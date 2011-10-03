Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin Android'li telefonlarında büyük güvenlik açığı

7 yıl
21,7b
1
36
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android Police ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda, akıllı telefon dünyasının öncü isimlerinden HTC'nin Android'li akıllı telefonlarından bazı modellerinde büyük bir güvenlik açığı bulundu.Büyük diyoruz çünkü güvenlik açığı nedeniyle 3.parti uygulamaları kullanıcıların birçok kişisel bilgisine çok rahat şekilde erişebiliyor.

Son yayınlanan Android güncellemesinde HTC, kullanıcıların elektronik posta hesaplarını, son operatör bilgilerini, GPS bağlantısını, son aranan telefon numaralarını ve şifreli olarak SMS bilgilerini kaydedilmesini (log) sağlayan bazı araçlara yer vermiş. Sorunun temel kaynağı da kaydedilen bu bilgilere 3.parti geliştiricilerin çok rahat bir şekilde erişebiliyor olmaları çünkü internet bağlantısını kullanma izni alan (biraz daha teknik yazmak gerekirse android.permission.INTERNET) 3.parti uygulamaları, bu bilgilere rahatça erişebilmekte.

Güvenlik açığının etki alanı şimdilik net olarak bilinmezken; Android Police ekibinin çalışmalarında ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde EVO 4G, EVO 3D, Thunderbolt, EVO Shift 4G, MyTouch 4G Slide, bazı Sensation'ların bu açıktan etkilendiğini söylemek mümkün.

Şimdilik bu sorunun önüne geçmenin iki yolu var. Bunlardan biri cihazınızı root edip, /system/app/HtcLoggers.apk dosyasını silmeniz. İkinci yol ise HTC cephesinden resmi güncelleme gelene kadar güvenmediğiniz uygulamaları telefonunuza yüklememek.

Konuyla ilgili daha teknik detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Turkforce 7 yıl en beğenilen
Hep aynı muhabbetler. Apple lokasyon bilgisi tutar. HTC herşeyi log olarak kaydeder. Ondan sonrada çıkıp saçma sapan açıklamalarla kullanıcıları avuturlar. Ne merak varmış kullanıcıları takip etmek için anlamak mümkün değil...
Hep aynı muhabbetler. Apple lokasyon bilgisi tutar. HTC herşeyi log olarak kaydeder. Ondan sonrada çıkıp saçma sapan açıklamalarla kullanıcıları avuturlar. Ne m...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
Acaba o bilgileri ne yapıyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrtAltg 7 yıl
iyide bu androidin ilk açığı değilki devamlı olarak bir yerlerden açığı çıkıyor zaten fandoroidciler istesede istemesede var örneğin gidin google amcanıza yazın bakalım aliye gönder veliye gitsin veya android büyük açık yazın ne gibi açıklar var öğrenin bir derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
umutarslan.com
Lepanto Androidin misyonu bu zaten :)
google bedava hizmet veriyor gibi görünüp insanlar üzerinden para kazanan şirkettir.Büyük konuşmiyim ama Allah bana androidli bir telefon almayı nasip etmesin :)

Bencede etmesin yazık olur androidli telefona.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
Oxeman
sis xvierBlackberry nin qnx i var zaten ios yerli yerinde , nokia wp7 ile gelecek, samsung un badası var ayrıca meego yu değiştirip geliştirecek, lg de kendine bir yol bulma çabasında ... motorola dan başka hiçbir üretici sonuna kadar androide destek vermeyecek ve bir kaç yıla kadar android bu popülaritesini kaybedecek...
1.si android deki uygulama altyapısını kendi sistemleriyle kurmaları çok zor bu markaların.2. si HTC-SonyEricsson-LG-Motorola ve diğer küçük üreticiler hiçte yabana atılacak bir grup değil.3.sü bu saydığın markalar androide rakip değil, yarın öbür gün bir sorun çıkarsa diye kendilerine güvence alıyolar yaptıkları os ler ile.4.sü Apple Nokia BB hiçbir zaman android kullanmadılar ki ? Onların olmaması androidi düşürürümüş gibi yaptığın yorumu anlamsız buldum.Zaten hiç yoktular ve olmayacaklarda...Android onlar olmadan büyük bir os idi ve öyle olacak.(Öyle umuyorum)


SAMSUNG'da babaları zaten hepsinin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
Al PaC
Sessiz@Saglıkcı çamur atmaktan başka hiçbirşey değil böyle haberler...
Tabi tabi, millet oturduğu yerden uyduruyor zaten bunları...

tabiki uyduruluan birşey yok ve mutlaka ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı gibi androidin ve diğer sistemlerin bu konuda açık vermeleriyle ilgili haberleri daha çok duyacağız .
dün apple ile ilgili haber varken bugün androidle ilgili haberin çıkması yakında bir başka sistemle ilgili haber çıkmayacağının garantisini hiçkimse veremez sonuçta bu sistemleri üreten ülke amerika ve bu ülke hepimizin her hareketini ya androidle yada bir başka sistemle zaten takip ediyor ve biz sadece bir iki tanesini biliyoruz ..ya diğerleri ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sessiz@Saglıkcı 7 yıl
K_Spartakus

Al PaC

Sessiz@Saglıkcı çamur atmaktan başka hiçbirşey değil böyle haberler...
Tabi tabi, millet oturduğu yerden uyduruyor zaten bunları...


tabiki uyduruluan birşey yok ve mutlaka ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı gibi androidin ve diğer sistemlerin bu konuda açık vermeleriyle ilgili haberleri daha çok duyacağız .

dün apple ile ilgili haber varken bugün androidle ilgili haberin çıkması yakında bir başka sistemle ilgili haber çıkmayacağının garantisini hiçkimse veremez sonuçta bu sistemleri üreten ülke amerika ve bu ülke hepimizin her hareketini ya androidle yada bir başka sistemle zaten takip ediyor ve biz sadece bir iki tanesini biliyoruz ..ya diğerleri ?



