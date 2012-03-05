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HTC'den Nokia'nın PureView kamerasına yanıt: ImageSense

7 yıl
11,5b
1
108
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'den en çok ses getiren tanıtımlardan birine Nokia imza atmış ve Finlandiya üretici, 42 Megapiksel kameraya sahip 808 PureView isimli akıllı telefonunu duyurmuştu. Nokia tarafından en yüksek kaliteli kameraya sahip telefon olarak lanse edilen 808 PureView'a yanıt HTC'den geldi. One X ve One S modellerini tanıtan HTC, bu telefonlardaki ImageSense kamera modülüyle çekilmiş fotoğrafları yayınladı.
Yeni telefonlarında kamera odaklı çok sayıda geliştirme yapan ve f/2.0 28mm lens kullanan HTC, donanım ve yazılım tarafındaki kamera entegrasyonu ile süper hızlı fotoğraf kaydına ek olarak kullanıcılara video kaydı esnasında eş zamanlı olarak fotoğraf çekimini de mümkün kılıyor. HTC ayrıca bir detayın altını daha çiziyor ve Nokia'nın çözümünden farklı olarak kendi telefonlarında, kamera sensörünün telefon kasasında fiziksel boyutta herhangi bir değişikliğe gerek kalmayacak şekilde doğal tasarımın bir parçası olarak yerleştirildiğini söylüyor.
8MP çözünürlüğündeki ImageSense modülü ile çekilmiş fotoğraf örnekleri şu şekilde;

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homeedition88 7 yıl en beğenilen
bayraak
Nokia heralde telefondan anlamayan kitleyi hedef almış. Megapixel sadece fotoğrafın çözünürlüğü, boyutu. Zaten bence 8MP den yukarısı gereksiz. HTC doğru yolda ilerliyor

Nokia'nın en büyük hatası da zaten telefondan anlamayan kitleyi hedef seçmesi yoksa telefondan anlayan kitle için 4 çekirdekli bir işlemci ve arayüz geçişleride takılan 1 GB ram ile doğru dürüst çalışan, şarj süresi ile insanı yarı yolda bırakan bir işletim sistemini dayar sonra da sizin gibi telefondan anlayan insanlara satı satı verirdi. Her ram arttırdığında alkış alır, hem işlemci hızı yükselttiğinde daha modern ve yenilikçi olurdu.
bayraakNokia heralde telefondan anlamayan kitleyi hedef almış. Megapixel sadece fotoğrafın çözünürlüğü, boyutu. Zaten bence 8MP den yukarısı ge...
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3 Yanıt Yanıtla +41
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Mr. Jingles 7 yıl
Buna ancak gülünür. Sen hele bi N8'i devir ondan sonra bu cihaz hakkında konuş. Tasarımda değişikliğe yol açmıyormuş. Be cahil, senin gibi kalkıpta nohut tanesi büyüklüğünde sensör koymuyor adamlar. 1/1.2" sensörden bahsediyoruz. Halilyle bu kadar devasa bir sensörde fiziksel boyutlarda değişiklik olması kadar doğal bir şey olamaz. Ek olarakta Xenon flaş var. Hem nohut tanesi kadar sensör koy, hem de Xenon olmasın ondan sonra fiziksel boyutlarda değişiklik olmuyor de. Yav he he :)
Buna ancak gülünür. Sen hele bi N8'i devir ondan sonra bu cihaz hakkında konuş. Tasarımda değişikliğe yol açmıyormuş. Be cahil, senin gibi kalkıpta nohut tanes...
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ahmetdemirci 7 yıl
ha bu arada şu videoyuda eklemeden geçemeyeceğim. sonuçta iphone 4s bu dediğiniz makinaların çoğundan iyi fotoğraf çekiyor. iphone 4s'in nokia 808 karşısında düştüğü hale bakın sonra htc one x i. savunun

youtube.com/...

