Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Sensation resmiyet kazandı; Çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç qHD ekran

8 yıl
429,3b
1
2149
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC Sensation resmiyet kazandı; Çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç qHD ekran
Tam Boyutta Gör

Piyasa değeri açısından Nokia ve RIM (BlackBerry) gibi rakiplerini geride bırakan ve son çeyrekte rekor gelir elde eden HTC, yol haritasındaki güçlü modellerle satış rakamlarını ciddi şekilde arttırmaya hazırlanıyor. EVO 3D modeliyle gündemde olan firmanın, bir süredir Pyramid kod adıyla anılan Sensation modeline ait resmi detaylar ortaya çıktı.

Vodafone İngiltere tarafından açıklanan detaylara göre HTC Sensation, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde SLCD ekrana sahip. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki çift LED'li kameraya ek olarak görüntülü konuşma için ön kısımda 1.2MP çözünürlüğünde ikinci kameraya da sahip olan Android tabanlı telefonun asıl sürprizi ise sahip olduğu işlemcisi.

Qualcomm tarafından da doğrulanan bilgiye göre HTC Sensation, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. Qualcomm'un asenkron olmayan simetrik işlemci mimarisi sayesinde, birbirlerinden bağımsız olarak farklı voltaj ve çalışma hızlarında görev yapabilen çekirdekler ile uygulama ihtiyacına göre yüksek performans ve enerji verimliliği sunulşabiliyor.

Resmi tanıtımının bugün yapılması beklenen HTC Sensation'ın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

HTC Sensation resmiyet kazandı; Çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç qHD ekran
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blue_brownie 7 yıl en beğenilen
Boş verin siz karşılaştırmaları. Siz sensationla ilgili bildikleriniz varsa paylaşın. Mesela ne kadara ne zaman türkiye gelecek. Oyun performansı, wifi performansı, işlemci performansı nasıl onları paylaşın. Aynı şeyleri konuşmayalım. Farklı birşeyleride siz paylaşın da bizde öğrenelim. Hadi arkadaşlar sizden bilgi paylaşımı bekliyoruz.
Boş verin siz karşılaştırmaları. Siz sensationla ilgili bildikleriniz varsa paylaşın. Mesela ne kadara ne zaman türkiye gelecek. Oyun performansı, wifi ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferaxu 7 yıl
Fuat Hocam
Linki Pm den gönderdim.Şehit haberlerine takıldım geç gönderdim, askerliğimi o taraflarda yaptım çok canım sıkıldı.Hepimizin başı sağolsun
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
euzun72 7 yıl
İyide forum ne işe yarar arkadaşlar, kendi kendimize bu telefonu beğendik en iyi en güzel telefon bu deyip bir birimize elalemin malını mı öveceğiz. Yazacağız paylaşacağız, karşılaştıracağız. Alım öncesi herkes kendine göre bir fikir oluşturacak. Bir telefonu diğer tüm telefonların üzerinde görmek fanlıktır, biraz da saflıktır. Birilerinin ürettiği telefonları övmekte ancak üreticiye para kazandırır. Ama tarafsızca karşılaştırmadan kimseye zarar gelmez. Yoksa burası Iphone cuların kahvesine döner. En büyük Iphone başka büyük yok, bu tartışılmaz, tartışılması gerekmeyen, yanlışlıkla tartışılsa da sonucu değiştirmeyen bir gerçektir yaklaşımı.


Bakın Galaxy SII sayfasına telefon Türkiye'de çıkmadan 100 sayfayı geçti. Nete düşen her karşılaştırma, video anında paylaşılıyor. Alanlar anlatıyor, yabancı forumlarda çıkan sorunlar paylaşılıyor, Samsung'a küfür ediliyor, herşey var.
İyide forum ne işe yarar arkadaşlar, kendi kendimize bu telefonu beğendik en iyi en güzel telefon bu deyip bir birimize elalemin malını mı öveceğiz. Yazacağız ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
7 Avatar Avatar Avatar
Dreampark 7 yıl
Bu saatten sonra desire s alinmaz. Hem aralarinda ki fark cok. Sensationdaki konforu oyun deneyimini bulamazsin. Senin icin sensation iyi bir secim olur. Tabi telden ne istediginde cok onemli bir faktor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adndmr 7 yıl

Dreampark

Bu saatten sonra desire s alinmaz. Hem aralarinda ki fark cok. Sensationdaki konforu oyun deneyimini bulamazsin. Senin icin sensation iyi bir secim olur. Tabi telden ne istediginde cok onemli bir faktor.


