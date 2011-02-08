HTC, bulut bilgi-işlem tabanlı oyun servisi sunan OnLive firmasına yatırım yaptı

Son çeyrekte 500 milyon dolar net kar açıklayan HTC'nin, artan rekabet koşulları çerçevesinde telefonlarına katma değer sağlayacak servisler için ciddi bir yatırım içerisinde olduğu uzunca bir süredir bilinmekte. Sense platformu kapsamında kullanıcılara sunduğu online ve offline özelliklerin sayısını arttıran firma, OnLive firmasına 40 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz OnLive, bulut bilgi-işlem teknolojisi ile en iyi, en gelişmiş oyunların bile basit cihazlarda kullanılmasını amaçlıyor. Merkezde yer alan yüksek performanslı sunucularda işlenen görüntülerin, özel olarak tasarlanan istemci ile internet üzerinden elde edilmesi esasına dayanan bu sistem, büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmış olmasa da önümüzdeki yıllarda daha fazla önem kazanacağı ifade ediyor zira Sony ve Microsoft gibi firmaların da bu konuda önemli yatırımlar yaptıkları biliniyor.

Nokia, Sony Ericsson, LG ve Samsung gibi firmalarla içerik ortaklığı bulunan Saffron Digital firmasını satın alan HTC, son olarak OnLive yatırımı ile gelecekte yaşanması muhtemel mobil içerik savaşlarına şimdiden hazırlanmanın peşinde gibi görünüyor. Zira OnLive teknolojisi ile HTC'nin, güncel oyunları akıllı telefonlara getirmeyi amaçladığı söylenebilir.