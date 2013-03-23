HTC One'ın BlinkFeed özelliği için iki yeni video yayınlandı

HTC'nin akıllı telefon arenasındaki yeni nesil temsilcisi One, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Ülkemizdeki satışına Nisan ayı içerisinde başlanması beklenen One için Tayvan merkezli üretici iki yeni video hazırladı. HTC One'ın en büyük özelliklerinden biri olan BlinkFeed'i anlatan bu videolarda, kullanıcıların tüm sosyal medya aktivitelerini görsel olarak etkileyici bir biçimde harmanlayan Binkfeed'in günlük hayattaki kullanımını anlatıyor.

İlk videoda metroda seyahat etmekte olan bir HTC One sahibinin BlinkFeed'i kullanması öyülendirilirken, ikinci videoda ise canlı ana ekran olarak ta tanımlanan BlinkFeed özelliğinin nasıl ayarlanabileceği ve daha da kişisel bir profil kazandırılabileceği gösteriliyor.