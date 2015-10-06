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HTC yılın üçüncü çeyreğinde yine kayıplarda

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yılın üçüncü çeyreğinde yine kayıplarda

Geçtiğimiz yıl itibariyle mali tablolarda kıpırdanmalar yaşayan HTC, umutlarını bu yıla taşıyamadı ve One M9 ve E9 amiral gemi serisi ile birlikte yine alarm çizgisine doğru yönelmeye başladı. Firmanın yılın üçüncü üç aylık dönemi de içaçıcı değil. 

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle firmanın net geliri 658 milyon dolar olarak gerçekleşti. Net zarar ise 138 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde firma 1.29 milyar dolar gelir elde ederken, 18.5 milyon dolar da kar elde etmeyi başarmıştı. 

Yaşanan kayıplar firmayı bir kez daha yeniden yapılanma içerisine sokacak. Özellikle çalışan sayısı konusunda HTC kesintiye gitmeyi planlıyor. Diğer taraftan ay sonunda HTC'nin Aero adında yeni bir üst seviye akıllı telefon tanıtması bekleniyor. HTC Aero modelinde MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X20 yongaseti, 5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM, gelişmiş yeni bir kamera olacağı şimdiye kadar sızan iddiaların ortak noktası durumunda. Yeni telefonuna kurtarıcı sıfatı atfeden firmanın beklentisinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTCs-financial-report-for-Q3-15-is-here-the-highlight-is-a-net-loss-of-138-million_id74395 Yorum Yaz
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07rainman 3 yıl en beğenilen
bataryadan kismaya devam etsinler ,bi de fiyatlari biraz daha yukari ceksinler duzelir.
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LeBrock 3 yıl
HTC, M serisinden umudu kesti anlaşılan,bakalım aero kurtarıcı mı olucak yoksa batırıcı mı
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MKaan98 3 yıl
HTC sevdiğim bir firmaydı şu an HTC one s kullanıyorum ama bu herifler her sene yeni telefon diye önceki telefonun az yenilenmişini sunarak devam ederlerse yakında batmaya kadar giderler. M7 den sonra bence işi batırdılar bence M8 ile M7 birbiriyle aynıydı neredeyse bir tek daha ovaldi o kadar, M9 ne diye bakmadım bile. oysaki tasarım olarak HTC nin başarılı tasarımlar yapan bir firmaydı. yenilik olarak da bi ultra pixsel diye bir şey yaptılar onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar , boomsound güzel de talafonu uzatıyor ayriyeten kulaklık denen bi teknoloji var ayriyeten sense 5 ile de sense 4 gibi harika bir arayüzü kenara attılar sense 4 ü geliştirip koyamadılar aynı google standart arayüzü gibi bir şey yapmışlar . yani uzun lafın kısası firmanın gerçekten yeni bir tepe modeli yok resmen ve yaptığı yeni bir şey de yok. aslında çalışırlarsa tasarımı değiştirip ara yüzü yenileyip pili ve donanımda iyi şeyler yapıp bir telefon yaparlarsa o zaman başarılı olurlar heralde ama bu herifler bu kafa ile giderlerse batarlar.
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BekirTemel 3 yıl
Şaşırtmadı
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Emre Kocakaya 3 yıl
Benim icin HTC,HTC HD2 den sonra batmistir zaten.
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Xloud 3 yıl
Görende iPhone 6lar çok şık süper ince çerçeveli olduğu için satıyor sanacak öyh çerçeveleri inceltse kurtulurmuş öyhh.
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kadirirdem 3 yıl
bataryadan iyice kısıp fiyatlarda tavan yaparsa rekor kırar...
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system electronıc 3 yıl
ahh HTC ahhh... senden adam olmaz. çıkarırsın yine saçma bir tasarım ,4000 tl de fiyat etiketi ohhhh
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emre_fan_club 3 yıl
Acaba bilanço açıklanınca şaşırıyorlar mıdır cidden merak ediyorum. Hayır çeyrek sonlarını beklemelerine gerek yok bize sorsalar akıbetlerini biliyoruz...
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zbilici 3 yıl
Sadece M8'in kapasitif tuşlu modelini çıkartsınlar piyasayı darma duman etmezse neyim...
HTC candır, kullanmayan bilmez...
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alemburda34 3 yıl
Htc yazılı siyah şerit bence çok göze batıyor. Htc'nin yazilimindaki başarıyı keşke tasarımında görsek.
Ayrıca Qualcomm'da hızlı şarj teknolojisi var Mediatek'te oda yok snapdragon 820 ovuldugu kadar iyi ise son telefonlarını kesinlikle snapdragon 820 ile çıkarması lazım. Mediatek Qualcomm'a göre daha ucuz olduğu düşünülürse umarım bu fiyat farklarını satış fiyatlarinada yansitabilirler.
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