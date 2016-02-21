HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı

Bu yıl sanal gerçeklik trendinin hızlanması bekleniyor zira Oculus Rift, HTC Vive ve PS VR gibi tam donanımlı kasklar piyasaya çıkıyor. Bununla birlikte büyük bir engel olacak gibi görünüyor zira bu kaskların fiyatı gerçekten çok pahalı. Ön siparişe başlayan HTC Vive, buna en iyi örnek.





HTC'nin tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı Vive, uzun zamandır geliştiriliyor ve artık piyasaya çıkmaya hazır ancak küçük bir sorunumuz var. HTC Vive, 29 Şubat itibariyle ön siparişe başlayacak ve 799$ fiyat etiketine sahip olacak. Tam donanımlı olmasına rağmen, kask için bir içerik kaynağı şart. Sanal gerçeklik ile uyumlu bilgisayar sistemlerinin 900$ civarında başlangıç etiketi olduğunu düşündüğümüzde, karşımıza 1700$ gibi kabarık bir fatura çıkıyor.





Şunu net olarak söylemek gerekir ki, gerçek manada sanal gerçeklik tecrübesi, ilk etapta herkese yönelik olmayacak. Hali hazırda uyumlu bir bilgisayarınız olsa bile 799$ fiyat seviyesi, bir gözlük için oldukça fazla. Keza, Oculus Rift için de 599$ fiyat seviyesi söz konusu.





Hali hazırda akıllı telefonlara yönelik olarak hazırlanan çözümler ilgi görecek gibi duruyor. Google Cardboard, LG 360 VR, Samsung Gear VR daha düşük maliyetli ve pek çok akıllı telefon modeline destek veriyor. Elbette yoğunluk tecrübesi açısından karşılaştırılamaz ancak tam donanımlı sistemlerin biraz daha olgunlaşması ve maliyetlerin düşmesi gerekiyor.





HTC Vive, paket içerisinde iki adet titreşimli kablosuz kontrolcü sunuyor. Ayrıca ön kamera ile önünüzü de görebileceksiniz. Diğer taraftan çeşitli sensörler, kafanın hareketini algılayarak gerçek zamanlı olarak sanal dünyaya yansıtıyor. Sanal gerçeklik teknolojinin dezavantajı olarak görülen baş dönmesi ve mide bulantısı gibi yan etkiler de ortadan kaldırılıyor. HTC Vive için şimdiden iki oyun geliştirildi. Job Simulator: The 2050 Archives ve Fantastic Contraption adındaki oyunlar, sipariş verenlere hediye edilecek.

http://www.engadget.com/2016/02/21/htc-vive-price-release/