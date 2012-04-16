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HTC'den Desire T328 serisi Android 4.0'lı yeni telefonlar

7 yıl
17,6b
1
19
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Tegra 3 işlemcisini kullanan One X modeliyle dikkatleri üzerine çeken HTC, Çin pazarı için hazırladığı Desire T328 serisi akıllı telefonlarını duyurdu.  VT T328t, VC T328d, ve V T328w modelleri isimlerini taşıyan yeni telefonlar, tasarım olarak One V modelinden ilham alıyor ve 4-inç büyüklüğünde (480 x 800 piksel) ekran ile geliyorlar. Android 4.0 işletim sistemi üzerinde Sense 4.0 arayüzünü kullanan telefonlara 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisi güç veriyor.
Genel özellikleri arasında 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 4GB yerleşik depolama kapasitesi, daha yüksek hafıza için microSD kart slotu ve Beats Audio ses desteğine yer verilen telefonlar arasındaki farkı ise operatör desteği oluşturmakta. VT T328t modeli China Mobile ve onun ağ altyapısı için geliştirilirken, VC T328d ve V T328w modelleri ise sırasıyla China Telecom ve China Unicom için hazırlanırken, aynı zamanda çift SIM kullanımına olanak tanıyorlar.
HTC'nin yeni telefonlarından VT328w'nun 318$'dan sunulacağı bildiriliyor.  
Not: En üstteki modeli VT T328t'dir. 

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hazarRS 7 yıl en beğenilen
yine başlamış 'htc her hafta telefon çıkarıyor' muhabbeti.maksat yorum olsun, yoksa haberin bile okunduğunu sanmıyorum. adamlar çin piyasasına, oradaki hedef kitleye, tarza vs'ye göre telefon üretmiş. avrupa ve amerika'ya one serisini sunmuş,alın size one serisi-diğer telefonlarla ilgilenmeyin demiş.ne alaka şimdi sürekli telefon çıkarıyor mantığı?
yine başlamış 'htc her hafta telefon çıkarıyor' muhabbeti.maksat yorum olsun, yoksa haberin bile okunduğunu sanmıyorum. adamlar çin piyasasına, oradaki hedef ki...
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tcspirit 6 yıl
bunların bazıları satılıyor çinde zaten.
çift simkartlı olan mesela.
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imago 6 yıl
O değil de HTC328W Türkiye'ye gelir mi acaba? Ukrayna ve Hindistan pazarına girmiş. Tam da benim ihtiyacım olan bir telefon. Çift telefon taşımak istemediğimden mecburen 2 yılı aşkın bir süredir Samsung GT-B7722 kullanıyorum ve hiç memnun olmasam da tek telefon taşımanın rahatlığından vazgeçemediğim için mecburen kullanmaya devam ediyorum. Uzun süredir Android'li doğru düzgün çalışan çift SIM kartlı bir telefon arayışındaydım. Birkaç ay önce HTC'nin Çin pazarı için çıkardığı bu telefonu duydum ve nasıl alırımın yollarını araştırmaya başladım. Ne yazık ki HTC Türkiye'yle ilk görüşmemde MH görevlisinin böyle bir telefonun HTC tarafından üretilmediğini söylemesiyle sinirimin tepeme çıkması bir oldu. Resmi olarak Çin pazarına verilmiş bir telefonun varlığını HTC çalışanı inkar ediyor. Yaz Google'a diyorum, efendim ben sistemde göremiyorum. Güzel kardeşim ben de sana diyorum ki Ukrayna'da lanse edilecekmiş Türkiye'ye de gelme ihtimali var mı? Gelirse ne zaman gelir? Fiyatı ne olur? Sistemde olsa ben de Türkiye'nin web sitesinden bakar görürdüm zaten.

Her neyse şu link de HTC'nin Türkiye ayağına kapak olsun o zaman diyorum: htc.com/...

Bu telefonu nerden nasıl alırım bir fikri olan var mı?

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redoano 7 yıl
createemir
Hani sen Beats Audio desteğine son veriyodun ?

Yok öyle bir şey kim dedi? Adamlar BA'nın yüzde 51'ini satın aldılar ne son vermesi..
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deniz_sea 7 yıl
zorla insanı küfür ettiriyorlar elimizdeki desire e donanım zayıf deyip güncelleme vermiyorlar sonra bir tuş eksiltip yeniden piyasaya sunup iteliyorlar yazık ki bizlere yazık...
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E_Aydin35 7 yıl
Arka kameranın bulunduğu bölmenın etrafı şık bir şekilde dizayn edilmiş o gözüme çarptı, güzel açıckası, onun dışında Tegra 3 olması ve kamerası etkileyici..
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hazarRS 7 yıl en beğenilen
yine başlamış 'htc her hafta telefon çıkarıyor' muhabbeti.maksat yorum olsun, yoksa haberin bile okunduğunu sanmıyorum. adamlar çin piyasasına, oradaki hedef kitleye, tarza vs'ye göre telefon üretmiş. avrupa ve amerika'ya one serisini sunmuş,alın size one serisi-diğer telefonlarla ilgilenmeyin demiş.ne alaka şimdi sürekli telefon çıkarıyor mantığı?
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xLmNt13 7 yıl
:) htc klasiği devam ediyor :)
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pijama61 7 yıl
Alabilen alsın. adamlar çıkarıyor ama diğer modellerin donanımlarından kısmıyor. samsung un onlarca serisi var. yok galaxy mini yok galaxy mini fit galaxy gio vs. vs. her keseye uygun telefon çıksın herkes bütçesine göre alsın. yeni telefon çıkması insanları neden bu kadar endişelendiriyor anlamıyorum.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Htc rekora gidiyor. 2012 ilk çeyrek bitmeden 2011 de çıkarttığı cihaz sayısına ulaştı:D:D:D
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erci501 7 yıl
HTC sözünde durmamaya başladı. ne söylediyse tersini yapmaya başladı.
az ve öz cihaz çıkarıcaz dediler yapmadılar.
beats kulaklık vericez dediler 2 model sonra bitti.
şahsen benim hiç güvenim kalmadı HTC ye.
Nokia yolunda ilerlemeye başlıyor gibi. yol yakınken dön o yoldan HTC
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Dexter61 7 yıl
HTC seri üretime geçti yine :D çoşturdu :D
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