Dünyanın en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 oldu: iPhone 12'yi solladı

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Omdia'nın raporuna göre, bütçe segmentindeki Samsung Galaxy A12, 2021'de dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. Daha önce zirveye amiral gemisi iPhone 12 liderlik ediyordu.

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Güney Koreli şirket, cihazdan 51.8 milyon adet sevk ederken, iPhone 12 ise 41.7 milyon adete ulaştı. Android akıllı telefonun popülaritesi, hiç kuşku yok ki daha uygun fiyatıyla açıklanabilir. Galaxy A12'nin ortalama maliyeti 160 dolar iken (ülkemizde ortalama 3.250 TL), geçen yılki Apple amiral gemisi 851 dolara (ülkemizde ortalama 15 bin TL) satın alınabiliyor.

En çok satan 10 akıllı telefonun 7'si iPhone

Sıralamada üçüncü sırada, sevkiyatı 34.9 milyon adede ulaşan iPhone 13 yer alıyor. Dördüncü sırada ise 33.6 milyon adet ile iPhone 11 yer aldı. Beşinci sırada, Redmi yer alırken, bu akıllı telefonun sevkiyat hacmi 26.8 milyon kopyaya ulaştı. En çok satan ilk 10 telefon arasında yedi iPhone modelinin olması ise dikkat çekici.

Samsung'un bu listede en üst sırada yer alması, bütçeye uygun A serisi telefonların oldukça popüler olduğunu gösteriyor. 2019'dan itibaren şirket, J serisi yerine A serisine odaklandı ve A serisinin pazar payı o zamandan beri istikrarlı bir şekilde arttı.

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Dünyanın en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 oldu