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HTC'nin "M7" kod adlı cihazı detaylanıyor

6 yıl
1,2b
1
61
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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2013'ün başlarında görücüye çıkması beklenen HTC'nin "M7" kod adlı akıllı telefonuyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

HTC Source'un cihaz hakkında bilgi sahibi olan kişilerden almış olduğu yeni bilgilere göre cihaz, tamamen siyah renkte bir kasa ve HTC Sense'in basite indirgenmiş bir arayüze sahip versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Kaynakların vermiş olduğu bilgiye göre, cihaz üzerinde şu an test edilen Android sürümünün 4.1.2 olduğu da söylenirken, bahsi geçen yeni arayüzün HTC Sense'in 5.0 numaralı sürümü olduğu tahmin eiliyor. HTC'nin bu yeni arayüzünde kilit ekranı ve şirketin kendi uygulamalarının yeniden düzenleneceği belirtilirken, söz konusu uygulamaların kolaylaştırılmış bir kullanıma sahip olacağı da dile getiriliyor.

4.7 inç'lik 1080p çözünürlüğünde ekrana, 2 GB RAM'e ve 13 megapiksellik bir kameraya sahip olması beklenen M7'nin Qualcomm'un 1.7 GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alacağı da söyleniyor. Öne sürülen bu teknik özellik tablosuyla oldukça etkileyici bir cihaz olacağını söyleyebileceğimiz M7 için 2013'ün ilk çeyreği işaret edilse de, cihazın tam olarak ne zaman kendini göstereceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://htcsource.com/2013/01/exclusive-new-htc-m7-details-emerge-all-black-design-with-a-simple-and-clean-ui/ Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
HTC de kullandım Samsung'da kullandım malzeme kalitesi olarak HTC çok önde.Şimdi haberi okurken vay be güzel cihaz geliyor dedim fakat HTC şimdi buna koyar 1800 Mah batarya heyecanımız yarıda kalır diye korkmuyorum da değil :))
HTC de kullandım Samsung'da kullandım malzeme kalitesi olarak HTC çok önde.Şimdi haberi okurken vay be güzel cihaz geliyor dedim fakat HTC şimdi buna koyar 1800...
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La Belle Indifference 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

MozbeK

pil 2300 mAh, buyuk ihtimal


Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım.

İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.


Ortalıkta dolaşan bikaç tane fenomen laf var, herkes ağzına sakız yapmış, klişelik katsayısı almış başını gitmiş, söylenip duruyor. Neymiş efendim, yogun kullanımda bile gönül rahatlığıyla 2-3 gün götürecekmiş. Neymiş sd card girişiymiş. Neymiş güncellemeymiş. Ya tamam kardeşim anladık önemli seçenekler de bu kadar da papagan olunmaz ki bıktım şu forumdaki gereksizlikten. Bi telefon seni "yogun" kullanımda neden "3 gün" götürsün hocam açıklar mısın? Evden cıkıp 3 gün sonra mı dönüyorsun? Prizin olmadıgı bi yerde mi konaklıyorsun? Telefona sarj orucu mu tutturacaksın? Peki varsayalım çok uzun giden bi pile sahip telefon aldın ve o telefon 2 günlük kullanımdan sonra %30 a düştü. Şimdi evden çıkmadan, "dur şu %30a düşmüş, şarj edeyim" mi diceksin yoksa "amaan %30 zaten bana 1 gün kesin gidecek neden sarj edecekmişim" mi diyeceksin? Muhtemelen ilk seçeneği uygulayacaksın. Peki bu durumda o seni 3 günlük götüren telefon, 3 günlük mü götürmüş oldu 2 günlük mü? Sonuçta kendi inisiyatifinle erken şarj etmiş olacaksın. Çoğunlukla böyle olacak tabi. Telefonun ömrü boyunca, şarjını sonuna kadar bitirerek kullandığın ve cebinde şarjı bitmiş olarak taşıdıgın gün sayısı, iki elin parmağını gecmeyecek.
Şimdi htc gibi pil cimrisi bi markadan bahsediyoruz ve 4.7 inc telefona 2300 mAh için "kusura bakmasınlar yetmez o pil, ince yapacagına kalın yapsın" diyorsun. Kalın yapsa eminim bi süre sonra takozluğundan dem vurursunuz. 128gb koysa, bi süre sonra okuma yazma hızı düşük lan bunun ı-ıh der burun kıvırırsınız. Tüketici nankörlüğü, tüketici artistliği diye bişey var abi. 2300 mAh 1 günü çıkartır hocam, piyasadaki rakiplerinin sadece 1 gün yettiği gibi. Peki madem dediğin gibi işlemci gücünü, Ram'i, tasarımı, inceliği önemsemiyosun, neden gidip de bahsettiğin Motorola'nın 3.300 mAh'lık telefonunu kullanmıyorsun? İkinci elini bile bulabilirsin bence. Yahut git al bi tek çekirdekli, tek kanal bellekli, bataryası çıkarılabilir telefon, al bi de yedek batarya, üstüne bi de seyyar sarj edici batarya al (sony tanıtmıştı gecenlerde mesela, duracell de var), yogun kullanımda 15 gün gitsin mutlu ol.
Velhasılı, burda çoğunluk tarafından kabul edilen düşünceleri yazıp yazıp (ben de kabul ediyorum ama kör cahil değil, mantık cercevesinde), millet 2 tane +'ya bassın alkışlasın diye bu kadar kendi fikrinizden aciz olmayın. Duyup duyup, düşünmeden her başlığın altını aynı şeylerle doldurmayın. Bayıyor çünkü.
haymatloshanMozbeKpil 2300 mAh, buyuk ihtimalKusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem in...
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cmengn 6 yıl depeche35
depeche35

