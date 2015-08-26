HTC'nin baştan tasarladığı amiral gemisi "Aero" ortaya çıktı

Uzun bir süredir HTC'nin tasarım anlayışını değiştireceği ve yeni amiral gemisini sıfırdan tasarlayacağı konuşuluyordu. Şimdiye kadar gizli saklı geliştirilen yeni model ilk kez gün yüzüne çıktı. Yeni yayınlanan bir fotoğrafta HTC'nin yeni amiral gemisi olacağı iddia edilen Areo modeli ile iPhone 6 yanyana görülüyor.

İki cihazın yanyana koyulmasındaki sebep ise aralarındaki benzerlik. HTC Areo modeli bir miktar One esintisi taşısa da arka görünüm neredeyse iPhone 6 ile birebir aynı. Yalnızca kamera modülünün orta kısımda sol üst köşe yerine orta kısıma konumlandırıldığını görüyoruz.Çinli mikro blog sitesi Weibo'da paylaşılan başka bir görsel de telefonun ön yüzünü gözler önüne seriyor. Ancak görüntü kalitesi çok düşük olduğu için detaylar net değil. HTC'nin eleştirildiği siyah şeridi kaldırıp kaldırmadığı kesin bir şekilde belli olmuyor.

Modelin beklenen özellikleri şimdilik 2.5D olarak anılan kenarları kıvrımlı 5.5" ekran, Mediatek Helio X20 çipset, 4 GB bellek ve yeni "güçlü" bir kamera şeklinde. Çıkış tarihi hakkında net bilgiler yok ancak Snapdragon 820'nin beklenmeyeceğini varsayarsak modelin 2016'dan önce piyasaya çıkması sürpriz olmayacaktır.









http://www.phonearena.com/news/Real-pictures-of-HTC-Aero-allegedly-appear-still-looks-like-the-iPhone-6-UPDATE_id73003