HTC Sensation resmiyet kazandı; Çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç qHD ekran

Piyasa değeri açısından Nokia ve RIM (BlackBerry) gibi rakiplerini geride bırakan ve son çeyrekte rekor gelir elde eden HTC, yol haritasındaki güçlü modellerle satış rakamlarını ciddi şekilde arttırmaya hazırlanıyor. EVO 3D modeliyle gündemde olan firmanın, bir süredir Pyramid kod adıyla anılan Sensation modeline ait resmi detaylar ortaya çıktı.

Vodafone İngiltere tarafından açıklanan detaylara göre HTC Sensation, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde SLCD ekrana sahip. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki çift LED'li kameraya ek olarak görüntülü konuşma için ön kısımda 1.2MP çözünürlüğünde ikinci kameraya da sahip olan Android tabanlı telefonun asıl sürprizi ise sahip olduğu işlemcisi.

Qualcomm tarafından da doğrulanan bilgiye göre HTC Sensation, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. Qualcomm'un asenkron olmayan simetrik işlemci mimarisi sayesinde, birbirlerinden bağımsız olarak farklı voltaj ve çalışma hızlarında görev yapabilen çekirdekler ile uygulama ihtiyacına göre yüksek performans ve enerji verimliliği sunulşabiliyor.

Resmi tanıtımının bugün yapılması beklenen HTC Sensation'ın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.