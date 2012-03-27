HTC'den çift SIM kartlı ve Android 4.0 işletim sistemli yeni akıllı telefon

Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan üst seviye akıllı telefon modeli One X ile gündemde olan HTC, çift SIM kart desteği sunan Android 4.0 işletim sistemli yeni telefonu Wind T328w modelini Çin pazarında kullanıma sunuyor. 4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan telefona Qualcomm'un 1GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemcisi güç veriyor.

Üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan telefon aynı zamanda medya tutkunları için Beats Audio ve SRS ses özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Asya pazarı ile birlikte çift SIM kartlı telefonların popüler olduğu Doğu Avrupa pazarında da sunulabileceği düşünülen akıllı telefonun Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulması bekleniyor. Çin pazarında 317 dolar olarak fiyatlandırılan HTC Wind T328w'nun diğer ülkelere ne zaman geleceği ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise şu an için netleşmiş değil.