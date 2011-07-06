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HTC myTouch 4G Slide'ın, 27 Temmuz'dan itibaren satışına başlanabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC myTouch 4G Slide'ın, 27 Temmuz'dan itibaren satışına başlanabilir
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Hakkında uzun süre boyunca çeşitli spekülasyonlar yayınlandıktan sonra 28 Haziran tarihi itibariyle T-Mobile tarafından resmiyet kazandırılan HTC myTouch 4G Slide'ın ne zaman satışa sunulacağına dair sis perdesi henüz kaldırılmamıştı ta ki bugüne dek. İnternete sızdırılan dökümanlara göre myTouch 4G Slide, 27 Temmuz'dan itibaren teknoloji meraklılarıyla buluşabilir.
T-Mobile'ın 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'a satmayı planladığı HTC myTouch 4G Slide'a 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci güç veriyor, akıllı telefon Android 2.3.3 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor; telefonun işletim sistemine HTC Sense arayüzü eşlik ediyor.
3.7-inç boyutlu 480 x 800 piksel S-LCD dokunmatik ekrana ve aynı zamanda kızaklı QWERTY klavye donanımına ev sahipliği yapan telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera bulunuyor. Led backlit sensörlü kamera aynı zamanda Full HD video kaydı gerçekleştirebilmekte.

HTC myTouch 4G Slide'ın, 27 Temmuz'dan itibaren satışına başlanabilir
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séquestre 8 yıl
Bekliyoruz fiyatı gayet güzel.
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Deníz 8 yıl
4 inç olsa tadınmaz yenmezdi birde dahili hafıza gidipte 1 gb yapmazlar inş.
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milyondabir 8 yıl
htc gercekten kaliteli ürünlerle adını daha cok duyacaz 1 numaraya dogru ilerliyor zaman ne gösterir bilemem.
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MattPegasus 8 yıl
Budur ya.Bence gayet kullanışlı gözüküyor.Nokia hala yerinde saysın htc kaptırdı gidiyor valla.
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