Dört cihaz var önümüzde
1. HTC M7
2. SONY Xperia Z
2. Galaxy S IV
4. ZTE Grand S

Sony akaarrr beyler
hem kalitesi ortada hem de bu sefer iyi geliyor. Tasarım mükemmel olmuş
depeche35Dört cihaz var önümüzde1. HTC M72. SONY Xperia Z2. Galaxy S IV4. ZTE Grand SSony akaarr...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
S4 pro standart hale geldi resmen
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salih deniz 6 yıl
Nightmare70
HTC de kullandım Samsungda kullandım malzeme kalitesi olarak HTC çok önde.Şimdi haberi okurken vay be güzel cihaz geliyor dedim fakat HTC şimdi buna koyar 1800 Mah batarya heyecanımız yarıda kalır diye korkmuyorum da değil :))

korkmana gerek yok kardeş, batarya 2300 mah olacak.. (Tayvan'da, HTC'de çalışan bir akrabam var) :)
heyecan kaldığı yerden devam etsin :)
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Ciddi Kedii 6 yıl
Bat da kurtulalım hatice
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haymatloshan 6 yıl
MozbeK

haymatloshan
MozbeK pil 2300 mAh, buyuk ihtimal
Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım. İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.
Ortalıkta dolaşan bikaç tane fenomen laf var, herkes ağzına sakız yapmış, klişelik katsayısı almış başını gitmiş, söylenip duruyor. Neymiş efendim, yogun kullanımda bile gönül rahatlığıyla 2-3 gün götürecekmiş. Neymiş sd cart girişiymiş. Neymiş güncellemeymiş. Ya tamam kardeşim anladık önemli seçenekler de bu kadar da papagan olunmaz ki bıktım şu forumdaki gereksizlikten. Bi telefon seni yogun kullanımda neden 3 gün götürsün hocam açıklar mısın? Evden cıkıp 3 gün sonra mı dönüyorsun? Prizin olmadıgı bi yerde mi konaklıyorsun? Telefona sarj orucu mu tutturacaksın? Peki varsayalım çok uzun giden bi pile sahip telefon aldın ve o telefon 2 günlük kullanımdan sonra %30 a düştü. Şimdi evden çıkmadan, dur şu %30a düşmüş, şarj edeyim mi diceksin yoksa amaan %30 zaten bana 1 gün kesin gidecek neden sarj edecekmişim mi diyeceksin? Muhtemelen ilk seçeneği uygulayacaksın. Peki bu durumda o seni 3 günlük götüren telefon, 3 günlük mü götürmüş oldu 2 günlük mü? Sonuçta kendi inisiyatifinle erken şarj etmiş olacaksın. Çoğunlukla böyle olacak tabi. Telefonun ömrü boyunca, şarjını sonuna kadar bitirerek kullandığın ve cebinde şarjı bitmiş olarak taşıdıgın gün sayısı, iki elin parmağını gecmeyecek. Şimdi htc gibi pil cimrisi bi markadan bahsediyoruz ve 4.7 inc telefona 2300 mAh için kusura bakmasınlar yetmez o pil, ince yapacagına kalın yapsın diyorsun. Kalın yapsa eminim bi süre sonra takozluğundan dem vurursunuz. 128gb koysa, bi süre sonra okuma yazma hızı düşük lan bunun ı-ıh der burun kıvırırsınız. Tüketici nankörlüğü, tüketici artistliği diye bişey var abi. 2300 mAh 1 günü çıkartır hocam, piyasadaki rakiplerinin sadece 1 gün yettiği gibi. Peki madem dediğin gibi işlemci gücünü, Rami, tasarımı, inceliği önemsemiyosun, neden gidip de bahsettiğin Motorolanın 3.300 mAhlık telefonunu kullanmıyorsun? İkinci elini bile bulabilirsin bence. Yahut git al bi tek çekirdekli, tek kanal bellekli, bataryası çıkarılabilir telefon, al bi de yedek batarya, üstüne bi de seyyar sarj edici batarya al (sony tanıtmıştı gecenlerde mesela, duracell de var), yogun kullanımda 15 gün gitsin mutlu ol. Velhasılı, burda çoğunluk tarafından kabul edilen düşünceleri yazıp yazıp (ben de kabul ediyorum ama kör cahil değil, mantık cercevesinde), millet 2 tane +ya bassın alkışlasın diye bu kadar kendi fikrinizden aciz olmayın. Duyup duyup, düşünmeden her başlığın altını aynı şeylerle doldurmayın. Bayıyor çünkü.


