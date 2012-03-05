HTC'den Nokia'nın PureView kamerasına yanıt: ImageSense

Geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'den en çok ses getiren tanıtımlardan birine Nokia imza atmış ve Finlandiya üretici, 42 Megapiksel kameraya sahip 808 PureView isimli akıllı telefonunu duyurmuştu. Nokia tarafından en yüksek kaliteli kameraya sahip telefon olarak lanse edilen 808 PureView'a yanıt HTC'den geldi. One X ve One S modellerini tanıtan HTC, bu telefonlardaki ImageSense kamera modülüyle çekilmiş fotoğrafları yayınladı.

Yeni telefonlarında kamera odaklı çok sayıda geliştirme yapan ve f/2.0 28mm lens kullanan HTC, donanım ve yazılım tarafındaki kamera entegrasyonu ile süper hızlı fotoğraf kaydına ek olarak kullanıcılara video kaydı esnasında eş zamanlı olarak fotoğraf çekimini de mümkün kılıyor. HTC ayrıca bir detayın altını daha çiziyor ve Nokia'nın çözümünden farklı olarak kendi telefonlarında, kamera sensörünün telefon kasasında fiziksel boyutta herhangi bir değişikliğe gerek kalmayacak şekilde doğal tasarımın bir parçası olarak yerleştirildiğini söylüyor.

8MP çözünürlüğündeki ImageSense modülü ile çekilmiş fotoğraf örnekleri şu şekilde;