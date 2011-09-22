HTC, ücretsiz depolama alanı için Dropbox ile işbirliğine gitmeye hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, gelişen bulut bilişim sistemleri karşısında Dropbox ile iş birliğine giderek müşterilerine 5GB'lık depolama alanı sunmaya hazırlanıyor.

HTC'nin Pocket-lint'e yaptığı açıklamada, HTC Ryhme ve HTC Sensation XE'ninde aralarında bulunduğu son seri HTC akıllı telefon kullanıcılarının yararlanacağı servis, Sense 3.5 arayüzü ile uyum içerisinde çalışacak. Serviste sunulacak 5GB'lık depolama alanını, Dropbox'ın her kullanıcıya sağladığı 2GB'lık depolama alanı ile servisi destekleyecek telefon kullanıcılarının servisi kullanmaya başlamalarının arkasından sahip olacakları 3GB'lık ek depolama alanından oluşacak.

HTC'nin Android'li cihazlarda kullanıma sunulacak olan servisinin Windows Phone telefonlarını kapsayıp kapsamayacağı şimdilik bilinmiyor çünkü Microsoft, platfromun içerisinde Skydrive ile her kullanıcıya 25GB'lık depolama alanı sunuyor.