Sende okumadan geç o zaman.Ayrıca mesajın + veya - alması bana ne katıp benden ne alıp götürür anlamadım.


Düzeltme:Benim buraya yazılarım çoğu dünyanın daha yaşanır hale gelmesi açısından doğal kaynakların tüketiminin daha verimli ve doğaya saygılı halde olması açısındandır,yani tutup her gün şarja tak nasılsa böyle bir imkan var,cebinde şarj aleti taşı gittiğin yerde %40 olunca şarja tak gibi akıl ve mantık almayacak günü kurtarmalık çözümler sunmak senin ne derece tüketim çılgını olduğunu gösterir.Bataryası beni 1 hafta 10 gün götürsün diye neden kullanım deneyimimden vazgeçeyim?
Yorumumu yazarken senin niyetlerin için yazmıyorum kendim ve diğer insanlar için gerekli olanları yazıyorum,aldığım eğitim ve terbiye dünya yansın bana bir şey olmasın mantığında değil.Birilerinin düşünceleri,bilgileriyle bilgilenmenin de bir ayıplanacak yanı olduğunu düşünmüyorum kaldı ki kimin ne düşüncesinden etkilenmişsem onlara başka ilaveler yapmayı önemserim olduğu gibi böyle olsun şöyle olsun demem.Buralara bunları yazmam ne buradakilerden fazla bilgili olduğumdan ne caka satmamdan,olur da buraya göz atan firmalar varsa biraz tüketicilerin önemsediklerine dikkat kesilsinler diye,çoğu firmaya e-mail atıp geri dönüş almış birisi olarak forumların ve teknoloji sitelerinin bu konuda ki önemini biliyorum.

Depolama alanlarına gelecek olursa,neden internet ortamına çok güvenip şirketimle alakalı bir bilgiyi bulut sistemlerine yükleyeyim ki?Yazma ve okuma hızları da yerlerinde saymıyor zira,teknoloji bazı konularda hızlı gelişirken bazıların (genelde enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda) kanı gibi ilerliyor.Bunu da konuyla alakalı gördüğüm her yerde dile getiririm,gerekirse papağan olurum,rahatsız olan ise okumaz geçer,göz atarak inceleme diye bir olay var netice de yapabilene.
3 Yanıt Yanıtla
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wolf silver 6 yıl haymatloshan
haymatloshan
MozbeK
Orijinalden alıntı: haymatloshan
MozbeK pil 2300 mAh, buyuk ihtimal
Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım. İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.
Ortalıkta dolaşan bikaç tane fenomen laf var, herkes ağzına sakız yapmış, klişelik katsayısı almış başını gitmiş, söylenip duruyor. Neymiş efendim, yogun kullanımda bile gönül rahatlığıyla 2-3 gün götürecekmiş. Neymiş sd cart girişiymiş. Neymiş güncellemeymiş. Ya tamam kardeşim anladık önemli seçenekler de bu kadar da papagan olunmaz ki bıktım şu forumdaki gereksizlikten. Bi telefon seni yogun kullanımda neden 3 gün götürsün hocam açıklar mısın? Evden cıkıp 3 gün sonra mı dönüyorsun? Prizin olmadıgı bi yerde mi konaklıyorsun? Telefona sarj orucu mu tutturacaksın? Peki varsayalım çok uzun giden bi pile sahip telefon aldın ve o telefon 2 günlük kullanımdan sonra %30 a düştü. Şimdi evden çıkmadan, dur şu %30a düşmüş, şarj edeyim mi diceksin yoksa amaan %30 zaten bana 1 gün kesin gidecek neden sarj edecekmişim mi diyeceksin? Muhtemelen ilk seçeneği uygulayacaksın. Peki bu durumda o seni 3 günlük götüren telefon, 3 günlük mü götürmüş oldu 2 günlük mü? Sonuçta kendi inisiyatifinle erken şarj etmiş olacaksın. Çoğunlukla böyle olacak tabi. Telefonun ömrü boyunca, şarjını sonuna kadar bitirerek kullandığın ve cebinde şarjı bitmiş olarak taşıdıgın gün sayısı, iki elin parmağını gecmeyecek. Şimdi htc gibi pil cimrisi bi markadan bahsediyoruz ve 4.7 inc telefona 2300 mAh için kusura bakmasınlar yetmez o pil, ince yapacagına kalın yapsın diyorsun. Kalın yapsa eminim bi süre sonra takozluğundan dem vurursunuz. 128gb koysa, bi süre sonra okuma yazma hızı düşük lan bunun ı-ıh der burun kıvırırsınız. Tüketici nankörlüğü, tüketici artistliği diye bişey var abi. 2300 mAh 1 günü çıkartır hocam, piyasadaki rakiplerinin sadece 1 gün yettiği gibi. Peki madem dediğin gibi işlemci gücünü, Rami, tasarımı, inceliği önemsemiyosun, neden gidip de bahsettiğin Motorolanın 3.300 mAhlık telefonunu kullanmıyorsun? İkinci elini bile bulabilirsin bence. Yahut git al bi tek çekirdekli, tek kanal bellekli, bataryası çıkarılabilir telefon, al bi de yedek batarya, üstüne bi de seyyar sarj edici batarya al (sony tanıtmıştı gecenlerde mesela, duracell de var), yogun kullanımda 15 gün gitsin mutlu ol. Velhasılı, burda çoğunluk tarafından kabul edilen düşünceleri yazıp yazıp (ben de kabul ediyorum ama kör cahil değil, mantık cercevesinde), millet 2 tane +ya bassın alkışlasın diye bu kadar kendi fikrinizden aciz olmayın. Duyup duyup, düşünmeden her başlığın altını aynı şeylerle doldurmayın. Bayıyor çünkü.

