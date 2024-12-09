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    Realme 14 Pro serisi yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

    Realme, yeni orta sınıf akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Hindistan'da ortaya çıkan bir poster, Realme 14 Pro serisinin bazı özelliklerini ve yakın zamanda duyurulacağını gösteriyor.
    Realme 14 Pro serisi yakında geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Realme, yeni orta sınıf akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Hindistan'da ortaya çıkan bir poster, Realme 14 Pro serisinin bazı özelliklerini ve yakın zamanda duyurulacağını gösteriyor.

    Realme 14 Pro serisinin beklenen özellikleri

    Postere baktığımızda, serinin Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle geleceği görülüyor. Kamera açısından iddialı olacak serinin periskop telefoto kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla serinin orta üst sınıfa hitap eden özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    Şirket, Realme 14 Pro'nun AI Ultra Clarity 2.0 özelliğine sahip olacağını belirtiyor. Bu özellik sayesinde, düşük çözünürlüklü fotoğrafların kalitesi yapay zeka yardımıyla arttırılacak.

    Periskop telefoto kameranın Realme 14 Pro+'da yer alması bekleniyor. Bunun yanında 50 MP ana kamera ve 16 MP selfie kamerası telefonlarda yer alacak.

    Realme 14 Pro'nun 8 GB ve 12 GB RAM'in yanında 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Son gelen bilgiler, seride Realme 14 Pro Lite isimli üçüncü bir modelin yer alabileceğini iddia ediyor.

    Realme 14 Pro'nun Ocak ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu. Ancak, yeni gelen bilgiler telefonun daha erken bir tarihte tanıtılabileceğini ortaya koyuyor.

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