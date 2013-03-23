HTC One'ın BlinkFeed özelliği için iki yeni video yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC'nin akıllı telefon arenasındaki yeni nesil temsilcisi One, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Ülkemizdeki satışına Nisan ayı içerisinde başlanması beklenen One için Tayvan merkezli üretici iki yeni video hazırladı. HTC One'ın en büyük özelliklerinden biri olan BlinkFeed'i anlatan bu videolarda, kullanıcıların tüm sosyal medya aktivitelerini görsel olarak etkileyici bir biçimde harmanlayan Binkfeed'in günlük hayattaki kullanımını anlatıyor.
İlk videoda metroda seyahat etmekte olan bir HTC One sahibinin BlinkFeed'i kullanması öyülendirilirken, ikinci videoda ise canlı ana ekran olarak ta tanımlanan BlinkFeed özelliğinin nasıl ayarlanabileceği ve daha da kişisel bir profil kazandırılabileceği gösteriliyor.
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Timescapete zaten aramalar mesajlar mailler müzikler vs. marketten küçük uzantılarla ekleniyordu...Sony neden kaldırdı bunu anlamış değilim.
Yok daha htc kullandım oradan biliyorum
O da bunun gibi guzel gorunuyordu ama tutmadı çunku kimse kullanmıyor boyle şeyleri. Bari oraya mail ve mesajları da ekleseler belki bir işe yarar ozaman
4 ultra piksel arakdaşım, az dikkat edelim.
Ezbere konuşuyorsun. Neden çalışmasın? pekala rss kaynakları üzerinden rahatlıkla besleme alabilir. Üstelik yabancı kaynakları da takip etmekte keyifli olabilir. Her türlü çok kullanışlı bir araç olmuş.
Lansmanda bazı Türk haber kanallarıyla da anlaşmaya gidildiğini söylemediler mi? Hatta neden bir türk teknoloji kanalıyla anlaşma olmadığını sormuştu Mesut Çevik.
Bunları misafire cevap olsun diye değil bunu bilmeyen insanlar aydınlansın diye yazdım. Bu misafir mesajlarından da bıktık artık.
1 Misafir
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