Sende okumadan geç o zaman.Ayrıca mesajın + veya - alması bana ne katıp benden ne alıp götürür anlamadım.

arkadaş burda motorola'nin 3300 mah lik telefon yapıp ve çok ince olduğunu ve bataryaların daha iyi olmasi gerektiğinı söylüyor.gidip roman yazmissin.[>:] keşke yorum yapmadan önce bi 5 saniye düşünseydin bu saçmalamayacaktin.
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Zenci Forvet 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

MozbeK

haymatloshan
MozbeK pil 2300 mAh, buyuk ihtimal
Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım. İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.
Ortalıkta dolaşan bikaç tane fenomen laf var, herkes ağzına sakız yapmış, klişelik katsayısı almış başını gitmiş, söylenip duruyor. Neymiş efendim, yogun kullanımda bile gönül rahatlığıyla 2-3 gün götürecekmiş. Neymiş sd cart girişiymiş. Neymiş güncellemeymiş. Ya tamam kardeşim anladık önemli seçenekler de bu kadar da papagan olunmaz ki bıktım şu forumdaki gereksizlikten. Bi telefon seni yogun kullanımda neden 3 gün götürsün hocam açıklar mısın? Evden cıkıp 3 gün sonra mı dönüyorsun? Prizin olmadıgı bi yerde mi konaklıyorsun? Telefona sarj orucu mu tutturacaksın? Peki varsayalım çok uzun giden bi pile sahip telefon aldın ve o telefon 2 günlük kullanımdan sonra %30 a düştü. Şimdi evden çıkmadan, dur şu %30a düşmüş, şarj edeyim mi diceksin yoksa amaan %30 zaten bana 1 gün kesin gidecek neden sarj edecekmişim mi diyeceksin? Muhtemelen ilk seçeneği uygulayacaksın. Peki bu durumda o seni 3 günlük götüren telefon, 3 günlük mü götürmüş oldu 2 günlük mü? Sonuçta kendi inisiyatifinle erken şarj etmiş olacaksın. Çoğunlukla böyle olacak tabi. Telefonun ömrü boyunca, şarjını sonuna kadar bitirerek kullandığın ve cebinde şarjı bitmiş olarak taşıdıgın gün sayısı, iki elin parmağını gecmeyecek. Şimdi htc gibi pil cimrisi bi markadan bahsediyoruz ve 4.7 inc telefona 2300 mAh için kusura bakmasınlar yetmez o pil, ince yapacagına kalın yapsın diyorsun. Kalın yapsa eminim bi süre sonra takozluğundan dem vurursunuz. 128gb koysa, bi süre sonra okuma yazma hızı düşük lan bunun ı-ıh der burun kıvırırsınız. Tüketici nankörlüğü, tüketici artistliği diye bişey var abi. 2300 mAh 1 günü çıkartır hocam, piyasadaki rakiplerinin sadece 1 gün yettiği gibi. Peki madem dediğin gibi işlemci gücünü, Rami, tasarımı, inceliği önemsemiyosun, neden gidip de bahsettiğin Motorolanın 3.300 mAhlık telefonunu kullanmıyorsun? İkinci elini bile bulabilirsin bence. Yahut git al bi tek çekirdekli, tek kanal bellekli, bataryası çıkarılabilir telefon, al bi de yedek batarya, üstüne bi de seyyar sarj edici batarya al (sony tanıtmıştı gecenlerde mesela, duracell de var), yogun kullanımda 15 gün gitsin mutlu ol. Velhasılı, burda çoğunluk tarafından kabul edilen düşünceleri yazıp yazıp (ben de kabul ediyorum ama kör cahil değil, mantık cercevesinde), millet 2 tane +ya bassın alkışlasın diye bu kadar kendi fikrinizden aciz olmayın. Duyup duyup, düşünmeden her başlığın altını aynı şeylerle doldurmayın. Bayıyor çünkü.


