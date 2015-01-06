HTC'nin Android 5.0'lı ilk Desire telefonu Desire 826 oldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC yeni telefon modeli Desire 826'yI duyurdu. Orta segmentte yer alan bu telefon, aynı zamanda Desire serisi altında duyurusu yapılan Android 5.0'lı ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. HTC'nin yeni nesil Desire tasarım dilini sürdüren telefon, 158 x 77.5 x 7.9 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında. 5.5-inç boyutundaki ekranı Full HD çözünürlük desteği sunan telefon, Qualcomm'un Octa Core tasarımlı yani üzerinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunan Snapdragon 615 işlemcisinden çalışıyor ve 64-bit dönüşümü Android 5.0 ile pekiştirilmiş oluyor.
Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Desire 826, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. LTE uyumlu olan yani 4G bağlantı desteği sunan telefonun arkasında 13 Megapiksel, ön bölümde ise 4 Ultrapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. HTC'nin Boom Sound teknolojisinden istifade eden ve Dolby Audio özelliğini de bünyesinde barındıran telefon, yazılım seviyesinde HTC'nin en güncel Sense arayüzünü kullanıyor. İhtiyaç duyduğu gücü 2600mAh kapasiteli pilden alan telefon, ilk olarak Asya-Pasifik ülkelerinde satışa sunulacak.
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kriterlerim vardı ve ben herbirini bu telde görüyrum
64 bit
stabil
tasarım(bu tasarım çok hoş duruyor bence)
kameralar
güncel uygulamalarda yeterli
klavyesinde yanlış tuşa basmama neden olmayacak kadar geniş ekran
stereo hoparlör
kaliteli ses deneyimi
iki konuda tereddüdüm var güncelleme deseği erken kesilebilir aksesuar çesitliliği gerçekten çok az
Harbi 140mm den daha kucuk cihazlar yapmiyor artik ,yaptiklarida donanim olarak çöp zaten...kimsede bir 5s,z3compac a alternatif uretmez arkadaş
imkansız. 1500 bandından çıkacaktır muhtemelen.
bu arada telefonun ön kamerasının 4 up olması m9 içinde belirleyici oldu bence. muhtemelen m9 da 4 up ön ve 13 mp arka kamerayla gelecek.