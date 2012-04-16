HTC'den Desire T328 serisi Android 4.0'lı yeni telefonlar

Nvidia'nın Tegra 3 işlemcisini kullanan One X modeliyle dikkatleri üzerine çeken HTC, Çin pazarı için hazırladığı Desire T328 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. VT T328t, VC T328d, ve V T328w modelleri isimlerini taşıyan yeni telefonlar, tasarım olarak One V modelinden ilham alıyor ve 4-inç büyüklüğünde (480 x 800 piksel) ekran ile geliyorlar. Android 4.0 işletim sistemi üzerinde Sense 4.0 arayüzünü kullanan telefonlara 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisi güç veriyor.

Genel özellikleri arasında 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 4GB yerleşik depolama kapasitesi, daha yüksek hafıza için microSD kart slotu ve Beats Audio ses desteğine yer verilen telefonlar arasındaki farkı ise operatör desteği oluşturmakta. VT T328t modeli China Mobile ve onun ağ altyapısı için geliştirilirken, VC T328d ve V T328w modelleri ise sırasıyla China Telecom ve China Unicom için hazırlanırken, aynı zamanda çift SIM kullanımına olanak tanıyorlar.

HTC'nin yeni telefonlarından VT328w'nun 318$'dan sunulacağı bildiriliyor.

Not: En üstteki modeli VT T328t'dir.