CEVAP İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Dreampark,
BEN ASLINDA SENSATİON'IN ÖZELLİKLERİNİ, DESİRE S BOYUTUNU VE DİZAYNINI BEĞENİYORUM.
ASLINDA ÖZELLİK
DİZAYNDAN ÖNEMLİDİR AMA BU BÜYÜKLÜKTE BİR CEP TELEFONUN TAŞIMASI-KULLANIMI BENİ DÜŞÜNDÜREN UNSUR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
HTC SENSATION ALDIM TELEFON 1 HAFTA SONRA CİHAZIN KARANLIKTA RESİM ÇEKERKEN KAPANDIĞINI GÖRDUM TAMİR EDİLMESİNİ BEKLİYORUM HALA..BENCE CİHAZI HEMEN ALMAYIN EKRAN VE KAMERASIYLA İLGİLİ KRONİK SORUNLARI VAR GİBİ GÖRÜNÜYOR..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*XhsyPhoiDeus* 7 yıl
tenkik konuları kulübe yönlendirelim.
sensation kullanan arkadaş varsa üye olarak ekleyelim.
buradan teknik konulara cevap yazmayın arkadaşlar.

iyi forumlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan azeri 7 yıl
Arkadaşlar htc swnsationun dahili hafızası bildiğiniz gibi düşük şimdi telefona oyun filan yukledikde SD card yuklenmiyor gameloft oyunları galiba bu durumda ne yapiyorsunuz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Harpiya 7 yıl orhan azeri
orhan azeri

Arkadaşlar htc swnsationun dahili hafızası bildiğiniz gibi düşük şimdi telefona oyun filan yukledikde SD card yuklenmiyor gameloft oyunları galiba bu durumda ne yapiyorsunuz


Gameloft oyunlari MicroSD karta yukleniyor, telefon hafizasina degil... Galiba sadece ana dosyalari telefona atiyor wifi den inenler direk kart hafizasina...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar belki salakça bir soru olabilir ama rica etsem bu "kontratlı" olayını bi açıklarmısınız bana.ilk 12 ay çekilecek kredi kartından sonra faturaya yansıycak felan filan kafam karıştı benim.kısacası kredi kartından çekilen tutar ve aylık bizim fatura ödememiz felan ne olucak.bilen varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuNSMiTH 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar belki salakça bir soru olabilir ama rica etsem bu "kontratlı" olayını bi açıklarmısınız bana.ilk 12 ay çekilecek kredi kartından sonra faturaya yansıycak felan filan kafam karıştı benim.kısacası kredi kartından çekilen tutar ve aylık bizim fatura ödememiz felan ne olucak.bilen varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim.


mesela 24 ay taahhüt 69 tl lik paketten aldınız 12 ay karttan çekiliyor ve o kadar miktar faturanızdan düşüyor ilk 12 ay için sonraki 12 ayda da karttan ödenen miktar kadar faturaya ekleniyor yani diyor ki ilk 12 ay peşin öde düşüyim faturadan mantığında...

sahibinden.com/...

arkadaşlar benim kafam buna takıldı nasıl verebiliyor bu fiyata garantili? vodafone garantisi diyor ama kendi bayisine bile bu kadar kar payı vermemiştir ki vodafone siz ne düşünüyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*XhsyPhoiDeus* 7 yıl
ben de ilk aldığım yerde açtım, adam ileri ileri yaptı geçti, sonra ben fabrika reset yapıp kendim ayarladım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cnsuff 7 yıl
@Dreampark, @*XhsyPhoiDeus*

