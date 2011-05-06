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HTC'nin Kingdom kod adlı yeni telefonu detaylandı

8 yıl
12,5b
1
4
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin yakın gelecekte pazara sunmayı planladığı yeni telefonlarından Kingdom kod adlı modele ait teknik özellik bilgileri gün ışığına çıktı. 4-inç boyutunda ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan Android 2.3.3 işletim sistemli telefon, Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan tek çekirdekli MSM7630 işlemcisinden güç alıyor. Yeni işlemciyle birlikte Adreno 205 GPU'suna sahip olan telefon, grafik performansı ve Flash hızlandırma konusunda sınıfının iddialı modelleri arasında yer alacak.

Gelen bilgilere göre HD video kaydı yapabilen 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon,   BCM4329-B1 Bluetooth çipsetini de içeriyor ve bu sayede FM Verici ve FM alıcı özelliklerini bir arada sunuyor yani kullanıcılarına araçlarındaki radyo üzerinden kablosuz müzik dinleme olanağı sunması da bekleniyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle donatılan telefon, Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Sprint'in 4G WiMAX ağı ile kullanılmak üzere tasarlandırken, çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da not düşelim.


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jibe 8 yıl en beğenilen
HTC bir zamanlar atinin hergün yeni sürücü güncelleesi yayınladığı gibi yeni model telefon yayınlıyor. Biri HTC yi durdursun...
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-MaTaDoR- 8 yıl
tasarımlarda artık ön panelde tuş olmayışı daha güzel ayrıca avantajlı hd2 de tuş panelım bozulmuştu da:) ama bu telefon özelliklere bakıldııgnda gereksız gibi olmus sensation yada ıncrıble uzerı bırsey yapmalılar ,örneğin ön panelde 2 mp kamera arkada artık 8 yada 12 mp bir kamera işlemci oalrka 1.2 çift çekirdek mi olur artık yada yeni geliştirilen 4 çekirdeğe yönelseler çözünürlük iyi batarya suresinede mumkunse biraz uzatsalar süper olur:)
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jibe 8 yıl en beğenilen
HTC bir zamanlar atinin hergün yeni sürücü güncelleesi yayınladığı gibi yeni model telefon yayınlıyor. Biri HTC yi durdursun...
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lazloo 8 yıl
Sensation veya Incredible S varken satmaz sanırım bu cihaz.
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