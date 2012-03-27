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HTC'den çift SIM kartlı ve Android 4.0 işletim sistemli yeni akıllı telefon

7 yıl
38,6b
1
14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'den çift SIM kartlı ve Android 4.0 işletim sistemli yeni akıllı telefon
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Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan üst seviye akıllı telefon modeli One X ile gündemde olan HTC,  çift SIM kart desteği sunan Android 4.0 işletim sistemli yeni telefonu Wind T328w modelini Çin pazarında kullanıma sunuyor. 4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan telefona Qualcomm'un 1GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemcisi güç veriyor.
Üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan telefon aynı zamanda medya tutkunları için Beats Audio ve SRS ses özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Asya pazarı ile birlikte çift SIM kartlı telefonların popüler olduğu Doğu Avrupa pazarında da sunulabileceği düşünülen akıllı telefonun Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulması bekleniyor. Çin pazarında 317 dolar olarak fiyatlandırılan HTC Wind T328w'nun diğer ülkelere ne zaman geleceği ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise şu an için netleşmiş değil. 
HTC'den çift SIM kartlı ve Android 4.0 işletim sistemli yeni akıllı telefon
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hollowman_ 7 yıl
htc yeni çıkardığı her 3,7 veya 4,0 inç bandındaki modellere neden tek çekirdekli 1 ghz işlemci koyar anlamadım. zaten o donanımda bir ürün istesem gider desire s alırım. farkı ne? desire s ice cream sandwich de alacak. htc 4,3" altı segmente adam akıllı bir telefon çıkarmalı artık.
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aziz77 7 yıl
millet gider aya htc kalmış yaya.bu ne donanım htc.
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turbo-powwer 7 yıl
Huan8
sene 2012 olmuş, şu ekranın üstündeki yağa bak. kırılmaz çizilmez cam yaptığınız kadar oleophobic ekran yapın da yağ tutmasın şu ekranlar.

Kesinlikle katılıyorum.
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nedensiz07 7 yıl
D3XTER
Arkadaki kameranın olduğu kısım 1 ayı doldurmadan karalama tahtasına döner.

muhahaha kesinlikle katılıyorum :D
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nedensiz07 7 yıl
çindeki fiyata baaaaaak bizdeki fiyata bak turkiyede olsa kesin 1500 çekerler ayıp vallahi
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Huan8 7 yıl
sene 2012 olmuş, şu ekranın üstündeki yağa bak. kırılmaz çizilmez cam yaptığınız kadar oleophobic ekran yapın da yağ tutmasın şu ekranlar.
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D3XTER 7 yıl
Arkadaki kameranın olduğu kısım 1 ayı doldurmadan karalama tahtasına döner.
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madhane 7 yıl
htc artık Hıgh Technology Company olmaktan zıyade Ham Tomato Cheese olma yolunu seciyor galiba
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zaferyurt 7 yıl
htc amaze ye benzemiş
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E_Aydin35 7 yıl
Mavisini muhtemeln çok güzeldir.. Ayrıca HTC'nin bu tür çözümlerine bayılıyorum.
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4mylove 7 yıl
yavaş gel htc ilerde cevirme var
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