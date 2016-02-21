HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı

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Bu yıl sanal gerçeklik trendinin hızlanması bekleniyor zira Oculus Rift, HTC Vive ve PS VR gibi tam donanımlı kasklar piyasaya çıkıyor. Bununla birlikte büyük bir engel olacak gibi görünüyor zira bu kaskların fiyatı gerçekten çok pahalı. Ön siparişe başlayan HTC Vive, buna en iyi örnek.
HTC'nin tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı Vive, uzun zamandır geliştiriliyor ve artık piyasaya çıkmaya hazır ancak küçük bir sorunumuz var. HTC Vive, 29 Şubat itibariyle ön siparişe başlayacak ve 799$ fiyat etiketine sahip olacak. Tam donanımlı olmasına rağmen, kask için bir içerik kaynağı şart. Sanal gerçeklik ile uyumlu bilgisayar sistemlerinin 900$ civarında başlangıç etiketi olduğunu düşündüğümüzde, karşımıza 1700$ gibi kabarık bir fatura çıkıyor.
Şunu net olarak söylemek gerekir ki, gerçek manada sanal gerçeklik tecrübesi, ilk etapta herkese yönelik olmayacak. Hali hazırda uyumlu bir bilgisayarınız olsa bile 799$ fiyat seviyesi, bir gözlük için oldukça fazla. Keza, Oculus Rift için de 599$ fiyat seviyesi söz konusu.
Hali hazırda akıllı telefonlara yönelik olarak hazırlanan çözümler ilgi görecek gibi duruyor. Google Cardboard, LG 360 VR, Samsung Gear VR daha düşük maliyetli ve pek çok akıllı telefon modeline destek veriyor. Elbette yoğunluk tecrübesi açısından karşılaştırılamaz ancak tam donanımlı sistemlerin biraz daha olgunlaşması ve maliyetlerin düşmesi gerekiyor.
HTC Vive, paket içerisinde iki adet titreşimli kablosuz kontrolcü sunuyor. Ayrıca ön kamera ile önünüzü de görebileceksiniz. Diğer taraftan çeşitli sensörler, kafanın hareketini algılayarak gerçek zamanlı olarak sanal dünyaya yansıtıyor. Sanal gerçeklik teknolojinin dezavantajı olarak görülen baş dönmesi ve mide bulantısı gibi yan etkiler de ortadan kaldırılıyor. HTC Vive için şimdiden iki oyun geliştirildi. Job Simulator: The 2050 Archives ve Fantastic Contraption adındaki oyunlar, sipariş verenlere hediye edilecek.
http://www.engadget.com/2016/02/21/htc-vive-price-release/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arkadaşlar ekran kartını anladık gtx 970 anca yetiyor altta imzamda sistemim yazıyor, işlemcim 3570k buna göre sadece ekran kartımı değişsem yeterli olmıyacakmı illa işlemcimide değiştirmem gerekir mi ?
şuan görünürdeki en iyi sanal gerçeklik cihazı bu. tutup google ın kartondan telefon tutacağıyla aynı kefeye koymak neyin kafası_? fiyat tabiki fazla ama bu şuan için normal. bu cihazı 200 dolara satsa ne olacak sanki herkes evine uyumlu donanımı alacakmı _? evine bu sistemi kuracak kişilere iteleme fiyatı bu :)
3 monitör fiyatından daha düşük bir maliyete sanal dünyaya gireceksiniz. 3'lü SLI falan gibi setuplara da gerek kalmıyor zira VR gözlükler abartı bir çözünürlükte değil. Aslında high end sistemler en az 1000$ ucuzluyor.
Bence bu haber kullanıcıların tarafında olmakla birlikte biraz yanıltıcı olmuş.
Batıramadınız gitti. Samsung da batmadı. Ne olacak bu hayal kırıklıklarınız?
baş dönmesi mide bulantısı , bunlar insanın fizyolojisinden esas kaynaklanır, benim cs oynarken başı dönen arkadaşım var buna cs ne yapabilir ki.
Cihazlar organizmalardaki etkilerini azaltabilirler ama her organizma bir diğerinden farklı olduğundan test etmeden sizi etkiliyor mu bilemezsiniz.Bir başkasının midesini bulandıran cihaz sizi hiç etkilemeyebilir yada sizde çok kötü baş dönmesi yapan cihaz başkasını hiç etkilemeyebilir.
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