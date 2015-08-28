HTC Vive sanal gerçeklik başlığı ertelendi

HTC'nin 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında görücüye çıkarttığı sanal gerçeklik başlığı Vive, uzun bir bekleyişin ardından Haziran ayında geliştiricilere dağıtılmaya başlanmıştı. Yıl sonuna doğru satışa çıkmasını beklediğimiz başlık, gelen son açıklamaya göreyse 2016 yılına kaldı.

HTC'nin oyun dünyasının önemli ismi Valve'in yardımlarıyla hazırladığı sanal gerçeklik bağlığı Vive, bildiğiniz gibi bütün gerekli donanımı bünyesinde barındırıyor. 70'den fazla sensör ile 360 derecelik görüntü tecrübesi sunan ve saniyede 90 akış sağlayan başlık, geliştiricini versiyonunda 2 adet Lighthouse stand, 2 adet kablosuz Steam VR kontrol cihazı, bağlantı için gereken kablolar ve gerekli kullanıma kılavuzlarını barındırıyor.

HTC Vive aynı zamanda detaylarına burada yer verdiğimiz üzere Kinetozis sorunundan arındırılmış bir deneyim vaat ediyor ve başlık için Vertigo Games, Bossa, Barry-Fireproof, Dovetail Games, Wemo Labs, Google, Steel Wool Games, HBO, Lionsgate ve Owlchemy gibi birçok önemli firma içerik üretmek adına çalışmalar yürütüyor.

Valve'ın PAX Prime kapsamında yaptığı resmi açıklamaya göre HTC Vive, büyük sayılarla 2016'nın ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkacak. Böylece başlık Facebook'un Oculus Rift'i ile Sony'nin Project Morpheus'u ile aynı dönemde pazarda yer alarak büyük bir rekabet içerisinde kalacak.

http://www.theverge.com/2015/8/27/9218343/htc-vive-valve-vr-release-date