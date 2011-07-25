HTC'nin Facebook odaklı telefonu Salsa, Çin pazarına sosyal ağ Weibo ile giriyor

Akıllı telefon üreticisi HTC, 700 milyondan fazla üyesi ile dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook için hazırladığı telefonlardan Salsa'yı Çin pazarına uyarladı. Facebook yerine Çin'in yerel sosyal servisi Weibo için optimize edilen Weike isimli telefon, özel Facebook butonu yerine Weibo butonuna sahip. Aynı Salsa'da olduğu gibi bu buton ile kullanıcılar Weibo'nun servislerine hızlı erişim sağlayabiliyorlar.

Tasarımı gibi teknik özellikleri de Salsa ile aynı olan Weike, 3.4-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekran, 800MHz hızında işlemci, 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamera ve Android 2.3 işletim sistemiyle geliyor. Sense arabirimi ile desteklenen telefonda ayrıca Çin pazarı için 19 adet yerel Sina uygulaması da bulunuyor.

HTC Salsa'nin Weibo özelleştirmeli versiyonu olan Weike, Çin pazarında 525$ civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunulacak.