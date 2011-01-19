HTC'nin QWERTY klavyeli telefonu 7 Pro, Almanya'da satışa sunuldu

HTC'nin profesyoneller için hazırladığı yeni telefonu 7 Pro, Almanya'da satışa sunuldu. Windows Phone 7 platformunu temel alan akıllı telefon, 3.6-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile geliyor. 1GHz hızında Snapdragon işlemcisinden güç alan ve 576MB RAM ile donatılan 185 gram ağırlığındaki telefonda, 8GB depolama kapasitesine yer veriliyor. QWERTY klavyesi ile dikkat çeken HTC 7 Pro, aynı zamanda 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus ve flash destekli kamera, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, G-Sensörü ve USB portu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Dört-bant GSM ve HSPA/WCDMA 900/2100 MHz ağlarında çalışabilen telefon, ihtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor. HTC 7 Pro, Almanya'da sözleşmeli ve sözleşmesiz olmak üzere iki farklı alternatifle şatışa sunulurken, sözleşmesiz cihaz fiyatının 599 Avro olduğu bildiriliyor.