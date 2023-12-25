Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkıyor

- Yurt dışından alınan telefonlar 180 gün kullanılabilecek
- Yurt dışından telefon getirmek mantıksız
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Yurt dışından alınan telefonlar 180 gün kullanılabilecek
Zafer Sırakaya, X üzerinden yaptığı paylaşıma göre yurt dışından getirilen akıllı telefon gibi mobil cihazların Türkiye’de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak. Halihazırdaki 120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.
Paylaşılan infografikte ve gönderide şimdilik bu kadar ayrıntı bulunuyor. Dolayısıyla şimdiden bazı soru işaretleri kafalarda belirmiş durumda. Örneğin “2 defaya mahsus” ibaresi tam olarak net değil. Burada her yıl için mi yoksa tek seferlik mi olduğu veya sadece IMEI başına mı iki defaya mahsus olduğu belirsiz.
Yurt dışından telefon getirmek mantıksız
2023 Temmuz itibariyle yurt dışından getirilen telefonun Türkiye’de kullanımına devam edebilmek için an itibariyle 20.000 TL IMEI kayıt bedeli ödemek gerekiyor. Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı itibariyle yurtdışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL olacak. IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL idi. Yani son beş yılda bu konudaki artış %6238 seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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