HTC'den çift çekirdekli işlemciye ve 4.5-inç ekrana sahip yeni telefon geliyor

EVO 3D ve Sensation gibi yeni nesil akıllı telefonları mobil teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen HTC, kapalı kapılar ardında daha çok güçlü modeller için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre HTC, rakipleri Motorola ve Samsung gibi telefonlarında 1GB bellek kapasitesine yer vermeye hazırlanıyor. Henüz HTC tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, sızdırılan yeni bir ROM'daki bilgilere göre Holiday kod adlı telefon, 4.5-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Qulacomm'un 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisinin güç verdiği Holiday'e yukarıda da belirttiğimiz gibi 1GB RAM eşlik ediyor.
8 Megapiksel çözünürlüğündeki çift kamerası ile 3D video kaydı yapabileceği belirtilen telefon aynı zamanda 1080p video kaydına da olanak tanıyacak. Görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer verildiği belirtilen telefonun Android 2.3.4 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Kablosuz iletişim için Bluetooth 3.0 ve 802.11n WiFi teknolojilerine destek sunacak telefonun yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması beklenirken, kesinleşmiş çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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istiyorummm
htc nin 4.3den kucuk dogru duzgun telefon olmadigina emin misiniz?
HTC Desire S
herseyi ile mukemmel 3.7inch telefon. bir tek cift cekirdek degil oda yakinda cikar. htc cift cekirdekleri daha yeni yeni piyasaya cikiyor.
sikayet etmek yersiz. her boyutta her olcude model cikmasi guzel bir sey. herkez kendi ihtiyacina tercihine uygun olani alir.
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