Evet buldum tşkler:)

Asıl başlıktan devam ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigbooss 7 yıl
desire üzerine 250.00 TL kayıtlı çok iyi fiyat bence.
telefonda bir sorun yoksa çizik ves. sıfır gibiyse alırım ben şahsen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakuza99 7 yıl
arkadaslar lutfen yardımcı olun telefonum 15 gun once yurt dısından aldım kaydını bugun yaptırdım fakat kayıtdan sora telefonum sım kartı gormemeye basladı acaba sorun nedır su anda telefonum kayıtlı gozukuor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*XhsyPhoiDeus* 7 yıl


Arkadaşlar kadikoyden bi bayi ile görüştüm, 2 tane Sensation var. Birisi bir haftalık yurt dışı cihazı kayıtlı, diğeri kutusu bile açılmamış türkçe gene yurt dışı cihazı . Spot ürünler yani.

Bende de desire var. Bir haftalık Sensation için üstüne 250 alırım dedi, kutusu açılmamış olan için de üstüne 450 alırım dedi. Nakit olursa desire için 650 nakit veririm dedi.

Şimdi ben 650 lira ile gidip vodafonedan üstüne 840 verip garantili mi alayım, yoksa spot urunlerden birini mi alayım siz ne dersiniz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HyperioИ 7 yıl

*XhsyPhoiDeus*



Arkadaşlar kadikoyden bi bayi ile görüştüm, 2 tane Sensation var. Birisi bir haftalık yurt dışı cihazı kayıtlı, diğeri kutusu bile açılmamış türkçe gene yurt dışı cihazı . Spot ürünler yani.

Bende de desire var. Bir haftalık Sensation için üstüne 250 alırım dedi, kutusu açılmamış olan için de üstüne 450 alırım dedi. Nakit olursa desire için 650 nakit veririm dedi.

Şimdi ben 650 lira ile gidip vodafonedan üstüne 840 verip garantili mi alayım, yoksa spot urunlerden birini mi alayım siz ne dersiniz ?




Böyle kaygılara her an düşmemek için, aman bişey olmasın diye sürekli dikkat etmek zorunda kalmamak için garantili alıp keyfini çıkarmak en iyisi bence...







yakuza99

hımm cok moralım bozuldu gercekten ya ınsallah baska bı sorun yoktur da kapatıulmıstır onuda tam olarak ogrenemıorum ama dogubanktan aldıgım adam on gun oldu abı telefonu alalı kaydıda bugun yapıldı oyuzden kapanmıstır dedı umarım oledırde bı kac gune acılır ınsallah donanımsal bısey yoktur


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yedaself 7 yıl
Bu mu yani en uygun fiyat?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuRaN.z 7 yıl Yedaself
Yedas

Bu mu yani en uygun fiyat?


vodafone ve htc ye göre öyleymiş demekki, 59*24 taksitli peşindede 1300 falan deselerdi eminim çok ilgi çekerdi, ama demekki kurtarmıyor adamları, bu telefon az çok satarda, (ilerde fiyatlar düşünce biraz daha ilgi görebilir),
vodafona uzun süreli müşteri kazandırma anlamında pek faydası olacağını sanmam bu kampanyanın, gerçi o bizim sorunumuz değil ama yinede yazdım işte, sanane derlerse adamlara diyecek bir şey yok
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuRaN.z 7 yıl
20 sine kadar çıkmazsa htc den açıklama yapan yetkilide bir açıklama yapar sanırım nasıl olsa burda programlara katılıyor, sonuçta uydurmamıştır herhalde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagrimir 7 yıl
arkadaşlar ben şimdi londradayım. benim kapaktan sesler geliyor. türkiyeden spot olarak almıştım. almanyadan alınmış cihaz. şimdi ingilterede garantiye versem değişim yaparlar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
429253 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
3 etiket daha snapdragon htc akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy Pro video inceleme 8 yıl General Mobile ile uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonları üzerine konuştuk 8 yıl Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim