HTC'nin "M7" kod adlı cihazı detaylanıyor

Haber Editörü
2013'ün başlarında görücüye çıkması beklenen HTC'nin "M7" kod adlı akıllı telefonuyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
HTC Source'un cihaz hakkında bilgi sahibi olan kişilerden almış olduğu yeni bilgilere göre cihaz, tamamen siyah renkte bir kasa ve HTC Sense'in basite indirgenmiş bir arayüze sahip versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Kaynakların vermiş olduğu bilgiye göre, cihaz üzerinde şu an test edilen Android sürümünün 4.1.2 olduğu da söylenirken, bahsi geçen yeni arayüzün HTC Sense'in 5.0 numaralı sürümü olduğu tahmin eiliyor. HTC'nin bu yeni arayüzünde kilit ekranı ve şirketin kendi uygulamalarının yeniden düzenleneceği belirtilirken, söz konusu uygulamaların kolaylaştırılmış bir kullanıma sahip olacağı da dile getiriliyor.
4.7 inç'lik 1080p çözünürlüğünde ekrana, 2 GB RAM'e ve 13 megapiksellik bir kameraya sahip olması beklenen M7'nin Qualcomm'un 1.7 GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alacağı da söyleniyor. Öne sürülen bu teknik özellik tablosuyla oldukça etkileyici bir cihaz olacağını söyleyebileceğimiz M7 için 2013'ün ilk çeyreği işaret edilse de, cihazın tam olarak ne zaman kendini göstereceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://htcsource.com/2013/01/exclusive-new-htc-m7-details-emerge-all-black-design-with-a-simple-and-clean-ui/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ortalıkta dolaşan bikaç tane fenomen laf var, herkes ağzına sakız yapmış, klişelik katsayısı almış başını gitmiş, söylenip duruyor. Neymiş efendim, yogun kullanımda bile gönül rahatlığıyla 2-3 gün götürecekmiş. Neymiş sd card girişiymiş. Neymiş güncellemeymiş. Ya tamam kardeşim anladık önemli seçenekler de bu kadar da papagan olunmaz ki bıktım şu forumdaki gereksizlikten. Bi telefon seni "yogun" kullanımda neden "3 gün" götürsün hocam açıklar mısın? Evden cıkıp 3 gün sonra mı dönüyorsun? Prizin olmadıgı bi yerde mi konaklıyorsun? Telefona sarj orucu mu tutturacaksın? Peki varsayalım çok uzun giden bi pile sahip telefon aldın ve o telefon 2 günlük kullanımdan sonra %30 a düştü. Şimdi evden çıkmadan, "dur şu %30a düşmüş, şarj edeyim" mi diceksin yoksa "amaan %30 zaten bana 1 gün kesin gidecek neden sarj edecekmişim" mi diyeceksin? Muhtemelen ilk seçeneği uygulayacaksın. Peki bu durumda o seni 3 günlük götüren telefon, 3 günlük mü götürmüş oldu 2 günlük mü? Sonuçta kendi inisiyatifinle erken şarj etmiş olacaksın. Çoğunlukla böyle olacak tabi. Telefonun ömrü boyunca, şarjını sonuna kadar bitirerek kullandığın ve cebinde şarjı bitmiş olarak taşıdıgın gün sayısı, iki elin parmağını gecmeyecek.
Şimdi htc gibi pil cimrisi bi markadan bahsediyoruz ve 4.7 inc telefona 2300 mAh için "kusura bakmasınlar yetmez o pil, ince yapacagına kalın yapsın" diyorsun. Kalın yapsa eminim bi süre sonra takozluğundan dem vurursunuz. 128gb koysa, bi süre sonra okuma yazma hızı düşük lan bunun ı-ıh der burun kıvırırsınız. Tüketici nankörlüğü, tüketici artistliği diye bişey var abi. 2300 mAh 1 günü çıkartır hocam, piyasadaki rakiplerinin sadece 1 gün yettiği gibi. Peki madem dediğin gibi işlemci gücünü, Ram'i, tasarımı, inceliği önemsemiyosun, neden gidip de bahsettiğin Motorola'nın 3.300 mAh'lık telefonunu kullanmıyorsun? İkinci elini bile bulabilirsin bence. Yahut git al bi tek çekirdekli, tek kanal bellekli, bataryası çıkarılabilir telefon, al bi de yedek batarya, üstüne bi de seyyar sarj edici batarya al (sony tanıtmıştı gecenlerde mesela, duracell de var), yogun kullanımda 15 gün gitsin mutlu ol.
Velhasılı, burda çoğunluk tarafından kabul edilen düşünceleri yazıp yazıp (ben de kabul ediyorum ama kör cahil değil, mantık cercevesinde), millet 2 tane +'ya bassın alkışlasın diye bu kadar kendi fikrinizden aciz olmayın. Duyup duyup, düşünmeden her başlığın altını aynı şeylerle doldurmayın. Bayıyor çünkü.
Sony akaarrr beyler hem kalitesi ortada hem de bu sefer iyi geliyor. Tasarım mükemmel olmuş