Sende okumadan geç o zaman.Ayrıca mesajın + veya - alması bana ne katıp benden ne alıp götürür anlamadım.


Düzeltme:Benim buraya yazılarım çoğu dünyanın daha yaşanır hale gelmesi açısından doğal kaynakların tüketiminin daha verimli ve doğaya saygılı halde olması açısındandır,yani tutup her gün şarja tak nasılsa böyle bir imkan var,cebinde şarj aleti taşı gittiğin yerde %40 olunca şarja tak gibi akıl ve mantık almayacak günü kurtarmalık çözümler sunmak senin ne derece tüketim çılgını olduğunu gösterir.Bataryası beni 1 hafta 10 gün götürsün diye neden kullanım deneyimimden vazgeçeyim?
Yorumumu yazarken senin niyetlerin için yazmıyorum kendim ve diğer insanlar için gerekli olanları yazıyorum,aldığım eğitim ve terbiye dünya yansın bana bir şey olmasın mantığında değil.Birilerinin düşünceleri,bilgileriyle bilgilenmenin de bir ayıplanacak yanı olduğunu düşünmüyorum kaldı ki kimin ne düşüncesinden etkilenmişsem onlara başka ilaveler yapmayı önemserim olduğu gibi böyle olsun şöyle olsun demem.Buralara bunları yazmam ne buradakilerden fazla bilgili olduğumdan ne caka satmamdan,olur da buraya göz atan firmalar varsa biraz tüketicilerin önemsediklerine dikkat kesilsinler diye,çoğu firmaya e-mail atıp geri dönüş almış birisi olarak forumların ve teknoloji sitelerinin bu konuda ki önemini biliyorum.

Depolama alanlarına gelecek olursa,neden internet ortamına çok güvenip şirketimle alakalı bir bilgiyi bulut sistemlerine yükleyeyim ki?Yazma ve okuma hızları da yerlerinde saymıyor zira,teknoloji bazı konularda hızlı gelişirken bazıların (genelde enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda) kanı gibi ilerliyor.Bunu da konuyla alakalı gördüğüm her yerde dile getiririm,gerekirse papağan olurum,rahatsız olan ise okumaz geçer,göz atarak inceleme diye bir olay var netice de yapabilene.

Keşke ikiniz de satırlara ayırarak yazsaydınız.
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La Belle Indifference 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

