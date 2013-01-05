HTC'nin "M7" kod adlı cihazı detaylanıyor

2013'ün başlarında görücüye çıkması beklenen HTC'nin "M7" kod adlı akıllı telefonuyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.





HTC Source'un cihaz hakkında bilgi sahibi olan kişilerden almış olduğu yeni bilgilere göre cihaz, tamamen siyah renkte bir kasa ve HTC Sense'in basite indirgenmiş bir arayüze sahip versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Kaynakların vermiş olduğu bilgiye göre, cihaz üzerinde şu an test edilen Android sürümünün 4.1.2 olduğu da söylenirken, bahsi geçen yeni arayüzün HTC Sense'in 5.0 numaralı sürümü olduğu tahmin eiliyor. HTC'nin bu yeni arayüzünde kilit ekranı ve şirketin kendi uygulamalarının yeniden düzenleneceği belirtilirken, söz konusu uygulamaların kolaylaştırılmış bir kullanıma sahip olacağı da dile getiriliyor.





4.7 inç'lik 1080p çözünürlüğünde ekrana, 2 GB RAM'e ve 13 megapiksellik bir kameraya sahip olması beklenen M7'nin Qualcomm'un 1.7 GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alacağı da söyleniyor. Öne sürülen bu teknik özellik tablosuyla oldukça etkileyici bir cihaz olacağını söyleyebileceğimiz M7 için 2013'ün ilk çeyreği işaret edilse de, cihazın tam olarak ne zaman kendini göstereceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://htcsource.com/2013/01/exclusive-new-htc-m7-details-emerge-all-black-design-with-a-simple-and-clean-ui/