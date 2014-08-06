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HTC ve Bose daha iyi BoomSound hoparlörler için işbirliği yapabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC ve Bose daha iyi BoomSound hoparlörler için işbirliği yapabilir

Geçtiğimiz yıllarda Beats ile ortaklık kuran ve akıllı telefonlarında bu markanın ses işlemcilerine ve kulaklıklarına yer veren HTC, geçtiğimiz yıl bu ortaklığı sona erdirmiş ve kendi üretimi BoomSound ses sistemi ile yoluna devam etmişti. 

Ancak BoomSound hoparlörleri daha iyi hale getirmek isteyen HTC, sektörden gelen bilgilere göre ünlü ses ürünleri geliştiricisi Bose ile ortaklık yapmaya hazırlanıyor. 

HTC önümüzdeki yılların One modellerinde BoomSound hoparlörlerini daha kaliteli ses veren bir hale getirmek isterken ayrıca boyutlarını biraz daha küçülterek alt ve üst kenarlardan biraz daha ekran alanı kazanmayı amaçlıyor. 

Ön panelden biraz daha alan kazanan HTC bu sayede ekran boyutunu büyütürken, kasanın kompakt bir yapıda kalmasını sağlayabilecek. Hali hazırdaki One M8 modeli 5 inçlik bir ekrana sahip olmasına rağmen 5.5 inçlik LG G3 ile hemen hemen aynı boyutlarda. Önümüzdeki yıllarda amiral gemi modellerinin ekran boyutunun artması bekleniyor. 

HTC veya Bose tarafından iddialara yönelik herhangi bir resmi teyit gelmedi ancak ilerleyen haftalarda konunun netlik kazanacağı belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-might-employ-Bose-to-shrink-the-BoomSound-speakers-thinning-bezels-to-fit-a-larger-One-display_id59030 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
"HTC önümüzdeki yılların One modellerinde BoomSound hoparlörlerini daha kaliteli ses veren bir hale getirmek isterken ayrıca boyutlarını biraz daha küçülterek alt ve üst kenarlardan biraz daha ekran alanı kazanmayı amaçlıyor."
O kocamen yer kaplayan HTC yazan yeri kaldırayım demiyor da, hoparlörü küçültelim diyor.
Allah bilir hoparlörü küçültüp o HTC yazısını bile büyütür bunlar.
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"HTC önümüzdeki yılların One modellerinde BoomSound hoparlörlerini daha kaliteli ses veren bir hale getirmek isterken ayrıca boyutlarını biraz daha küçülterek a...
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Glorfindel1907 4 yıl
Htc nin en büyük kaybı bence kamera kameranın geliştirilmesi daha önemli bence artık herkes kameraları önemsiyor özellikle birde ucuz olsa TR de güzel olacak ama
Htc nin en büyük kaybı bence kamera kameranın geliştirilmesi daha önemli bence artık herkes kameraları önemsiyor özellikle birde ucuz olsa TR de güzel olacak a...
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Krone 4 yıl
HTC tüketiciyi en çok düşünen şirketlerden bence. Beats olmadı Bose ile işbirliği yapmaya çalışacaklar. Bir arada Harman Kardon falan vardı. Ses konusuna çok önem veriyorlar.
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denixt 4 yıl
yaw ha ha bose la çalışacağına goldmaster la çalışsın daha iyi bose için kötü demiyorum en iyinin en kötüsü yani çok çok iyi degil malesef yinede hayırlı olsun htc için
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mcebi001 4 yıl
Htc bose ile gerçek bir ortaklık yaparsa bu çok iyi olur zamanında nokıa n91 e bose katkısı n91 i efsane yapmıştı htc den bi efsane neden çıkmasın ...

gerçi ben zamanında samsung gibi bang&olufsen le çalışsın isterim o ayrı ...

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darkdiva 4 yıl
Ne yaparlarsa yapsınlar bu saatten sonra zor toparlanmaları.
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Master_Evil 4 yıl
batacaksın htc
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ploto 4 yıl
harmon kordon a ne oldu anlaşamadılar galiba fiyatta bose firması çok çok başarılı bir firma değilki
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aycibin 4 yıl
telefonda çift hoparlör gereksiz yer kaplamaktan başka ne işe yarar bir anlamadım.ne koyarsan koy,ufacık hoparlörden teneke gibi ses çıkar.htc de dinledim kaliteden eser yok,kuru gürültü sadece.olamaz da zaten.çok isteyen varsa taşınabilir hoparlör denen birşey var.telefonda gereksiz yer kaybı.
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neo01470 4 yıl
Bose nin kendisi o kadar iyi ses vermiyorki..
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
"HTC önümüzdeki yılların One modellerinde BoomSound hoparlörlerini daha kaliteli ses veren bir hale getirmek isterken ayrıca boyutlarını biraz daha küçülterek alt ve üst kenarlardan biraz daha ekran alanı kazanmayı amaçlıyor."
O kocamen yer kaplayan HTC yazan yeri kaldırayım demiyor da, hoparlörü küçültelim diyor.
Allah bilir hoparlörü küçültüp o HTC yazısını bile büyütür bunlar.
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Sunstorms 4 yıl
"Sektörden gelen bilgilere göre" :) Nerede yersiz bir iddia orada ekrem71
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darkaura 4 yıl
htc nin ekran ve diger noktalarda atilimlari varsa bilemem ama bunca senedir en iddiali ses sistemleri geliyorlar, simdiye kadar bir artisini gormediler. umarim artik stratejilerini ve onceliklerini degistirmeye baslarlar. nokiada pazar kaybettikce hep ayni oyunu oynayip, her nesilde daha kaliteli kamerali modellerle gelmisti. rakipleri hala o kamera seviyesine ulasabilmis degil ama bu nokiayi dibe vurup satilmakda kurtaramadi. hep diyorum, kalite ekran ve kuvvetli islemci. tuketici bunlara bakiyor. en cok satan markalar samsungunda onceligi bu applein inda. simdide lg bu yoldan yuruyup bir yerlere gelmeye basladi.
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Glorfindel1907 4 yıl
Htc nin en büyük kaybı bence kamera kameranın geliştirilmesi daha önemli bence artık herkes kameraları önemsiyor özellikle birde ucuz olsa TR de güzel olacak ama
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mert1907 4 yıl
Aslında kullanıcıların istediği metal kasaya ve kaliteli hoparlörlere sahip ama yanlış fiyat ve tasarımdaki bazı eksiklikler yüzünden kaybediyor. Üretim ve dağıtım ağını güçlendirse, dokunmatik butonlar yerine kapasitif tuşlara yer verse yada alttaki boşlukları az daha ufaltsa, fiyatlarıda daha uygun seviyelere çekse satmaması için bi sebep yok.
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MrKemal17 4 yıl
Htc sonunda kullanıcıların sesini duymuş ve çerçeveler incelecek, umarım m8'deki gibi ön tarafta gereksiz htc logosu da olmaz.
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