MozbeK

haymatloshan
MozbeK pil 2300 mAh, buyuk ihtimal
Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım. İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.
Ortalıkta dolaşan bikaç tane fenomen laf var, herkes ağzına sakız yapmış, klişelik katsayısı almış başını gitmiş, söylenip duruyor. Neymiş efendim, yogun kullanımda bile gönül rahatlığıyla 2-3 gün götürecekmiş. Neymiş sd cart girişiymiş. Neymiş güncellemeymiş. Ya tamam kardeşim anladık önemli seçenekler de bu kadar da papagan olunmaz ki bıktım şu forumdaki gereksizlikten. Bi telefon seni yogun kullanımda neden 3 gün götürsün hocam açıklar mısın? Evden cıkıp 3 gün sonra mı dönüyorsun? Prizin olmadıgı bi yerde mi konaklıyorsun? Telefona sarj orucu mu tutturacaksın? Peki varsayalım çok uzun giden bi pile sahip telefon aldın ve o telefon 2 günlük kullanımdan sonra %30 a düştü. Şimdi evden çıkmadan, dur şu %30a düşmüş, şarj edeyim mi diceksin yoksa amaan %30 zaten bana 1 gün kesin gidecek neden sarj edecekmişim mi diyeceksin? Muhtemelen ilk seçeneği uygulayacaksın. Peki bu durumda o seni 3 günlük götüren telefon, 3 günlük mü götürmüş oldu 2 günlük mü? Sonuçta kendi inisiyatifinle erken şarj etmiş olacaksın. Çoğunlukla böyle olacak tabi. Telefonun ömrü boyunca, şarjını sonuna kadar bitirerek kullandığın ve cebinde şarjı bitmiş olarak taşıdıgın gün sayısı, iki elin parmağını gecmeyecek. Şimdi htc gibi pil cimrisi bi markadan bahsediyoruz ve 4.7 inc telefona 2300 mAh için kusura bakmasınlar yetmez o pil, ince yapacagına kalın yapsın diyorsun. Kalın yapsa eminim bi süre sonra takozluğundan dem vurursunuz. 128gb koysa, bi süre sonra okuma yazma hızı düşük lan bunun ı-ıh der burun kıvırırsınız. Tüketici nankörlüğü, tüketici artistliği diye bişey var abi. 2300 mAh 1 günü çıkartır hocam, piyasadaki rakiplerinin sadece 1 gün yettiği gibi. Peki madem dediğin gibi işlemci gücünü, Rami, tasarımı, inceliği önemsemiyosun, neden gidip de bahsettiğin Motorolanın 3.300 mAhlık telefonunu kullanmıyorsun? İkinci elini bile bulabilirsin bence. Yahut git al bi tek çekirdekli, tek kanal bellekli, bataryası çıkarılabilir telefon, al bi de yedek batarya, üstüne bi de seyyar sarj edici batarya al (sony tanıtmıştı gecenlerde mesela, duracell de var), yogun kullanımda 15 gün gitsin mutlu ol. Velhasılı, burda çoğunluk tarafından kabul edilen düşünceleri yazıp yazıp (ben de kabul ediyorum ama kör cahil değil, mantık cercevesinde), millet 2 tane +ya bassın alkışlasın diye bu kadar kendi fikrinizden aciz olmayın. Duyup duyup, düşünmeden her başlığın altını aynı şeylerle doldurmayın. Bayıyor çünkü.


Sende okumadan geç o zaman.Ayrıca mesajın + veya - alması bana ne katıp benden ne alıp götürür anlamadım.


Düzeltme:Benim buraya yazılarım çoğu dünyanın daha yaşanır hale gelmesi açısından doğal kaynakların tüketiminin daha verimli ve doğaya saygılı halde olması açısındandır,yani tutup her gün şarja tak nasılsa böyle bir imkan var,cebinde şarj aleti taşı gittiğin yerde %40 olunca şarja tak gibi akıl ve mantık almayacak günü kurtarmalık çözümler sunmak senin ne derece tüketim çılgını olduğunu gösterir.Bataryası beni 1 hafta 10 gün götürsün diye neden kullanım deneyimimden vazgeçeyim?
Yorumumu yazarken senin niyetlerin için yazmıyorum kendim ve diğer insanlar için gerekli olanları yazıyorum,aldığım eğitim ve terbiye dünya yansın bana bir şey olmasın mantığında değil.Birilerinin düşünceleri,bilgileriyle bilgilenmenin de bir ayıplanacak yanı olduğunu düşünmüyorum kaldı ki kimin ne düşüncesinden etkilenmişsem onlara başka ilaveler yapmayı önemserim olduğu gibi böyle olsun şöyle olsun demem.Buralara bunları yazmam ne buradakilerden fazla bilgili olduğumdan ne caka satmamdan,olur da buraya göz atan firmalar varsa biraz tüketicilerin önemsediklerine dikkat kesilsinler diye,çoğu firmaya e-mail atıp geri dönüş almış birisi olarak forumların ve teknoloji sitelerinin bu konuda ki önemini biliyorum.

Depolama alanlarına gelecek olursa,neden internet ortamına çok güvenip şirketimle alakalı bir bilgiyi bulut sistemlerine yükleyeyim ki?Yazma ve okuma hızları da yerlerinde saymıyor zira,teknoloji bazı konularda hızlı gelişirken bazıların (genelde enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda) kanı gibi ilerliyor.Bunu da konuyla alakalı gördüğüm her yerde dile getiririm,gerekirse papağan olurum,rahatsız olan ise okumaz geçer,göz atarak inceleme diye bir olay var netice de yapabilene.


özetle, dünyanın yaşanır hale gelmesinden yana oldugunu söyleyip, enerjiyi bilinçsiz tüketmekten bahsedip, beni tüketim çılgını olmakla suçlamışsın. uzun yazıp insanları yormak istemiyorum. kaldı ki, yazdıkların benim yazdıklarıma pek de cevap teşkil etmiyor. kusura bakma ama saçmalamışsın. nasıl mı? şöyle;

1) ben 2300 mAh pili hergün şarj etmekten gocunmuyorum. sen 3300 mAh pili övüyorsun. Farzet ki senin 4000 mAh'lık pilin var benim de 2000 mAh lık. tamam?

sen iki günde bir şarz ediyorsun, ben hergün.

ben 1 günde X kadar enerji harcıyorum çünkü 2000 mAh pilim var, kapasiteyi dolduruyorum.

sen 2 günde 2X kadar enerji harcıyorsun çünkü 4000 mAh pilin var, kapasiteyi dolduruyorsun.

çok basit bi doğru orantıyla, sen de 1 günde X kadar enerji harcadın, ben de.


2) bataryası uzun gitsin diye neden kullanım deneyiminden vazgeceyim demişsin. ama bir önceki yorumunda, işlemci gücüne, ram'e veryansın ediyordun. kendinle çelişiyorsun.

3) bence kıvırmak için greenpeace triplerine girme, kimsenin yiyeceğini zannetmiyorum.

4) okumadan geç demişsin, o yazdığın yorumlar okunmak için var umarım farkındasındır ve okumadan yorumunun içeriğini bilemem.


he bi de seversin sen buyur;

Tohumlar fidana
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda

Birtek dal kırmadan
Ormansız kalmadan
Her insan bir fidan
Dikmeli yurdumda
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stalker(1979) 6 yıl
4.7 inch full hd mi? dünyanın en küçük full hd cep ekranının 5 inch olduğunu zannediyordum??? Doğruysa bu daha iyi birde kenar çerçevesi çok ince yapılırsa o zaman kalas gibi olmaz.
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Normsoner 6 yıl
assasin44
cmengn
depeche35 Dört cihaz var önümüzde 1. HTC M7 2. SONY Xperia Z 2. Galaxy S IV 4. ZTE Grand S
Sony akaarrr beyler
hem kalitesi ortada hem de bu sefer iyi geliyor. Tasarım mükemmel olmuş
Adreno 320 ile mi akacak.

adreno 320 kullanan droid dna piyasadaki tüm oyunları 1080p ekranda oldukca akıcı bir şekilde oynatıyor youtubede videoları var
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Umutcan 6 yıl
Bu saatten sonra amiral gemisi olarak s4 pro cihaz alınmaz, s4 prime yada diğer a15'li modelleri bekleyin bu model ara model olacaktır. 3 ay sonra asıl amiral gemisi çıkar ortaya bunu aldığınızla kalırsınız.
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12 Angry Men 6 yıl
1 ay sonra plus modelini çıkarırsa şaşmam
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OverClocK1ng 6 yıl
Harbi ne salak firmalar var.

Bütün kullanıcılar yırtınıyor:
"Yüksek kapasiteli pil istiyoruz"
"Güncelleme istiyoruz"
"Hızlı cihaz istiyoruz(GPU Belli değil örneğin)"
diye.

Bu salak HTC de diyor ki: yok cihaz satamıyoruz, yok satışlar şöyle böyle.

Gerizekalılar biraz etrafa baksalar, zaten insanların istedikleri şeyler basit.
Pil, güncelleme.

Onlar anca ağlasın dursunlar...
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haymatloshan 6 yıl
mnstrdnc
haymatloshan
MozbeKpil 2300 mAh, buyuk ihtimal
Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım.İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.
İyi güzel demişsin de yoğun kullanımda 2-3 günü çıkaracak bir cihaz yok ki bencw yoğun kullanımda bir gün çıkarılsın bn her türlü gece şarja takarım yeterki yarı yolda bırakılmasın Sizin istediğiniz için 5k mah batarya lazım o da teli heralde baya bi kalınlaşyırsınki benim görüşürüm böyle bi kalınlığa gerek yok Günü çıkarsın yeter günü çıkaramayanlar var

Sizde haklısınız tabi,durup bu konuya yoğunlaşmaları lazım ona dikkat çekmek için biraz yüksek bir çıta koydum.Düşünsenize 365 gün şarj ediyorsunuz ki bunu kullanıma göre değerlendirirsek 365'de 400-450 kere şarj ediyorsun neredeyse telefonu,aşırı verimsiz bir teknoloji kullanıyorlar demektir.Acil olarak bu konuya yoğunlaşmaları lazım,daha telefonları zorlayacak oyun ve uygulamalar dahil bir elin parmağını geçmeyecek durumda.
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haymatloshan 6 yıl
MozbeK
pil 2300 mAh, buyuk ihtimal

Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım.
İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.
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Lord Melkor 6 yıl haymatloshan
haymatloshan
MozbeK
pil 2300 mAh, buyuk ihtimal

Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım.
İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.

