HTC'den akıllı telefon kameraları hakkında dikkat çekici açıklamalar

HTC'nin görüntülemeden sorumlu uzmanı Symon Whitehorn, kamera teknolojilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. One M8 modeliyle birlikte akıllı kamerayı akılı telefon ile buluşturduklarını belirten Whitehorn, fotoğrafçılık dünyasında önce kimyevi dönemin, ardından da dijital dönemin yaşandığını, şimdiyse bilgi çağında olunduğunu ifade ediyor. Asıl mottonun "bilgi görüntüleme" olduğunu söyleyen Whitehorn, Ultrapixel teknolojisini açıklamanın zor olduğunu bildiklerini, insanların ana kamera konusunda neden aynı altyapı ile devam edildiğini merak ettiklerini de bildiklerini söylüyor.

"Kamera konusunda karar sürecimizi etkileyen bir veya iki şey var. Görüntü hattı, veriyi sensörden alıp işlemciye ve sonra tekrar geriye nasıl taşıdığınızdır. Görüntü hattımızı, çok az sayıda insanın kullandığı, sadece megapiksel değerlerindeki teknik özellik yarışında işe yarayan yüksek çözünürlüklü dosyalar ile boğmak istemiyoruz. Çok yüksek çözünürlüklü sensöre sahip telefonlarda gördüğünüz şey, görüntü hattının boğulması nedeniyle ortaya çıkan fotoğraf çekimindeki yavaşlama ve uzun "shutter" gecikmesidir. Akıllı telefonlar ile çekilen görüntülerin %90'ı ya telefonda kalır ya da görüntüyü küçülten sosyal medya kanallarına yüklenir. Herhangi bir parça tedarikçisine gidip 20MP çözünürlüğünde kamera sensörü almak, emin olun özel olarak dizayn edilmiş Ultrapiksel sensör teknolojisinden çok daha kolaydır."

"One M8'deki Duo Camera teknolojisi bizim için ekstra veri anlamına gelmektedir. Bu bizim için için bilgi görüntüleme döneminin ilk adımı, yatırımlarımızın heyecan verici kısmıdır. One M8'deki kamera sistemimiz, insan gözüne benzer. İkinci lensimiz elde ettiği tüm bilgiyi, ana kameradaki piksellere ekler ve bu sayede obje piksellerinin sensöre ne kadar mesafede olduğunu hesaplayabiliriz. Bu teknoloji fotografik efektleri mümkün kıldığı gibi çok daha ileri gidecek potansiyele de sahiptir. Duo Camera teknolojisinde, şu an sensör ile ilişki içerisindeki piksellerin koordinasyonunun sağladığı bilgiyi kullanıyoruz. Henüz, sensörlerin topladığı tüm veriyi ortaya çıkarmış değiliz, ayrıca teknolojiyi henüz geliştiricilere de açmış değiliz ancak SDK yani yazılım geliştirme kitimizin dağıtımına başlamak üzereyiz. Geliştirici Komünitesi'nin teknolojimiz ile bilgi görüntüleme konusunda çok daha fazlasını yapacağına eminiz. Ayrıca işbirliği içerisinde olduğumuz fotoğrafçılardan gelen geri bildirimler çerçevesinde daha iyisini de ortaya koyabileceğiz."

Symon Whitehorn açıklamaları arasında özeleştri de yapıyor ve kamera sisteminde "fazla pozlama" hatası yaptıklarını ifade ediyor. "Bizim hatamız fazla pozlama tercihinde bulunmak oldu. Fotoğrafçılık söz konusu olduğunda herkesin kişisel ayar tercihleri vardır. HTC olarak biz kamera sistemimizi ayarlarken, mobil fotoğraf çekiminde kullanım senaryolarının %90'ınını baz aldık. Kişisel olarak ben düşük pozlama tercih ederim çünkü nesneler daha keskin görünür. Karşılaştırma incelemesinde, iPhone 5'in kamerası tercih edilmişti, ancak ne mi gördük ? Pozlama değeri düşürüldüğünde, ortaya çıkan sonuç daha iyi değilse bile eşdeğerdi. Burada bizim düşüncemiz aslında şuydu, insanlar çektikleri fotoğrafta, özellikle de gece çekimlerinde daha fazlasını görmek ister dolayısıyla kameranın kutudan çıktığı haliyle daha fazla pozlama sunacak şekilde çalışmasını düşünmüştük. Tabi ayarları değiştirerek farklı sonuçlar alınabilir. HTC One M8'in kamerasında, diğer tüm telefon kameralarıonda daha fazla ayar seçeneğimiz bulunuyor. Örneğin One M8 ile çektiğiniz fotoğrafları televizyonda göstermek veya çıktısını almak istiyorsanız, ICR (Infrared Cutfilter Removal) keskinlik ayarlarını düşürmenizi tavsiye ederim, yüksek keskinlikte görüntüler telefonların HD ekranlarında işe yarayabilir, diğer kullanım koşulları için açıkçası ideal değiller. Biliyoruz ki kullanıcıların çok büyük bir kısmı çektikleri fotoğraflara telefon ekranından bakıyorlar dolayısıyla iyi fotoğraf elde etme bu amaç içindir. " diyor Symon Whitehorn. Tüm bunlara ek olarak HTC'nin kamera gurusu aynı zamanda geleceğe dönük önemli sinyaller de veriyor.

