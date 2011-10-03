HTC'nin Android'li telefonlarında büyük güvenlik açığı

Android Police ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda, akıllı telefon dünyasının öncü isimlerinden HTC'nin Android'li akıllı telefonlarından bazı modellerinde büyük bir güvenlik açığı bulundu.Büyük diyoruz çünkü güvenlik açığı nedeniyle 3.parti uygulamaları kullanıcıların birçok kişisel bilgisine çok rahat şekilde erişebiliyor.
Son yayınlanan Android güncellemesinde HTC, kullanıcıların elektronik posta hesaplarını, son operatör bilgilerini, GPS bağlantısını, son aranan telefon numaralarını ve şifreli olarak SMS bilgilerini kaydedilmesini (log) sağlayan bazı araçlara yer vermiş. Sorunun temel kaynağı da kaydedilen bu bilgilere 3.parti geliştiricilerin çok rahat bir şekilde erişebiliyor olmaları çünkü internet bağlantısını kullanma izni alan (biraz daha teknik yazmak gerekirse android.permission.INTERNET) 3.parti uygulamaları, bu bilgilere rahatça erişebilmekte.
Güvenlik açığının etki alanı şimdilik net olarak bilinmezken; Android Police ekibinin çalışmalarında ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde EVO 4G, EVO 3D, Thunderbolt, EVO Shift 4G, MyTouch 4G Slide, bazı Sensation'ların bu açıktan etkilendiğini söylemek mümkün.
Şimdilik bu sorunun önüne geçmenin iki yolu var. Bunlardan biri cihazınızı root edip, /system/app/HtcLoggers.apk dosyasını silmeniz. İkinci yol ise HTC cephesinden resmi güncelleme gelene kadar güvenmediğiniz uygulamaları telefonunuza yüklememek.
Konuyla ilgili daha teknik detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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Bencede etmesin yazık olur androidli telefona.
SAMSUNG'da babaları zaten hepsinin.
tabiki uyduruluan birşey yok ve mutlaka ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı gibi androidin ve diğer sistemlerin bu konuda açık vermeleriyle ilgili haberleri daha çok duyacağız .
dün apple ile ilgili haber varken bugün androidle ilgili haberin çıkması yakında bir başka sistemle ilgili haber çıkmayacağının garantisini hiçkimse veremez sonuçta bu sistemleri üreten ülke amerika ve bu ülke hepimizin her hareketini ya androidle yada bir başka sistemle zaten takip ediyor ve biz sadece bir iki tanesini biliyoruz ..ya diğerleri ?
+1 haklısın...
+1
1.si android deki uygulama altyapısını kendi sistemleriyle kurmaları çok zor bu markaların.
2. si HTC-SonyEricsson-LG-Motorola ve diğer küçük üreticiler hiçte yabana atılacak bir grup değil.
3.sü bu saydığın markalar androide rakip değil, yarın öbür gün bir sorun çıkarsa diye kendilerine güvence alıyolar yaptıkları os ler ile.
4.sü Apple Nokia BB hiçbir zaman android kullanmadılar ki ? Onların olmaması androidi düşürürümüş gibi yaptığın yorumu anlamsız buldum.Zaten hiç yoktular ve olmayacaklarda...Android onlar olmadan büyük bir os idi ve öyle olacak.(Öyle umuyorum)
LG'de webos'u alsa ne güzel olur.
Görürsem söylerim..
Samsungun badası varda ne oluyo yılda 1 update yılda 1 telefon pehh..Nokia WP olayına gelirsek nokia wp nin yanında symbian a destek vereceğini açıklamışdı motorola zaten google ın yani andorid motorola da devam eder lg desen android e yöneldi şuanda ondan başka bi alternatif çabasındada değil Android kolay kolay yok olabilcek bir sistem değil.Aksini iddaa edenlere açık açık fanboy derim.
Sana özgürlük varda , HTC ye Google a yokmu ? Popüler uygulamalarda izin veriyorsun, vermesen indiremiyorsun. Başka şekilde yüklesende izini vermiş bulunuyorsun.
Uygulama indirirken "İzinleri kabul et" kısmına geldiğinde hanginiz "Daha fazla" butonuna tıklayıp bakıyor ?
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