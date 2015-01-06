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HTC'nin Android 5.0'lı ilk Desire telefonu Desire 826 oldu

4 yıl
4,6b
1
24
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin Android 5.0'lı ilk Desire telefonu Desire 826 oldu
HTC yeni telefon modeli Desire 826'yI duyurdu. Orta segmentte yer alan bu telefon, aynı zamanda Desire serisi altında duyurusu yapılan Android 5.0'lı ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. HTC'nin yeni nesil Desire tasarım dilini sürdüren telefon, 158 x 77.5 x 7.9 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında. 5.5-inç boyutundaki ekranı Full HD çözünürlük desteği sunan telefon, Qualcomm'un Octa Core tasarımlı yani üzerinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunan Snapdragon 615 işlemcisinden çalışıyor ve 64-bit dönüşümü Android 5.0 ile pekiştirilmiş oluyor.
Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Desire 826, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. LTE uyumlu olan yani 4G bağlantı desteği sunan telefonun arkasında 13 Megapiksel, ön bölümde ise 4 Ultrapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. HTC'nin Boom Sound teknolojisinden istifade eden ve Dolby Audio özelliğini de bünyesinde barındıran telefon, yazılım seviyesinde HTC'nin en güncel Sense arayüzünü kullanıyor. İhtiyaç duyduğu gücü 2600mAh kapasiteli pilden alan telefon, ilk olarak Asya-Pasifik ülkelerinde satışa sunulacak.  

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GIRALİÇEM 3 yıl
Bu telefon ne zaman gelecek, niye hala piyasada değil.

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DH Misafiri 4 yıl
Resimdeki sense 6 teması diğer telefonlara da gelecek mi? Bu mavi tonu m7 de yok
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DH Misafiri 4 yıl
aylardır bunu bekliyorum umarım fiyatını alınabilir bir seviyeden satışa sunarlar
kriterlerim vardı ve ben herbirini bu telde görüyrum
64 bit
stabil
tasarım(bu tasarım çok hoş duruyor bence)
kameralar
güncel uygulamalarda yeterli
klavyesinde yanlış tuşa basmama neden olmayacak kadar geniş ekran
stereo hoparlör
kaliteli ses deneyimi
iki konuda tereddüdüm var güncelleme deseği erken kesilebilir aksesuar çesitliliği gerçekten çok az
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S.Soylu 4 yıl
Her zaman ki gibi fiyatı kaderini belirler bu telefonun diyeceğimde HTC ne zaman ucuz telefon getirdiki ülkemize bunu ucuz getirsin :D Batarya diyenler olmuşta M8'de de 2600 mAh var eğer o telefon bir günü çıkarıyorsa bu telefonun hayli hayli çıkaracağını düşünüyorum donanımı orta-üst segment arasında çok üst düzey olmadığı için fazla tüketeceğini sanmıyorum
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a_y_k_u_t 4 yıl
Ön panel çift renkli olmasa tasarımı güzel olcakmış :s
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olağan_şüpheli 4 yıl
ön kameraya 4 ultrapiksel güzel olmuş. ana kamerada algılayıcı boyutu büyütülüp 8 mp koyulsa daha güzel olurmuş. mesela 1/2.5 inç algılayıcı ve 8 mp çözünürlük. 5.5 inç ekranlı telefona da 2600 mah az olmuş.belki andorid 5 64 bit toparlayabilir.
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mcebi001 4 yıl
Huzurlarinizda htc nin yeni küreği ...

Harbi 140mm den daha kucuk cihazlar yapmiyor artik ,yaptiklarida donanim olarak çöp zaten...kimsede bir 5s,z3compac a alternatif uretmez arkadaş
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Crauls 4 yıl
htc samsunguda gectı cok cıhaz cıkartıoyr ve yıne kuruldugu gunden bu yana yaptıgı gıbı olması gerekenden az batarya ıle gelıyor bu cıhaz en az G2 gıbı 3000 olmalıydı,5.5 ınc ekrana 2600 nedır arkadas.Bırde bu telefona 1500 lıra ısterler
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General. 4 yıl
Kasa ve pil yine olmamış.
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mustang8960 4 yıl
işallah 820 ye ivedilikle 5.0 gelir. sonuçta %90 aynı neredeyse telefon boşuna desire 820 almış olmayalım
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MrKemal17 4 yıl
Telefon orta segment için güzel, Türkiye fiyatı 999TL olsa iyi satar.
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Tirion Fordring 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

Telefon orta segment için güzel, Türkiye fiyatı 999TL olsa iyi satar.

imkansız. 1500 bandından çıkacaktır muhtemelen.

bu arada telefonun ön kamerasının 4 up olması m9 içinde belirleyici oldu bence. muhtemelen m9 da 4 up ön ve 13 mp arka kamerayla gelecek.
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