İyi güzel demişsin de yoğun kullanımda 2-3 günü çıkaracak bir cihaz yok ki bencw yoğun kullanımda bir gün çıkarılsın bn her türlü gece şarja takarım yeterki yarı yolda bırakılmasın
Sizin istediğiniz için 5k mah batarya lazım o da teli heralde baya bi kalınlaşyırsınki benim görüşürüm böyle bi kalınlığa gerek yok
Günü çıkarsın yeter günü çıkaramayanlar var
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La Belle Indifference 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

MozbeK

pil 2300 mAh, buyuk ihtimal


Kusura bakmasınlar yetmez o pil,Motorola hem ince hemde 3.300 koyuyor,illa ince olması gerekmiyor o ayrı konu.Benim için bu telefonu gönül rahatlığıyla 2-3 gün yoğun kullanımda dahi kullanmalıyım.

İşlemci gücüne yükleneceklerine,rame yükleneceklerine kullanıcının asıl beklediği pil ve depolama alanına yüklensinler.Nasılsa 1-2 ay geçmeden işlemci hızını 0,1 artırıp model sunuyorlar.


Ortalıkta dolaşan bikaç tane fenomen laf var, herkes ağzına sakız yapmış, klişelik katsayısı almış başını gitmiş, söylenip duruyor. Neymiş efendim, yogun kullanımda bile gönül rahatlığıyla 2-3 gün götürecekmiş. Neymiş sd card girişiymiş. Neymiş güncellemeymiş. Ya tamam kardeşim anladık önemli seçenekler de bu kadar da papagan olunmaz ki bıktım şu forumdaki gereksizlikten. Bi telefon seni "yogun" kullanımda neden "3 gün" götürsün hocam açıklar mısın? Evden cıkıp 3 gün sonra mı dönüyorsun? Prizin olmadıgı bi yerde mi konaklıyorsun? Telefona sarj orucu mu tutturacaksın? Peki varsayalım çok uzun giden bi pile sahip telefon aldın ve o telefon 2 günlük kullanımdan sonra %30 a düştü. Şimdi evden çıkmadan, "dur şu %30a düşmüş, şarj edeyim" mi diceksin yoksa "amaan %30 zaten bana 1 gün kesin gidecek neden sarj edecekmişim" mi diyeceksin? Muhtemelen ilk seçeneği uygulayacaksın. Peki bu durumda o seni 3 günlük götüren telefon, 3 günlük mü götürmüş oldu 2 günlük mü? Sonuçta kendi inisiyatifinle erken şarj etmiş olacaksın. Çoğunlukla böyle olacak tabi. Telefonun ömrü boyunca, şarjını sonuna kadar bitirerek kullandığın ve cebinde şarjı bitmiş olarak taşıdıgın gün sayısı, iki elin parmağını gecmeyecek.
Şimdi htc gibi pil cimrisi bi markadan bahsediyoruz ve 4.7 inc telefona 2300 mAh için "kusura bakmasınlar yetmez o pil, ince yapacagına kalın yapsın" diyorsun. Kalın yapsa eminim bi süre sonra takozluğundan dem vurursunuz. 128gb koysa, bi süre sonra okuma yazma hızı düşük lan bunun ı-ıh der burun kıvırırsınız. Tüketici nankörlüğü, tüketici artistliği diye bişey var abi. 2300 mAh 1 günü çıkartır hocam, piyasadaki rakiplerinin sadece 1 gün yettiği gibi. Peki madem dediğin gibi işlemci gücünü, Ram'i, tasarımı, inceliği önemsemiyosun, neden gidip de bahsettiğin Motorola'nın 3.300 mAh'lık telefonunu kullanmıyorsun? İkinci elini bile bulabilirsin bence. Yahut git al bi tek çekirdekli, tek kanal bellekli, bataryası çıkarılabilir telefon, al bi de yedek batarya, üstüne bi de seyyar sarj edici batarya al (sony tanıtmıştı gecenlerde mesela, duracell de var), yogun kullanımda 15 gün gitsin mutlu ol.
Velhasılı, burda çoğunluk tarafından kabul edilen düşünceleri yazıp yazıp (ben de kabul ediyorum ama kör cahil değil, mantık cercevesinde), millet 2 tane +'ya bassın alkışlasın diye bu kadar kendi fikrinizden aciz olmayın. Duyup duyup, düşünmeden her başlığın altını aynı şeylerle doldurmayın. Bayıyor çünkü.
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