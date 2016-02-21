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HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı

Gerçek anlamda sanal gerçeklik tecrübesi için kesenin ağzını açmak gerekiyor zira tam donanımlı kasklar, çok yüksek bir fiyat etiketinden piyasaya giriş yapıyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı

Bu yıl sanal gerçeklik trendinin hızlanması bekleniyor zira Oculus Rift, HTC Vive ve PS VR gibi tam donanımlı kasklar piyasaya çıkıyor. Bununla birlikte büyük bir engel olacak gibi görünüyor zira bu kaskların fiyatı gerçekten çok pahalı. Ön siparişe başlayan HTC Vive, buna en iyi örnek. 

HTC'nin tam donanımlı sanal gerçeklik kaskı Vive, uzun zamandır geliştiriliyor ve artık piyasaya çıkmaya hazır ancak küçük bir sorunumuz var. HTC Vive, 29 Şubat itibariyle ön siparişe başlayacak ve 799$ fiyat etiketine sahip olacak. Tam donanımlı olmasına rağmen, kask için bir içerik kaynağı şart. Sanal gerçeklik ile uyumlu bilgisayar sistemlerinin 900$ civarında başlangıç etiketi olduğunu düşündüğümüzde, karşımıza 1700$ gibi kabarık bir fatura çıkıyor. 

Şunu net olarak söylemek gerekir ki, gerçek manada sanal gerçeklik tecrübesi, ilk etapta herkese yönelik olmayacak. Hali hazırda uyumlu bir bilgisayarınız olsa bile 799$ fiyat seviyesi, bir gözlük için oldukça fazla. Keza, Oculus Rift için de 599$ fiyat seviyesi söz konusu. 

Hali hazırda akıllı telefonlara yönelik olarak hazırlanan çözümler ilgi görecek gibi duruyor. Google Cardboard, LG 360 VR, Samsung Gear VR daha düşük maliyetli ve pek çok akıllı telefon modeline destek veriyor. Elbette yoğunluk tecrübesi açısından karşılaştırılamaz ancak tam donanımlı sistemlerin biraz daha olgunlaşması ve maliyetlerin düşmesi gerekiyor. 

HTC Vive, paket içerisinde iki adet titreşimli kablosuz kontrolcü sunuyor. Ayrıca ön kamera ile önünüzü de görebileceksiniz. Diğer taraftan çeşitli sensörler, kafanın hareketini algılayarak gerçek zamanlı olarak sanal dünyaya yansıtıyor. Sanal gerçeklik teknolojinin dezavantajı olarak görülen baş dönmesi ve mide bulantısı gibi yan etkiler de ortadan kaldırılıyor. HTC Vive için şimdiden iki oyun geliştirildi. Job Simulator: The 2050 Archives ve Fantastic Contraption adındaki oyunlar, sipariş verenlere hediye edilecek.  
HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı
 

http://www.engadget.com/2016/02/21/htc-vive-price-release/ Yorum Yaz
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Cem 3 yıl
Baş dönmesi ve ağrısı yapmayan bu cihazmıydı. Eğer öyleyse değer 200$ fazla verilir. Bi süre sonra midem bulanıp zevk almayacaksam 500$ da vermenin bir anlamı yok.
Baş dönmesi ve ağrısı yapmayan bu cihazmıydı. Eğer öyleyse değer 200$ fazla verilir. Bi süre sonra midem bulanıp zevk almayacaksam 500$ da vermenin bir anlamı ...
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Ayva 3 yıl en beğenilen
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arel.gr 3 yıl
hic bi yorum yazmadim, kadirirdem yorumunu okuyup ciktim.
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CANBABA34 3 yıl arel.gr
bence süper bir ürün fiyatı da her ne kadar makul değilse de bizim ölçümüzde çok fahiş te değil, nitekim 500 liralığıyla aynı şeyi yapabilecekken 3000 liralık telefonlar kapış kapış gidiyo memleketimde. şu aletin vereceği deneyimi anlamayanların hayal gücü baya düşük diye düşünüyorum. htc nin ürünü oculusta göre daha dolu gözüküyor. netekim mesut çevik baş dönmesinin sıfır olduğunu söyledi yalnız şu oda mevzusunu tam tahayyül edemedim.

