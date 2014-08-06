HTC ve Bose daha iyi BoomSound hoparlörler için işbirliği yapabilir





Geçtiğimiz yıllarda Beats ile ortaklık kuran ve akıllı telefonlarında bu markanın ses işlemcilerine ve kulaklıklarına yer veren HTC, geçtiğimiz yıl bu ortaklığı sona erdirmiş ve kendi üretimi BoomSound ses sistemi ile yoluna devam etmişti.





Ancak BoomSound hoparlörleri daha iyi hale getirmek isteyen HTC, sektörden gelen bilgilere göre ünlü ses ürünleri geliştiricisi Bose ile ortaklık yapmaya hazırlanıyor.





HTC önümüzdeki yılların One modellerinde BoomSound hoparlörlerini daha kaliteli ses veren bir hale getirmek isterken ayrıca boyutlarını biraz daha küçülterek alt ve üst kenarlardan biraz daha ekran alanı kazanmayı amaçlıyor.





Ön panelden biraz daha alan kazanan HTC bu sayede ekran boyutunu büyütürken, kasanın kompakt bir yapıda kalmasını sağlayabilecek. Hali hazırdaki One M8 modeli 5 inçlik bir ekrana sahip olmasına rağmen 5.5 inçlik LG G3 ile hemen hemen aynı boyutlarda. Önümüzdeki yıllarda amiral gemi modellerinin ekran boyutunun artması bekleniyor.





HTC veya Bose tarafından iddialara yönelik herhangi bir resmi teyit gelmedi ancak ilerleyen haftalarda konunun netlik kazanacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-might-employ-Bose-to-shrink-the-BoomSound-speakers-thinning-bezels-to-fit-a-larger-One-display_id59030