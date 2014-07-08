Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'den 8 çekirdekli yeni telefon; Desire 616

4 yıl
43,3b
1
119
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'den 8 çekirdekli yeni telefon; Desire 616
Son çeyrek finansal sonuçlarına göre mali olarak toparlanma sinyalleri veren HTC, farklı fiyat segmentlerine yönelik yeni telefon modelleriyle pozisyonunu daha da iyi bir noktaya taşımayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan yeni modellerden Desire 616, Uzakdoğu pazarında boy göstermeye başladı. HTC'nin mevcut ürün gamı içerisine yeni bir ekonomik model tanımıyla dahil olacak Desire 616, ilk etapta Asya ve Rusya pazarında satışa sunuluyor.
HTC'nin 5-inç büyüklüğündeki ekranı 720p çözünürlük desteği sunan yeni telefonu, 9.2mm kalınlığa ve 150gr. ağırlığa sahip. MediaTek'in 1.7GHz hızında çalışan 8 x Cortex-A7  çekirdekli MT6592 SoC platformundan gücünü alan cihaz, grafik tarafındaki ihtiyacını ise ARM'ın Mali-450MP4 GPU'sundan kaşılayarak bu çözünürükte yüksek 3D performansı vaad ediyor. 1GB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihaz, microSD kart slotu ile depolama alanının arttırılmasına olanak tanıyor. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Sense 5.5 arayüzünü kullanan telefon, arka kısmındaki 8MP çözünürlüğünde kamera ile yüksek kalitede fotoğraf ve 1080p/30fps video kaydına olanak tanırken, ön tarafında yer alan 2MP'lik kamerayla da 720p çözünürlüğünde video kaydı sağlayabiliyor. 
HTC Desire 616'da 2000mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Açıkçası cihaz özellikle tüm sistem bileşenlerini yoğun yük altına sokan oyunlarda nasıl bir batarya performansı gösterir şimdiden merak konusu zira MediaTek'in MT6592 platformu, aşırı ısınmanın önüne geçebilmek adına CPU Tasarruf Modu özelliğine sahip olsa da, Mali-450MP4 GPU'su ile birlikte yük altında 2000mAh kapasiteli pili hızlı bir şekilde tüketecektir. Tasarım olarak HTC'nin modern çizgilerini yansıtan çift SIM kart destekli telefon, donanım olarak ta makul bir paket sunuyor. Fiyatlandırmaya gelecek olursak eğer, Desire 616 satışa sunulduğu bölgelerde 240$ civarında bir fiyatlandırmaya sahip.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
skyrime2828 4 yıl en beğenilen
Yil olmus 2014 hala 1gb ram ve 4gb rom. Sana her sey mubah htc.
2 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre0102 4 yıl
... 1GB RAM, 4GB dahili depolama, 2000mAh pil ...
8 çekirdeği çitleriz artık :D
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 4 yıl skyrime2828
DUSTER04
Yil olmus 2014 hala 1gb ram ve 4gb rom. Sana her sey mubah htc.