arkadaşlar ekran kartını anladık gtx 970 anca yetiyor altta imzamda sistemim yazıyor, işlemcim 3570k buna göre sadece ekran kartımı değişsem yeterli olmıyacakmı illa işlemcimide değiştirmem gerekir mi ?
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DH Misafiri 3 yıl
HTC bu kez ayağına sıkmamış,güdümlü roketi kendi kafasına yollamış.
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Berkæn 3 yıl
İlginç geldi bana
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cherkesomer 3 yıl
sanki ps4 gibi cihazlar piyasaya 250tl den çıkıyormuş gibi konuşanlar var..
şuan görünürdeki en iyi sanal gerçeklik cihazı bu. tutup google ın kartondan telefon tutacağıyla aynı kefeye koymak neyin kafası_? fiyat tabiki fazla ama bu şuan için normal. bu cihazı 200 dolara satsa ne olacak sanki herkes evine uyumlu donanımı alacakmı _? evine bu sistemi kuracak kişilere iteleme fiyatı bu :)
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kaptan666 3 yıl
Yüksek çözünürlükte oyun oynayabilmek için gtx 980 hatta titan x kartları SLI bağlayan ve 3 tane yüksek çözünürlüklü ekran kullanarak setup yapan o kadar oyuncu varken sanal gerçeklik gözlüğüne 800$ bence çok ucuz.
3 monitör fiyatından daha düşük bir maliyete sanal dünyaya gireceksiniz. 3'lü SLI falan gibi setuplara da gerek kalmıyor zira VR gözlükler abartı bir çözünürlükte değil. Aslında high end sistemler en az 1000$ ucuzluyor.
Bence bu haber kullanıcıların tarafında olmakla birlikte biraz yanıltıcı olmuş.
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Roark 3 yıl
Ne bekliyordunuz? bence fiyatı normal. 799 dolar diyorsunuz da bir telefon fiyatı işte. adamlar 2-3 senedir bununla uğraşıyor geliştiriyor. donanımı yenile piyasaya sür bir telefon ile aynı fiyatta olması gayet normal. Kızacaksanız dolar kurunu 1 yılda %30 artıran yöneticilerinize kızın.
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alemburda34 3 yıl
Fiyatla alakali neden birset soylemedikleri belli olmus bu nedir ya bunlar ucmus.
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fthkn 3 yıl
kadirirdem
ben illa batacağım diyorsun htc....

Batıramadınız gitti. Samsung da batmadı. Ne olacak bu hayal kırıklıklarınız?
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teramit 3 yıl
Cem
Baş dönmesi ve ağrısı yapmayan bu cihazmıydı. Eğer öyleyse değer 200$ fazla verilir. Bi süre sonra midem bulanıp zevk almayacaksam 500$ da vermenin bir anlamı yok.

baş dönmesi mide bulantısı , bunlar insanın fizyolojisinden esas kaynaklanır, benim cs oynarken başı dönen arkadaşım var buna cs ne yapabilir ki.
Cihazlar organizmalardaki etkilerini azaltabilirler ama her organizma bir diğerinden farklı olduğundan test etmeden sizi etkiliyor mu bilemezsiniz.Bir başkasının midesini bulandıran cihaz sizi hiç etkilemeyebilir yada sizde çok kötü baş dönmesi yapan cihaz başkasını hiç etkilemeyebilir.
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skywalker06 3 yıl
S7 ön sipariş verene gear vr veriliyor htc nin o istediği fiyat ne
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GoldPunch 3 yıl
Ülkemiz için konuşursam ortalama bir televizyon fiyatı olacak yani.
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