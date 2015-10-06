HTC yılın üçüncü çeyreğinde yine kayıplarda

Geçtiğimiz yıl itibariyle mali tablolarda kıpırdanmalar yaşayan HTC, umutlarını bu yıla taşıyamadı ve One M9 ve E9 amiral gemi serisi ile birlikte yine alarm çizgisine doğru yönelmeye başladı. Firmanın yılın üçüncü üç aylık dönemi de içaçıcı değil.





Yılın üçüncü çeyreği itibariyle firmanın net geliri 658 milyon dolar olarak gerçekleşti. Net zarar ise 138 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde firma 1.29 milyar dolar gelir elde ederken, 18.5 milyon dolar da kar elde etmeyi başarmıştı.





Yaşanan kayıplar firmayı bir kez daha yeniden yapılanma içerisine sokacak. Özellikle çalışan sayısı konusunda HTC kesintiye gitmeyi planlıyor. Diğer taraftan ay sonunda HTC'nin Aero adında yeni bir üst seviye akıllı telefon tanıtması bekleniyor. HTC Aero modelinde MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X20 yongaseti, 5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM, gelişmiş yeni bir kamera olacağı şimdiye kadar sızan iddiaların ortak noktası durumunda. Yeni telefonuna kurtarıcı sıfatı atfeden firmanın beklentisinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/HTCs-financial-report-for-Q3-15-is-here-the-highlight-is-a-net-loss-of-138-million_id74395