Casper mantığı; 8 çekirdekli abi bu
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
2 yıl oldu htc 616 alalı,millet güncellemede aya çıktı,bizdeki kaplumbağayla yarışıyor,daha ne diyeyim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Slm arkadaşlar be de htc616 kullanıyorum hiç memmun degilim servise gönderdim 1 SY KADAR SURE İCİNDE HİCBİRSEY YAPMADAN GERİ GELDİ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
ben bu htc desire 616 ile gta san gta vc oyunlarında hıc kasma olmadı......tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
htc 616 aveadan almıştım.Aldığımdan beri sorunlarla boğoşoyorum en son donma kasma sorunlarıyla yaşamayı alışkanlık edindim.formatlayarak devam ediyorum.rehberi açarken iki saat dönüyor numara çıkıp işimizi görene kadar atı alan üsküdarı geçecek bizim numara hala gelcek ...uzakk durunnnn...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
kulaklık girişi bozuldu , kulaklığı taktığımda ses bi garip çıkıyor mesela rap dinlerken sadece fon müziği çıkıyor söylenen sözler çıkmıyor şarkılarda hiç çıkmaya biliyor ve bunun sorunu ne olabilir veya nasıl yapabilirim ,Grantiye göndersem yaparlar mmı he bide ekranda 3 tane çatlak var fazla belli olmuyor, garanti onuda kabul eder mi ? Yardımcı olursanız çok iyi olur şimiden çok Teşekkür Ederim :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
1.görüntülü arama yok 2.ise fotoğraf kalitesi de kötü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion1903 3 yıl
Arkadaşlar fotoğraf veya video çekerken kamera kısmı ısınıyor. Çok mu az mı bilmiyorum. Bu bir problem midir yoksa servise mi göndermeliyim telefonu alalı daha 1 ay olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ya neden pericop indiremiyoruz????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nigglees 3 yıl
DH Misafiri
elimde htc 616 telefon var telefon hafızasında boşluk olmasına rağmen uygulamaları indiremiyorum bu konuda yardı.mcı olurmusunuz

ayarlar uygulamalar herhangi bi uygulama seç seçtiğin uygulamalardan verileri temizle diyeceksin önbellek temizlenir. bunu alan çok kaplayan uygulamalar yaparsan daha çok yer açılır sonra da uygulama indirebilirsin. Fakat dikkat et verileri temizle diyince örneğin facebook ta tüm yazışmaların silinir veya whatsuptaki. önemli şeylerin yedeğini al sonra verileri temizle de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
arkadaslar bu telin görüntülü arama özelliği yok çünki htc mühendisleri şebeke üzerinden görütüü aramalarda bağlantı çok kötü olduğu için koymamışlar bunu yapan bir çok proğram var skype whatsupp gibi cihaza gelince cihazın dahili belleği biraz fazla olsa iyi olurmuş birde ram onun haricinde sesi diğer tellere göre az cıkıyor ama mantıklı düşünürseniz kullandığınız bir ses sistemi yada pc değil cep teli az cıkması batarya ve hoparlör açısından iyi yüksek dinleyecekseiz kulaklık takarsınız..bu telde benim tek şikayetim rehber sorunu ya sim kartımdan ya cihazdan ona uğraşıyorum ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haacar 3 yıl
Arkadaşlar herkese merhaba.

çift sim kartlı bir telefon almak istiyorum ve yaptığım araştırmalar sonucunda htc almaya karar verdim. ancak htc 616 ve htc 526 modelleri arasında kaldım.

htc 616 modeli için forumu okudum. ancak htc 526 için forumda konusunu bulamadım. o yüzden sizlerden yardım istiyorum.

616 modelinin 4 gb hafızası dezavantajlı görünüyor ve işlemcinin markasının yüzünden pili çabuk bitirdiği söyleniyor doğru mudur ? fiyat olarak ta genellikle 800 tl civarlarında dolaşıyor. bir tek kliksa da 599 tl ye satılıyor. nedenini bilen veya yorumu olan var mı acaba ?

526 modeli ise 8 gb hafızaya sahip ancak ekran çözünürlüğü daha düşük. onun fiyatı da 650 tl civarlarında. işlemci markası ise 616 dan farklı yani pili çabuk tüketen işlemci değil gibi görünüyor. bu telefon hakkında bilgisi olan var mı ?


başta da belirttiğim gibi 526 konusunu bulamadığım için buraya yazdım. bana bu iki telefondan birini seçme aşamasında yardımcı olabilir misiniz ?? şimdiden teşekkür ederim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
43311 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, erdi özüağ ve
2 etiket daha fiyat htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Seagate Enterprise Capacity v4 6TB SAS Disk Video İnceleme 4 yıl ZOPO ZP998 "8 Çekirdekli Telefon" video inceleme 4 yıl Turkcell T50 kutusundan çıkıyor; Tasarıma yakından bakış ve ilk izlenimler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim