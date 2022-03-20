Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 oldu: iPhone 12'yi solladı

    iPhone 12, en çok satan akıllı telefon unvanını Samsung Galaxy A12'ye kaptırdı. iPhone 12 ve Galaxy A12 arasında yaklaşık olarak 5 kat fiyat farkı var.          
    1

    Dünyanın en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 oldu
    Tam Boyutta Gör

    Omdia'nın raporuna göre, bütçe segmentindeki Samsung Galaxy A12, 2021'de dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. Daha önce zirveye amiral gemisi iPhone 12 liderlik ediyordu.

    Güney Koreli şirket, cihazdan 51.8 milyon adet sevk ederken, iPhone 12 ise 41.7 milyon adete ulaştı. Android akıllı telefonun popülaritesi, hiç kuşku yok ki daha uygun fiyatıyla açıklanabilir. Galaxy A12'nin ortalama maliyeti 160 dolar iken (ülkemizde ortalama 3.250 TL), geçen yılki Apple amiral gemisi  851 dolara (ülkemizde ortalama 15 bin TL) satın alınabiliyor.

    Dünyanın en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 oldu

    En çok satan 10 akıllı telefonun 7'si iPhone

    Sıralamada üçüncü sırada, sevkiyatı 34.9 milyon adede ulaşan iPhone 13 yer alıyor. Dördüncü sırada ise 33.6 milyon adet ile iPhone 11 yer aldı. Beşinci sırada, Redmi yer alırken, bu akıllı telefonun sevkiyat hacmi 26.8 milyon kopyaya ulaştı. En çok satan ilk 10 telefon arasında yedi iPhone modelinin olması ise dikkat çekici.

    Samsung'un bu listede en üst sırada yer alması, bütçeye uygun A serisi telefonların oldukça popüler olduğunu gösteriyor. 2019'dan itibaren şirket, J serisi yerine A serisine odaklandı ve A serisinin pazar payı o zamandan beri istikrarlı bir şekilde arttı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız