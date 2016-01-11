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HTC, sanal gerçekliğe büyük önem veriyor

Sanal gerçeklik dünyasının en önemli oyuncuları arasında yer alan ve Oculus VR'ın en büyük rakibi olan HTC, CEO Cher Wang'ın son açıklamalarına bakılırsa bu tarafa çok büyük önem veriyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HTC, sanal gerçekliğe büyük önem veriyor

Akıllı telefon pazarında işler istediği gibi gitmeyen önemli isimlerden HTC, sanal gerçeklik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
HTC adına The Telegraph'a konuşan CEO Cher Wang, şirketin sanal gerçeklik ve diğer giyilebilir ürünler hakkında hiç olmadığı kadar heyecanlı olduğunu söyledi. Sanal gerçekliğin 20 ila 30 yıldır konuşulan bir şey olduğunu belirten CEO, HTC'nin sanal gerçekliği gerçek hale getirdiğini sözlerine ekledi.
Açıklamalarına artık daha gerçekçi düşünüyoruz ve en iyi tasarımlarımızı farklı sektöre uygulamak istiyoruz şeklinde devam ettiren Cher Wang, akıllı telefonlar çok önemli ancak giyilebilir cihazlar ve sanal gerçeklik "daha önemli" diyerek oldukça ilginç bir açıklamanın altına imzasını attı.
Dünyaca ünlü oyun devi Valve ile ortaklığa giderek Vive isimli bir sanal gerçeklik başlığı geliştiren HTC, kısa süre önce bu başlığın ikinci jenerasyon geliştirici sümünü görücüye çıkartmış ve sektöre aktif olarak giriş yapmaya hazır olduğunu gözler önüne sermişti.
Son olarak farklı form faktöre sahip akıllı telefonlar içi önemli bir vizyonları bulunduğu belirten Wang, akıllı telefonları sürekli olarak böyle gözükmeyeceğini söylüyor ve sektörel kurtuluşu sanal gerçeklik ve giyilebilir ürünlere bağlıyor.

http://www.tweaktown.com/news/49569/htc-vr-more-important-smartphone-business/index.html Yorum Yaz
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constantin87 3 yıl
tuilde
Htcnin bu isin altindan kalkacagini sanmiyorum. Her seyi eline yuzune bulastirmayi basariyolar

HTC nin ilklerini bilmediğin o kadar belli ki..
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mcrew 3 yıl
bu piyasada bu kadar başarısız olan başka tayvan menşei li bir şirket var mı merak ediyorum
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1ses1 3 yıl
200-300 doalra aralığında olmadığı sürece pek alınır bir teknoloji değil. Çok hafif ve kafayı büsbütün kelepçelerle sarmayan bir teknoloji film ve oyun desteği olursa 600 doları hak eder.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Sizde 600$ ile pazara girmeyi planlıyorsanız yerim sizin verdiğiniz önemi.
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tuilde 3 yıl
Htc'nin bu isin altindan kalkacagini sanmiyorum. Her seyi eline yuzune bulastirmayi basariyolar
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umut_baris 3 yıl
O fiyatı belirleyen arkadaşı atsınlar şirketten gerisi gelir. Fiyat politikası yüzünden batmaya mahkumlar.
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