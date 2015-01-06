HTC'nin Android 5.0'lı ilk Desire telefonu Desire 826 oldu

HTC yeni telefon modeli Desire 826'yI duyurdu. Orta segmentte yer alan bu telefon, aynı zamanda Desire serisi altında duyurusu yapılan Android 5.0'lı ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. HTC'nin yeni nesil Desire tasarım dilini sürdüren telefon, 158 x 77.5 x 7.9 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında. 5.5-inç boyutundaki ekranı Full HD çözünürlük desteği sunan telefon, Qualcomm'un Octa Core tasarımlı yani üzerinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunan Snapdragon 615 işlemcisinden çalışıyor ve 64-bit dönüşümü Android 5.0 ile pekiştirilmiş oluyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Desire 826, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. LTE uyumlu olan yani 4G bağlantı desteği sunan telefonun arkasında 13 Megapiksel, ön bölümde ise 4 Ultrapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. HTC'nin Boom Sound teknolojisinden istifade eden ve Dolby Audio özelliğini de bünyesinde barındıran telefon, yazılım seviyesinde HTC'nin en güncel Sense arayüzünü kullanıyor. İhtiyaç duyduğu gücü 2600mAh kapasiteli pilden alan telefon, ilk olarak Asya-Pasifik ülkelerinde satışa sunulacak.