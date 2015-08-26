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HTC'nin baştan tasarladığı amiral gemisi "Aero" ortaya çıktı

3 yıl
3,7b
1
27
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin baştan tasarladığı amiral gemisi

Uzun bir süredir HTC'nin tasarım anlayışını değiştireceği ve yeni amiral gemisini sıfırdan tasarlayacağı konuşuluyordu. Şimdiye kadar gizli saklı geliştirilen yeni model ilk kez gün yüzüne çıktı. Yeni yayınlanan bir fotoğrafta HTC'nin yeni amiral gemisi olacağı iddia edilen Areo modeli ile iPhone 6 yanyana görülüyor.
İki cihazın yanyana koyulmasındaki sebep ise aralarındaki benzerlik. HTC Areo modeli bir miktar One esintisi taşısa da arka görünüm neredeyse iPhone 6 ile birebir aynı. Yalnızca kamera modülünün orta kısımda sol üst köşe yerine orta kısıma konumlandırıldığını görüyoruz.Çinli mikro blog sitesi Weibo'da paylaşılan başka bir görsel de telefonun ön yüzünü gözler önüne seriyor. Ancak görüntü kalitesi çok düşük olduğu için detaylar net değil. HTC'nin eleştirildiği siyah şeridi kaldırıp kaldırmadığı kesin bir şekilde belli olmuyor.
Modelin beklenen özellikleri şimdilik  2.5D olarak anılan kenarları kıvrımlı 5.5" ekran, Mediatek Helio X20 çipset, 4 GB bellek ve yeni "güçlü" bir kamera şeklinde. Çıkış tarihi hakkında net bilgiler yok ancak Snapdragon 820'nin beklenmeyeceğini varsayarsak modelin 2016'dan önce piyasaya çıkması sürpriz olmayacaktır. 



http://www.phonearena.com/news/Real-pictures-of-HTC-Aero-allegedly-appear-still-looks-like-the-iPhone-6-UPDATE_id73003 Yorum Yaz
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0MG90 3 yıl en beğenilen
iPhone ile aynı değil. One M8 ve iPhone 6'ya yan yana bakarsanız Apple'ın One M8'den tasarımı aldığını görürsünüz. Her şeyi ilk önce Apple bulmadı.
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DH Misafiri 3 yıl
Iphone 6 benzerligi mi ?
HTC hala kendi tasarimini devam ettirmekte.
HTC ONE M8e ve IPHONE 6 ya bakin.
Sonrada tanitim tarihine bakin sonrada bu haberi tekrar paylasin bakalim kim kime benziyor.
Iphone 6 benzerligi mi ?HTC hala kendi tasarimini devam ettirmekte.HTC ONE M8e ve IPHONE 6 ya bakin.Sonrada tanitim tarihine bakin sonrada bu haber...
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viper17 3 yıl
bari 5s in arkasını kopyalasaydınız ya, 6 iğrenç
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
Çok bilen arkadaşlar buna cevap verirmisiniz?
apple aleminyum kasayı htcden 10 seneliğine kiralamadımı/satın almadımı?
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system electronıc 3 yıl
çok ilginç htc yeni telefon çıkarıyor ve henüz ana konu açılmış degil...
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optimist0626 3 yıl
O siyah çerçeve vazgeçilmez anladık, tek beklentim m7 deki gibi tuşlar alt kısımda olsun ekranın içinde değil. Ama 5,5" olunca pek de m7 gibi yapacaklarını sanmıyorum.
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Sylargray 3 yıl
Siyah çerçeve duruyor


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metebyr 3 yıl
one m7 tasarımına dön kafan rahat etsin olmadı m8. ne böyle zorlama yapıyorsunuz kendi özgün tasarımınız varken anlamam ki -_-
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kadirirdem 3 yıl
İphone 6 ya benzemiyor asıl iphone 6 ,m8 e benziyor.Yani htc kendi Çizgisinde İlerliyor. İnşallah bu modelde bari başarılı olsa yoksa elden gideceksin Htc....
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mcebi001 3 yıl
Kapat git htc saçmalıklarından bıktık artık .....
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kılıç-61 3 yıl
bastan kopyaladigi olmasin
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THUGGER 3 yıl
Ysmi garip
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fuujitsu 3 yıl
Nerde belli olmuyor gun gibi belli iste orda ki htc yazisi. Bu arada keske s820 yi bekleseler ama . Qualcomm ders almis gibi. Bu sene iy bir cipset cikarticaklar bence. Bu model de onunla gelse iyi olurdu gibi.
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Das Boot 3 yıl
Şu alt taraftaki siyah band gidecek herhalde bu tasarımda.
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halit_tan 3 yıl
Tasarım berbat olmuş htc ye yakıştıramadım. Eskiden daha güzel tasarımları vardı. Örnek one x

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Fenomenon 3 yıl
İyi de ip6 zaten HTC'den çalıntı :)
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