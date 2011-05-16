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HTC'den çift çekirdekli işlemciye ve 4.5-inç ekrana sahip yeni telefon geliyor

8 yıl
23,4b
1
33
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVO 3D ve Sensation gibi yeni nesil akıllı telefonları mobil teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen HTC, kapalı kapılar ardında daha çok güçlü modeller için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre HTC, rakipleri Motorola ve Samsung gibi telefonlarında 1GB bellek kapasitesine yer vermeye hazırlanıyor. Henüz HTC tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, sızdırılan yeni bir ROM'daki bilgilere göre Holiday kod adlı telefon, 4.5-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Qulacomm'un 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisinin güç verdiği Holiday'e yukarıda da belirttiğimiz gibi 1GB RAM eşlik ediyor.

8 Megapiksel çözünürlüğündeki çift kamerası ile 3D video kaydı yapabileceği belirtilen telefon aynı zamanda 1080p video kaydına da olanak tanıyacak. Görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer verildiği belirtilen telefonun Android 2.3.4 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Kablosuz iletişim için Bluetooth 3.0 ve 802.11n WiFi teknolojilerine destek sunacak telefonun yılın ikinci yarısında kullanıma sunulması beklenirken, kesinleşmiş çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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kirmizibulten 8 yıl en beğenilen


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arel.gr 8 yıl
dert etmeyin.tuketici 4,5" hatta 5" ekranlara yonelirse,ki rahat web icin yonelen olacaktir,tekstil sektoru aaninda uyumlaniverir :))
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innformatics 8 yıl
1024*600 piksel, 1,5 GHZ 4 çekirdekli işlemci, 2 GB Ram, herşeyin sensörü, vs...

istiyorummm
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genc34 8 yıl
biri $u htc'yi durdursun :)
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Yedaself 8 yıl
4.5 mu?! Tablet olma yolunda azimle ilerliyor HTC modelleri.
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ThbrK 8 yıl
kesin çok pahalı olur
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acmtncy 8 yıl
ekran ne kadar büyükse telefon o kadar iyidir gibi saçma bi mantık var sanırım htcde. herkese uygun model çıkarıyo desek olmaz çünkü adamların 4.3"ten küçük doğru düzgün telefonu yok.
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darkaura 8 yıl

acmtncy

ekran ne kadar büyükse telefon o kadar iyidir gibi saçma bi mantık var sanırım htcde. herkese uygun model çıkarıyo desek olmaz çünkü adamların 4.3"ten küçük doğru düzgün telefonu yok.


htc nin 4.3den kucuk dogru duzgun telefon olmadigina emin misiniz?

HTC Desire S

herseyi ile mukemmel 3.7inch telefon. bir tek cift cekirdek degil oda yakinda cikar. htc cift cekirdekleri daha yeni yeni piyasaya cikiyor.

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diemcizone 8 yıl
HTC saçmaladı artık, Hergün yeni model sunuyo piyasaya :D
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eeevrim 8 yıl
Tablet ile akıllı telefon arasında yeni bir tür yada hibrit bir çözüm olmuş telefon gibi kulağına koyabilir ve tablet gibi rahat internet sörfü yapabilir bence tek sorun 4.5 inçlik bu devi neyle besledikleri....
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darkaura 8 yıl
4inch ustu modeller bazilarina abarti gelse de, daha iyi mobil internet icin 7inch galaxy tabi telefon olarak kullanan insanlarda taniyorum.
sikayet etmek yersiz. her boyutta her olcude model cikmasi guzel bir sey. herkez kendi ihtiyacina tercihine uygun olani alir.
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denizkadarderin 8 yıl
Ya babam artık bir rahat bırakında bir telefonda karar kılalım tam almaya niyetlenecez biri yeni telefon duyurusu yapıyor
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Python 8 yıl
Cebimizde taşıyabileceğimiz telefonlar yapması dileğiyle,nedenebilirki ?
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Guest-9D9369ED2 8 yıl
benim gibi taşıma derdi olmayanlar için fena değil ama androidle gelirse yine vazgeçicem
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