+1 haklısın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dreampark 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

Al PaC

Sessiz@Saglıkcı çamur atmaktan başka hiçbirşey değil böyle haberler...
Tabi tabi, millet oturduğu yerden uyduruyor zaten bunları...


tabiki uyduruluan birşey yok ve mutlaka ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı gibi androidin ve diğer sistemlerin bu konuda açık vermeleriyle ilgili haberleri daha çok duyacağız .

dün apple ile ilgili haber varken bugün androidle ilgili haberin çıkması yakında bir başka sistemle ilgili haber çıkmayacağının garantisini hiçkimse veremez sonuçta bu sistemleri üreten ülke amerika ve bu ülke hepimizin her hareketini ya androidle yada bir başka sistemle zaten takip ediyor ve biz sadece bir iki tanesini biliyoruz ..ya diğerleri ?



+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oxeman 7 yıl
sis xvier
Blackberry nin qnx i var zaten ios yerli yerinde , nokia wp7 ile gelecek, samsung un badası var ayrıca meego yu değiştirip geliştirecek, lg de kendine bir yol bulma çabasında ... motorola dan başka hiçbir üretici sonuna kadar androide destek vermeyecek ve bir kaç yıla kadar android bu popülaritesini kaybedecek...

1.si android deki uygulama altyapısını kendi sistemleriyle kurmaları çok zor bu markaların.
2. si HTC-SonyEricsson-LG-Motorola ve diğer küçük üreticiler hiçte yabana atılacak bir grup değil.
3.sü bu saydığın markalar androide rakip değil, yarın öbür gün bir sorun çıkarsa diye kendilerine güvence alıyolar yaptıkları os ler ile.
4.sü Apple Nokia BB hiçbir zaman android kullanmadılar ki ? Onların olmaması androidi düşürürümüş gibi yaptığın yorumu anlamsız buldum.Zaten hiç yoktular ve olmayacaklarda...Android onlar olmadan büyük bir os idi ve öyle olacak.(Öyle umuyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Güzelim meego ya sahip çıkıp üstüne htc sense ekleseydiniz de şuan android'le hepsi gerçek kuşağına konu olmasaydın be HTC :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrahgk 7 yıl
ps3 te tüm kullanıcıları kredi kart numaraları alınmıştı ne oldu sonuç ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
Blackberry nin qnx i var zaten ios yerli yerinde , nokia wp7 ile gelecek, samsung un badası var ayrıca meego yu değiştirip geliştirecek, lg de kendine bir yol bulma çabasında ... motorola dan başka hiçbir üretici sonuna kadar androide destek vermeyecek ve bir kaç yıla kadar android bu popülaritesini kaybedecek...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohanCruyff14 7 yıl
sis xvier

Blackberry nin qnx i var zaten ios yerli yerinde , nokia wp7 ile gelecek, samsung un badası var ayrıca meego yu değiştirip geliştirecek, lg de kendine bir yol bulma çabasında ... motorola dan başka hiçbir üretici sonuna kadar androide destek vermeyecek ve bir kaç yıla kadar android bu popülaritesini kaybedecek...

LG'de webos'u alsa ne güzel olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selfroot 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

Blackberry nin qnx i var zaten ios yerli yerinde , nokia wp7 ile gelecek, samsung un badası var ayrıca meego yu değiştirip geliştirecek, lg de kendine bir yol bulma çabasında ... motorola dan başka hiçbir üretici sonuna kadar androide destek vermeyecek ve bir kaç yıla kadar android bu popülaritesini kaybedecek...

Görürsem söylerim..

Samsungun badası varda ne oluyo yılda 1 update yılda 1 telefon pehh..Nokia WP olayına gelirsek nokia wp nin yanında symbian a destek vereceğini açıklamışdı motorola zaten google ın yani andorid motorola da devam eder lg desen android e yöneldi şuanda ondan başka bi alternatif çabasındada değil Android kolay kolay yok olabilcek bir sistem değil.Aksini iddaa edenlere açık açık fanboy derim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slayshot 7 yıl
komik android
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ays Ays Beybi 7 yıl
gerek apple gerek android uygulamalar yazılımlar hepsi aynı bok tamam paranoyakça gelebilir ama birşeyler sızdırılıyor gerek yer gerek su bu bilgilerin sonucta bunu hepsi yapıyor birini secmek durumundasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
apple fanları atlamış hemen. sorun direkt olarak google'ın suçu değil htc'nin. ayrıca apple'ın neler yaptığını da biliyoruz beyler. tabi bildiklerimiz çok küçük bir kısmıdır zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
poskay 7 yıl
android demek özgürlük demek... Herkes iphone ile karşılaştırdığında der ki ; ben şunu yapabiliyorum bunu yapabiliyorum kısıtlama yok vb. gibi söylemler olur

Sana özgürlük varda , HTC ye Google a yokmu ? Popüler uygulamalarda izin veriyorsun, vermesen indiremiyorsun. Başka şekilde yüklesende izini vermiş bulunuyorsun.

Uygulama indirirken "İzinleri kabul et" kısmına geldiğinde hanginiz "Daha fazla" butonuna tıklayıp bakıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21669 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, güvenlik açığı ve
2 etiket daha htc android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Ericsson Xperia Neo Video İnceleme 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -24- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim