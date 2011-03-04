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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin ''Facebook'' odaklı ChaCha ile ilgili problemleri bir türlü bitmiyor!

8 yıl
11,5b
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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HTC firmasının, Barselona'da 14-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği Facebook odaklı telefonu ChaCha ile başı dertten bir türlü kurtulmuyor. Elbette firmayı zor duruma sokan telefonun kendisi değil, sahip olduğu isim.

ChaCha'nın açtığı (bknz. www.chacha.com, me.chacha.com) telif hakkı davasının ardından HTC, ikinci darbeyi İspanya pazarından aldı. Bu seferki problem ise İspanyolca'dan kaynaklanıyor. Chacha'nın İspanya'da alay terimi olarak kullanıldığı, bundan dolayı telefonun İspanya'da ChaChaCha ismi altında piyasaya sürülmesi gündemde.

Üzerinde Facebook için kısayol tuşu konumlandırılan ilk akıllı telefon HTC ChaCha, Android işletim sistemi, Sense arayüzü, 600 MHz hızında çalışan işlemci, 512 MB RAM, 512 MB ROM, 2.6 inç boyutunda 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik ekran, HSPA alt yapısı desteği, microSD kart girişi, 5 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş, görüntülü konuşma için VGA kamera, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, g-sensörü ve 1250 mAh batarya gibi özellikleri bir arada topluyor.

Bakalım HTC, gelecekte farklı sürprizlerle karşılaşmaya devam edecek mi?


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aboxzux 8 yıl
Şimdi böyle düşük donanımlı bir telefonda 'facebook' ismi var diye fiyatı da katlanır.Çok gereksiz.Hem de belalı bir telefon:D
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sportifsan 8 yıl
kaç TL
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empire_loups 8 yıl
Tasarım yüzünden de başı dertte bence :) Bu ne çirkinliktir böyle
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ShafakCool 8 yıl

empire_loups

Tasarım yüzünden de başı dertte bence :) Bu ne çirkinliktir böyle


Tasarımın Nokia E serilerinden güzel olduğu kesin.
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