HTC'nin Kingdom kod adlı yeni telefonu detaylandı

HTC'nin yakın gelecekte pazara sunmayı planladığı yeni telefonlarından Kingdom kod adlı modele ait teknik özellik bilgileri gün ışığına çıktı. 4-inç boyutunda ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan Android 2.3.3 işletim sistemli telefon, Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan tek çekirdekli MSM7630 işlemcisinden güç alıyor. Yeni işlemciyle birlikte Adreno 205 GPU'suna sahip olan telefon, grafik performansı ve Flash hızlandırma konusunda sınıfının iddialı modelleri arasında yer alacak.

Gelen bilgilere göre HD video kaydı yapabilen 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon, BCM4329-B1 Bluetooth çipsetini de içeriyor ve bu sayede FM Verici ve FM alıcı özelliklerini bir arada sunuyor yani kullanıcılarına araçlarındaki radyo üzerinden kablosuz müzik dinleme olanağı sunması da bekleniyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle donatılan telefon, Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Sprint'in 4G WiMAX ağı ile kullanılmak üzere tasarlandırken, çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da not düşelim.