4K gerçek anlamda insanların yaşantısına dahil olduğunda kendi çözümlerini sunacaklarını ifade eden Whitehorn, One serisinin devam modellerinde çözünürlüğü iki kat arttıracaklarını ve sensördeki piksel boyutlarını aynı seviyede tutacaklarını söylüyor. HTC'nin kendi selfie pazarını yaratmak istediğini ifade eden yönetici, bazı pazarlarda çekilen fotoğrafların %90'ın selfie olduğunu dolayısıyla ön kamera yatırımlarına devam edeceklerine vurgu yapıyor. Meselenin mümkün olan en iyi kameraya telefonun önüne koymak olmadığı, her iki tarafa da aynı kamerayı koymak yerine, kameraların kendi rollerine uygun doğru tercihlerin yapılması gerektiğini beirten Whitehorn, Selfie'nin farklı bir görüntüleme ortamı olduğunu dolayısıyla burada en iyi çözümü sunabilmek adına geniş açılı ve sayısal doğrulama yapabilen kamera sistemini telefonlarının ön kısmına konumlandırdıklarını dile getiriyor. İşte bu nedenle One M8'in arkasında 4 Ultrapixel kameraya, ön kısmında ise 5MP çözünürlüğünde kameraya yer verildiğini vurgu yapan uzman, akıllı telefon kameralarının pek çok kullanıcı için artık ana kamera olduğunu ve insanların fotoğraflarını telefon kamerasıyla çekmesinin, beklentileri iyice arttırdığını dolayısıyla kamera konusuna çok ciddi yatırımlar yaptıklarını söylüyor.

Gelinen nokta itibariyle akıllı telefon kameralarının, kompakt seviyedeki dijital kameraları geride bıraktığını belirten yönetici, asıl amaçlarının daha üst seviye kameraları yakalamak olduğunu ve her yeni jenerasyonda aradaki farkın giderek kapandığına dikkat çekiyor.Önümüzdeki 18 ay - iki yıllık dönem zarfında lens bariyerinin aşılacağını düşündüklerini söyleyen Whitehorn, takip eden süreçte uzmanlık veya nostalji gibi bazı nedenler dışında bağımsız bir kamera alma nedeni olmayacağını öngörüyor. Bu gelişim çerçevesinde akıllı telefonlar için kazanılması gereken en önemli özelliğin optik yakınlaşltırma olduğunu belirten Whitehorn, bazı üreticilerin akıllı telefonlara optik yakınlaştırma koyduğunu ancak teknolojinin daha rafine olmaya ihtiyaç duyduğunu açıklarken, HTC'de optik yakınlaştırmalı akıllı telefonların çok uzak olmadığını, net bir tarih vermemekle birlikte Tayvan merkezli şirketin önümüzdeki 1-1,5 yıllık süre zarfında telefon kameraları optik teknolojisinde büyük bir sıçrama yapacağını, işte bu nedenden ötürü yüksek çözünürlük ve fotoğraf büyütme gibi konulara inanmadıklarını söylüyor.

Bugün için duvar boyutunda çok iyi fotoğraf elde etmenin yolunun gerçek kamera kullanmak olduğunu söyleyen Whitehorn, herkesin akıllı telefonlarda optik yakınlaştırma istediğini ve bunun da çok uzak olmadığını belirtiyor. Amaçlarının, içindeki bir parça cam ile 3000 sterline satılan bağımsız kameraların performansını yakalamak olduğunu söyleyen Whitehorn, bunu yakın gelecekte veremeseler de yaklaşacaklarını söylüyor. "İki yıl önce telefonlar asla DSLR kameraların yerini alamaz diyordum, bugün ise emin değilim. Bağımsız kameralar için spor etkinlikleri vb. her zaman bir rol ve alan olacaktır, ancak iki cihaz arasındaki fark giderek kapanacaktır. Bağımsız kameralar zamanla bir ihtiyaçtan çok uzmanlaşma aracı olacaktır. O kameralar, akıllı telefonların içerisine koyduğumuz insan beynini asla yakalayamazlar. Ancak diğer taraftan kamera endüstrisinin kendisini tamamiyle tehdit altında hissetmemesi gerekir diye düşünüyorum. Birlikte daha ahenkli çalışıyoruz, kamera şirketleri akıllı telefonlarımızda sahip olduğumuz ekosistemi kucaklayacaktır ve iki taraf işbirliklerine başlayacatır..." diyor Symon Whitehorn.

Görülebileceği üzere HTC tarafı oldukça önemli açıklamalarda bulunuyor, siz ne düşünüyorsunuz peki ? Symon Whitehorn açıklamalarında haklı mı yoksa gelecek farklı bir yöne doğru mu gidecek ?

Editörün Notu: HTC, Duo Camera teknolojisini geliştiricilere açtı. SDK indirme linki;

