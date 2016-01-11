HTC, sanal gerçekliğe büyük önem veriyor

Akıllı telefon pazarında işler istediği gibi gitmeyen önemli isimlerden HTC, sanal gerçeklik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HTC adına The Telegraph'a konuşan CEO Cher Wang, şirketin sanal gerçeklik ve diğer giyilebilir ürünler hakkında hiç olmadığı kadar heyecanlı olduğunu söyledi. Sanal gerçekliğin 20 ila 30 yıldır konuşulan bir şey olduğunu belirten CEO, HTC'nin sanal gerçekliği gerçek hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Açıklamalarına artık daha gerçekçi düşünüyoruz ve en iyi tasarımlarımızı farklı sektöre uygulamak istiyoruz şeklinde devam ettiren Cher Wang, akıllı telefonlar çok önemli ancak giyilebilir cihazlar ve sanal gerçeklik "daha önemli" diyerek oldukça ilginç bir açıklamanın altına imzasını attı.

Dünyaca ünlü oyun devi Valve ile ortaklığa giderek Vive isimli bir sanal gerçeklik başlığı geliştiren HTC, kısa süre önce bu başlığın ikinci jenerasyon geliştirici sümünü görücüye çıkartmış ve sektöre aktif olarak giriş yapmaya hazır olduğunu gözler önüne sermişti.

Son olarak farklı form faktöre sahip akıllı telefonlar içi önemli bir vizyonları bulunduğu belirten Wang, akıllı telefonları sürekli olarak böyle gözükmeyeceğini söylüyor ve sektörel kurtuluşu sanal gerçeklik ve giyilebilir ürünlere bağlıyor.

http://www.tweaktown.com/news/49569/htc-vr-more-important-smartphone-business/index.html