ha bu arada şu videoyuda eklemeden geçemeyeceğim. sonuçta iphone 4s bu dediğiniz makinaların çoğundan iyi fotoğraf çekiyor. iphone 4s'in nokia 808 karşısınd...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 6 yıl
yorumları bıraz okudumda ne kdr acaip insanlar var içimizde bilmeden konusan cok....birisi şey demiiş ''htc samsung androide sırtını dayamış '' gibi bir cumle kurmuş onu yazanda savunanlarda bıraz arastırın bakalım android işletim sistemini kim yapmış ? ilk yapılan android işletim sistemi google muhendisleri tarafından yapıldı tutmadı ve begenmediğiniz HTC firması kendı şirketinden 4 mühendis ve google şirketindende 2 muhendis yanyana gelip şimdiki androidi geliştirdiler ... Ayrıca HTC SENSE arayuzunun üstüne yok İphone su anda dunyada en cok satan telefon denılıyor ama ne hıkmetse işi bilen telefon kullanıcıları ya telefonunu satıyor yada iphone'a android yükleyip kullanıyorlar samsung firmasıda çizgi film gibi olan menusunu htc arayuzun deki gıbı daha prof yaparsa guzel olucak oda .....
SONUCTA HANGI FİRMA VERİLEN PARANIN HAKKINI VERİYOR??? (İPHONE TURKIYE FİYATI 3000TL GAZETEDEKİ HABERİNDE BUTUN PARCALARIN TOPLAMI 245 DOLAR BİLMEM ANLATA BİLDİMMİ?? )
İPHONE KESINLIKLE VERİLEN PARANIN KARSILIGI DEĞİL SAMSUNGLA İKİSİ COKKK GUSEEELLLL REKLAM YAPIYORLAR CIKTIĞI GUN 5 MILYON SATTI DENILEN TELEFON HANI NERDE KAÇ KİŞİNİN ELİNDE ??
NOKİA ....ZATEN GEÇ BU KAFAYLA GİDELERSE ARKADASIN BIRISI DEMİŞ KASASINDAKI NAKİT PARASI ZARAR ETTİĞİ HALDE FİRMAYI 5 SENE AYAKTA TUTAR DEMİŞ ...5 SENE SONRA OLMUYACAK FİRMANIN BİLE BİLE KİM NİYE TELEFONUNU ALSIN ??
HTC TELEFONLARININ HEPSİNİN ORTAK SORUNU BATARYA EĞER BU FİRMA PİL SORUNUNU HALLEDERSE KİMSE HTC Yİ DURDURAMAZ YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME DEMİŞLER ADAMLAR YAPIYORLAR....
İPHONE COPK YAZIK BİR FİRMA SAMSUNG FİRMASINI MAHKEMEYE VERDİ MİLYAR DOLAR TAZMINAT ALDI SAMSUNG TA CIKTI 8 MILYARDI GALIBA BUTUN PARAYI 1 CENT OLARAK KAMYONLARLA İPHONE FİRMASININ KAPISININ ÖNUNE BOSALTTI..NEYMİŞ EFENDIM S3 KÖŞE KIVRIMLARI İPHONE BENZIYORMUS :p İPHONE FİRMASI HCT İLEDE MAHKEMELIK AMA BUSEFER HTC MAHKEMEYE VERDİ CUNKU 4G ÖZELLİĞİNİ İPHONE TELEFONLARA KOYDU KI 4G PATENTİ HTC FİRMASINDA ....BU MAHKEMEDEN ÖNCE İPHONE HTC NIN AMERİKADA SATIŞINI YASAKLATMIŞTI BAZI MODELLERİNİN KORKUSU NEYSE ARTIK ... DUA ETSINLERDE HTC BATARYA SORUNUNU YAPAMASIN ...
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olağan_şüpheli 6 yıl
yeni nesil telefon kameralarında değinmeleri gereken bazı konular var..

mesela:

1-kameralara görüntü sabitleme teknolojisi eklemek..l920 ekledi. kalın olmasın diyorlarsa bari sensor akydırmalı görüntü sabitleme getirlmeli..

2-kameralar sadece fotodan ibaret değil... ses de önemli..nokia l920 ve 808 konser kayıtlarına bakın..düşük ısıkta ve yüksek gürültüde harika işler cıkarıyorlar..diğer telefonlar dökülüyor...
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ahmetdemirci 7 yıl
bence nokia birinci yok samsung birinci diye hiç tartışmaya gerek yok. hiç birimizde hiç bir markanın hisseleri yok. ayrıyeten ne nokiasının ne samsungunun ne de diğer modellerin ülkemize bir kuruş yatırımı yok. anca bizi söğüşlüyorlar. herkes beğendiği modeli alsın kullansın. bunlar için birbirimizi kırmaya gerek yok
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K_Spartakus 7 yıl
forumdan bayağı uzak kalmışım ....neyse önemli değil ama nokianın dünya liderliği koltıuğunu samsunga kaptırmasından bu yana nokicılardan ses seda yok son zamanlarda , yoksa samsungtan sağlam TOKATmı yediler ? nokia akıllı telefon pazarında samsung , apple ve htcden yediği tokatlar yetmediği gibi liderliğide kaptırdı kendini ve kullanıcılarını kandırarak .

siz istediğiniz kadar N8 yada pure wiew 808i övün sonuç değişmeyecek artık lider değil ve lider olamayacak .

artık sektördeki liderliğini ve öncülüğünü sonradan büyüyen markalara bıraktı ....htc bile nokiaya cevap verebiliyorsa gerisini siz düşünün .

sahiden nokianın ONE Xe eş değer telefonu varmıydı ? yada sensation xl'a ?

bazı markalar yükselir , düşüş yaşar ama düşüşten ders alır yine yükselir ( htc ) ama bazıları kendini hep lider zanneder asla ders almaz , tokat üstüne tokat yer sonra hala büyüklük gösterisi yaparlar ama bir bakarlar ki düşmüşler .

işte bu yüzden kamera tartışmasının saçmalığına gülüp geçiyorum .



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danGerfuLL 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

forumdan bayağı uzak kalmışım ....neyse önemli değil ama nokianın dünya liderliği koltıuğunu samsunga kaptırmasından bu yana nokicılardan ses seda yok son zamanlarda , yoksa samsungtan sağlam TOKATmı yediler ? nokia akıllı telefon pazarında samsung , apple ve htcden yediği tokatlar yetmediği gibi liderliğide kaptırdı kendini ve kullanıcılarını kandırarak .

siz istediğiniz kadar N8 yada pure wiew 808i övün sonuç değişmeyecek artık lider değil ve lider olamayacak .

artık sektördeki liderliğini ve öncülüğünü sonradan büyüyen markalara bıraktı ....htc bile nokiaya cevap verebiliyorsa gerisini siz düşünün .

sahiden nokianın ONE Xe eş değer telefonu varmıydı ? yada sensation xl'a ?

bazı markalar yükselir , düşüş yaşar ama düşüşten ders alır yine yükselir ( htc ) ama bazıları kendini hep lider zanneder asla ders almaz , tokat üstüne tokat yer sonra hala büyüklük gösterisi yaparlar ama bir bakarlar ki düşmüşler .

işte bu yüzden kamera tartışmasının saçmalığına gülüp geçiyorum .





Birkaç konuyu bir araya getirip bu konuyla ilgili tek bir cümle sarf etmeniz de benim gülüp geçmeme sebep oldu.
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sharpie 7 yıl fx57

Yeni telefonlarında kamera odaklı çok sayıda geliştirme yapan ve f/2.0 28mm lens kullanan HTC, donanım ve yazılım tarafındaki kamera entegrasyonu ile süper hızlı fotoğraf kaydına ek olarak kullanıcılara video kaydı esnasında eş zamanlı olarak fotoğraf çekimini de mümkün kılıyor. HTC ayrıca bir detayın altını daha çiziyor ve Nokia'nın çözümünden farklı olarak kendi telefonlarında, kamera sensörünün telefon kasasında fiziksel boyutta herhangi bir değişikliğe gerek kalmayacak şekilde doğal tasarımın bir parçası olarak yerleştirildiğini söylüyor.


yani bunları söylerken htc hiçmi utanmadı.adam 1/1.2'' sensor koymuş dev gibi birde xenon flaş koymuş bunlar haala doğal tasarımın bir parçası diyor.
yani açıkçası diğer markalardan beklerdim böyle çığırtkanca reklam yapmayı ama HTC'den hiç beklemezdim.komik duruma düşmüşler.yani bizim telefonumuz şöyle hızlı böyle hızlı ekranımız şöyle iyi böyle daha iyi nokiadan dersinde bizde tabiiki doğru söylemiş adamlar deriz ama kamera.......komediye bak.
bu arada htc örnek fotoları tam hikaye.
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ahmetdemirci 7 yıl
bu arada resmi büyütüp ortadaki vatandaşın boynunda asılı kimliğin detaylarınıda okuyabilirsiniz :) garibim ayfonda 4 tane adamı netleyememiş bile
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ahmetdemirci 7 yıl
Konunun başlığı Htc'den pureviewe yanıt fakat aşağıda vereceğim linkte herhalde "Nokiadan Htc'ye Tokat gibi cevabına cevap" olabilir


rutbergco.com/...

hemde ceo'larla birbirinin resimlerini çekerek tokatlamışlar birbirlerini:)
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danGerfuLL 7 yıl ahmetdemirci
ahmetdemirci

Konunun başlığı Htc'den pureviewe yanıt fakat aşağıda vereceğim linkte herhalde "Nokiadan Htc'ye Tokat gibi cevabına cevap" olabilir


rutbergco.com/...

hemde ceo'larla birbirinin resimlerini çekerek tokatlamışlar birbirlerini:)

HTC'yi tebrik etmek lazım Elop'u baya kızartmışlar fotoğrafta.
Hiç sevmem de kendisini.
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RAN7843 7 yıl
video yuyu seyrettim gayet normal yakınlaştırınca diğeri daha net ve daha çok yakınlaştırıyor biri 8 mp diğeri 41 mp ama unutulmasınki küçük bir optik zumm koydumu htc oradan kazanır ama tabiki daha kaliteli fotoraflar çekiyor nokıa sadece kamera için alacaklar için idealll benim için değillll
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DH Misafiri 7 yıl
Her zaman ki nokia stratejisi telefon alan çoğu kişi kalkıp da f/2.0 28mm lens varmış aa htc alayım demez ki . 42 mp yuh dijital fotoğraf makinesinde bile yok bu mp der ve doğal olarak nokia alır :)
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ahmetdemirci 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Her zaman ki nokia stratejisi telefon alan çoğu kişi kalkıp da f/2.0 28mm lens varmış aa htc alayım demez ki . 42 mp yuh dijital fotoğraf makinesinde bile yok bu mp der ve doğal olarak nokia alır :)

sadece 41 mp'mi? f2,4 , sensör boyutu 1/1,2" ve 26 mm + xeon flash+video için led flash+ 1080p 30 fps video yüksek kaliteli stereo ses kaydıyla. bence fotoğraf meraklıları için iyi iş yapacak bir makina.
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TearsForFears 7 yıl
Nokia'nın kamerası kavgada ne işe yarar he.Kafasına kafasına vuracan oraya yığılır adam.
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erkutamca 7 yıl
İnsanlar Nasıl İyi Kamera Yapmışlar Helal Olsun Demiyorda Hala Şurası Şöyle Burası Böyle Derdindeler.Sanki Sizler Sorunsuz 4*4 Lük Mükemmel İnsanlarsınız,Herşeyiniz Sorunsuz,Birtek Nokianın Kamera Tartışması Kaldı Artık,Bu İşleri Bırakın da Başka Sorunlarla İlgilenin,Uzun Yıllar Nokianın Üst Düzey Bütün Modellerini Kullandım En Son N97 Telefonum Vardı 800 Tl ye Satıp Samsung Galaxy s Aldım,Şuan Hem S Hemde S2 Kullanıyorum.Yine Bir İlk Yaptılar Bizlere Alkışlamak Lazım,İyide Olsa Kötüde Olsa Birşeyler Yapma Çabasındalar.Htc demiş Şöyle Demiş Böyle Demiş Böyle Demiş Vs Vs Htc nin Ağzında Emzik Varken Nokia 3310 Diye Telefon Çıkardı Ve Dünyada Satış Rekorları Kırdı,7650 Çıkardı İlk Kameralı Telefonu Satış Rekorları Kırdı Vs Vs Yiğidi Öldürün Kabul Daha Güçlüyseniz Ama Hakkınıda Verin...Saygılarımla.Herkese İyi Günler,Kalın Sağlıcakla.
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mawoix 7 yıl
htcyi de severim ama nokia bu konuda ezer gibime geliyor.. bana göre N82 ile yarışı üstlere tırmandırdı, sonra N8, şimdi 808..
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