaz 3000 tl de olsa alacam. dogubankta inceledim yok böyle bir cihaz gerek tasarım gerek özellik bakımından yanında iphone 5 tras kalır söylemedi demeyin.
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Fırat.Duran 6 yıl
Ucuza almak isteyenler telefon resmi olarak ülkemize satışa çıktıktan 2 hafta sonra almaya başlasınlar... Hemde incelemelerini izlemiş olursunuz...

Doğubankta 2800 liraya sattılar ilk getirdikleri gün şimdi 2000 lira civarında...Birde zırt pırt kayıt patlıyor...Paranız varsa operatörlerden peşin yada kampanyalı alın..
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Sarı 34 6 yıl
Telefon fiyatları gittikçe arytıyor düşünsenize 10 yıl sonra iPhone 9S Türkiyede 20.000 TL Den satılacakmış! Diye bi konu gördüğünüzü Telefon alıyoruz Araba Yada Motor değil.
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ramazan_yıldız 6 yıl
Arkadaşlar Fransa da bi arkadaşım var haziranda gelicek. Avrupa fiyatları ortalama 600 Euro. Sizce getirtsem kayıt vs. dahil ne kadara mal olur? Ayrıca getirdikten sonra kayıt işlemini nasıl yaptırabilirim?
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hareketliperde 1 yıl Sarı 34
iphone 10 5999₺ satılmaya başladı bile
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Şeker Hapı 6 yıl
killnOd
Fiyatlar butun cep telefonlari icin pahali ne yazikki.Bu ONE a ozel bir durum degil.Olmasi gereken bence s4 1800tl , one 1600tl , Z ise 1400TL olmaliydi.ip5 ise 1500TL civari oda stabilite ve yazilimdan dolayi.Ama one 2000 olacaksa bu kotu bir durum cunku s4 de buna bakip 2200 civarinda fiyatla cikabilir piyasaya.Tabi bunda ip5 gibi kotu bir telin 2000tl ye peynir ekmek gibi satiliyor olmasininda etkisi buyuk.Nihayetinde s4 ve ONE , ip5 i katliyor neden pahali yapmayalim diye dusunuyorlar.Eger s4 2000 den cikarsa , ONE fiyatini 1800 lere , Z ise 1600 civarina dusureceklerdir.

htc premium marka olarak samsungdan her zaman biraz daha pahalı oldu zaten, yani s4 2000 den fazla olmaz merak etmeyin ama ben kaliteli olsun elime aldığımda bu parayı hak ettiğini düşüneyim diyorsanız htc alın
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DH Misafiri 6 yıl
32 ligin mi 64 gbligin fiyatimi
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okyanus gezgini 6 yıl
Herkese merhaba....
Bu fiyat bir akıllı telefon için çok olmakla beraber dünyanın en iyi tasarımı .... Diğerlerine bu parayı vermektense htc ile bu keyfi yasamak daha mantıklı bence...
ONE X kullanıyorum uzun zamandır ve ara yüzü mükemmel... Dokunma deneyimine diyecek söz yok ....
Sanki hissediyor... Dokunmanın ötesinde...
Htc bana çok uzak bir markaydi taaaaki one x ile tanisana kadar.....
Gerçekten mükemmel bir deneyim htc...
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tuncay altuntoprak 6 yıl
mesut çevik canlı yayında gösterdi. telefona menü tuşu koymadiklari için menü tuşu sanal olarak ekranda çıkıyor. tam bir saçmalık. yani o alttaki home ve geri tuşunu ekrandan ayırmanın bir anlamı kalmadi. gösterdiği uygulama twitter dı. menü tuşu gereken her uygulamada inşallah boyle değildir.
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tuncay altuntoprak 6 yıl tuncay altuntoprak
tuncay altuntoprak
mesut çevik canlı yayında gösterdi. telefona menü tuşu koymadiklari için menü tuşu sanal olarak ekranda çıkıyor. tam bir saçmalık. yani o alttaki home ve geri tuşunu ekrandan ayırmanın bir anlamı kalmadi. gösterdiği uygulama twitter dı. menü tuşu gereken her uygulamada inşallah boyle değildir.

cevabiniz varsa cevap verin eksileyince ne oluyor. baska uygulamalarda olmuyorsa bilgilendirin.
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