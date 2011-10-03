HTC'nin Android'li telefonlarında büyük güvenlik açığı

Android Police ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda, akıllı telefon dünyasının öncü isimlerinden HTC'nin Android'li akıllı telefonlarından bazı modellerinde büyük bir güvenlik açığı bulundu.Büyük diyoruz çünkü güvenlik açığı nedeniyle 3.parti uygulamaları kullanıcıların birçok kişisel bilgisine çok rahat şekilde erişebiliyor.

Son yayınlanan Android güncellemesinde HTC, kullanıcıların elektronik posta hesaplarını, son operatör bilgilerini, GPS bağlantısını, son aranan telefon numaralarını ve şifreli olarak SMS bilgilerini kaydedilmesini (log) sağlayan bazı araçlara yer vermiş. Sorunun temel kaynağı da kaydedilen bu bilgilere 3.parti geliştiricilerin çok rahat bir şekilde erişebiliyor olmaları çünkü internet bağlantısını kullanma izni alan (biraz daha teknik yazmak gerekirse android.permission.INTERNET) 3.parti uygulamaları, bu bilgilere rahatça erişebilmekte.

Güvenlik açığının etki alanı şimdilik net olarak bilinmezken; Android Police ekibinin çalışmalarında ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde EVO 4G, EVO 3D, Thunderbolt, EVO Shift 4G, MyTouch 4G Slide, bazı Sensation'ların bu açıktan etkilendiğini söylemek mümkün.

Şimdilik bu sorunun önüne geçmenin iki yolu var. Bunlardan biri cihazınızı root edip, /system/app/HtcLoggers.apk dosyasını silmeniz. İkinci yol ise HTC cephesinden resmi güncelleme gelene kadar güvenmediğiniz uygulamaları telefonunuza yüklememek.

Konuyla ilgili daha teknik detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.