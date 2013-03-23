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HTC One'ın BlinkFeed özelliği için iki yeni video yayınlandı

6 yıl
1,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One'ın BlinkFeed özelliği için iki yeni video yayınlandı

HTC'nin akıllı telefon arenasındaki yeni nesil temsilcisi One,  kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Ülkemizdeki satışına Nisan ayı içerisinde başlanması beklenen One için Tayvan merkezli üretici iki yeni video hazırladı. HTC One'ın en büyük özelliklerinden biri olan BlinkFeed'i anlatan bu videolarda, kullanıcıların tüm sosyal medya aktivitelerini görsel olarak etkileyici bir biçimde harmanlayan  Binkfeed'in günlük hayattaki kullanımını anlatıyor.
İlk videoda metroda seyahat etmekte olan bir HTC One sahibinin BlinkFeed'i kullanması öyülendirilirken, ikinci videoda ise canlı ana ekran olarak ta tanımlanan BlinkFeed özelliğinin nasıl ayarlanabileceği ve daha da kişisel bir profil kazandırılabileceği gösteriliyor.
 
 
 

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LilTunechi 6 yıl en beğenilen
Güzel bir uygulama ama ülkemizdeki internet ile işkence olur telefon.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar kamera 4 megapiksel degil 4 ultra piksel bu günümüz kemeralarnda 13.2 megapiksel e denk geliyor ..
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DH Misafiri 6 yıl
SADECE İNTERNETTEN ÇALIŞARAK PARA KAZANMAK İSTERMİSİNİZ....21:30 TOPLANTIMIZA BEKLİYORUZ HEMEN TIKLA TOPLANTI ODAMIZA BAĞLAN goo.gl/...
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DH Misafiri 6 yıl
GAMBIT
ilkerr2Aynı programın değiştiği benim Sony cihazım da var adı timescape
O da bunun gibi guzel gorunuyordu ama tutmadı çunku kimse kullanmıyor boyle şeyleri. Bari oraya mail ve mesajları da ekleseler belki bir işe yarar ozaman

Timescapete zaten aramalar mesajlar mailler müzikler vs. marketten küçük uzantılarla ekleniyordu...Sony neden kaldırdı bunu anlamış değilim.
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meczupca 6 yıl
Telefonu alan ilk bir hafta yoğun olarak kullanır sonrasında 5 saatte bir şarja takmaktan gına gelir androidin standart menüsüne döner hatta widget bile bırakmaz Bi süre sonra..
Yok daha htc kullandım oradan biliyorum
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GAMBIT 6 yıl
ilkerr2
Aynı programın değiştiği benim Sony cihazım da var adı timescape

O da bunun gibi guzel gorunuyordu ama tutmadı çunku kimse kullanmıyor boyle şeyleri. Bari oraya mail ve mesajları da ekleseler belki bir işe yarar ozaman
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12 Angry Men 6 yıl
DH Misafiri
tasarım, malzeme kalitesi tartışmasız çok iyi ama maalesef kameranın 4 mp olması ve de HTC nin Android in yeni versiyonlarına güncellenmesi konusunda hiç güven veremiyor oluşu açıkçası düşündürücü...

4 ultra piksel arakdaşım, az dikkat edelim.
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ilkerr2 6 yıl
Aynı programın değiştiği benim Sony cihazım da var adı timescape
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hollowman_ 6 yıl
DH Misafiri
BlinkFeed zaten türkiyede çalışmayacak sadece arkadaşlarınız ne yapıyor onu görebilecegim gereksiz bir uygulama övünelecek birşey değil tüm dünyada alt yapısını yaparsın sonra çıkarsın karşıma bu budur diye aynısı samsung içinde geçerli svoice koy s translet koy yok 8 dil yok 5 ülke diye sınırla sonrada dünya üstünde en pahalı bize sat

Ezbere konuşuyorsun. Neden çalışmasın? pekala rss kaynakları üzerinden rahatlıkla besleme alabilir. Üstelik yabancı kaynakları da takip etmekte keyifli olabilir. Her türlü çok kullanışlı bir araç olmuş.
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Dexstz 6 yıl
Telefon beni al diyor
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PsychicPower 6 yıl
DH Misafiri
BlinkFeed zaten türkiyede çalışmayacak sadece arkadaşlarınız ne yapıyor onu görebilecegim gereksiz bir uygulama övünelecek birşey değil tüm dünyada alt yapısını yaparsın sonra çıkarsın karşıma bu budur diye aynısı samsung içinde geçerli svoice koy s translet koy yok 8 dil yok 5 ülke diye sınırla sonrada dünya üstünde en pahalı bize sat

Lansmanda bazı Türk haber kanallarıyla da anlaşmaya gidildiğini söylemediler mi? Hatta neden bir türk teknoloji kanalıyla anlaşma olmadığını sormuştu Mesut Çevik.
Bunları misafire cevap olsun diye değil bunu bilmeyen insanlar aydınlansın diye yazdım. Bu misafir mesajlarından da bıktık artık.
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DH Misafiri 6 yıl
BlinkFeed zaten türkiyede çalışmayacak sadece arkadaşlarınız ne yapıyor onu görebilecegim gereksiz bir uygulama övünelecek birşey değil tüm dünyada alt yapısını yaparsın sonra çıkarsın karşıma bu budur diye aynısı samsung içinde geçerli svoice koy s translet koy yok 8 dil yok 5 ülke diye sınırla sonrada dünya üstünde en pahalı bize sat
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