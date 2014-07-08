HTC'den 8 çekirdekli yeni telefon; Desire 616

Son çeyrek finansal sonuçlarına göre mali olarak toparlanma sinyalleri veren HTC, farklı fiyat segmentlerine yönelik yeni telefon modelleriyle pozisyonunu daha da iyi bir noktaya taşımayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan yeni modellerden Desire 616, Uzakdoğu pazarında boy göstermeye başladı. HTC'nin mevcut ürün gamı içerisine yeni bir ekonomik model tanımıyla dahil olacak Desire 616, ilk etapta Asya ve Rusya pazarında satışa sunuluyor.

HTC'nin 5-inç büyüklüğündeki ekranı 720p çözünürlük desteği sunan yeni telefonu, 9.2mm kalınlığa ve 150gr. ağırlığa sahip. MediaTek'in 1.7GHz hızında çalışan 8 x Cortex-A7 çekirdekli MT6592 SoC platformundan gücünü alan cihaz, grafik tarafındaki ihtiyacını ise ARM'ın Mali-450MP4 GPU'sundan kaşılayarak bu çözünürükte yüksek 3D performansı vaad ediyor. 1GB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, microSD kart slotu ile depolama alanının arttırılmasına olanak tanıyor. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Sense 5.5 arayüzünü kullanan telefon, arka kısmındaki 8MP çözünürlüğünde kamera ile yüksek kalitede fotoğraf ve 1080p/30fps video kaydına olanak tanırken, ön tarafında yer alan 2MP'lik kamerayla da 720p çözünürlüğünde video kaydı sağlayabiliyor.

HTC Desire 616'da 2000mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Açıkçası cihaz özellikle tüm sistem bileşenlerini yoğun yük altına sokan oyunlarda nasıl bir batarya performansı gösterir şimdiden merak konusu zira MediaTek'in MT6592 platformu, aşırı ısınmanın önüne geçebilmek adına CPU Tasarruf Modu özelliğine sahip olsa da, Mali-450MP4 GPU'su ile birlikte yük altında 2000mAh kapasiteli pili hızlı bir şekilde tüketecektir. Tasarım olarak HTC'nin modern çizgilerini yansıtan çift SIM kart destekli telefon, donanım olarak ta makul bir paket sunuyor. Fiyatlandırmaya gelecek olursak eğer, Desire 616 satışa sunulduğu bölgelerde 240$ civarında bir fiyatlandırmaya sahip.