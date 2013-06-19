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HTC'nin en güçlü akıllı telefonu Butterfly S için ilk video yayınlandı

5 yıl
7,4b
1
218
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin en güçlü akıllı telefonu Butterfly S için ilk video yayınlandı
HTC ürün gamındaki en güçlü akıllı telefon modeli olan Butterfly S’in resmi tanıtımını gerçekleştirdi. İlk detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Buttefly S, dünyanın ilk 5-inç Full HD telefonu olarak Tayvan, Japonya ve Amerika’da pazara sunulan Butterfly ya da bilinen diğer adıyla DROID DNA modelinin yerini alacak. Tasarım anlamında ilk modele sadık kalındığı izlenimi veren Butterfly S, donanım anlamında ise en ince detayına kadar geliştirilerek ortaya yepyeni bir cihaz koymayı başarmış.

5-inç büyüklüğünde Full HD ekranın korunduğu telefon, HTC One modelinde olduğu gibi dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisinden güç alıyor ancak burada fark yaratan unsurun, saat hızının arttırılarak Butterfly S modelinde 1.9GHz’e yükseltilmiş olması. Bu önemli zira Galaxy S4’ün LTE versiyonu da 1.9GHz hızında Snapdragon 600 kullanıyor ve HTC One’dan daha hızlı olmayı başarıyordu. 2GB bellek ve 16GB depolama kapasitesi (64GB'a kadar microSD kart desteği) ile donatılan Butterfly S’e, Android 4.2.2 işletim sistemi eşlik ediyor.

Butterfly S il defa One modelinde gördüğümüz önemli teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Düşük ışıkda yüksek kamera performansı vaad eden Ultrapixel kamera, Boomsound çift hoparlörlü ses sistemi ve Blinkfeed gibiözellikler, yeni modelin öne çıkan detayları arasında gösterilebilir. Pil konusunda eleştriler alan Butterfly modeline kıyasla, yeni versiyonda kapasite 3200mAh seviyesine çıkartılarak çok ciddi bir artış sağlanmış.

Donanımsal detayları önemli oranda geliştirilen HTC Butterfly S, yerini alacağı model ile kıyaslandığında artan gücüne bağlı olarak daha hallice bir kasa ile karşımıza çıkıyor. 10.6mm kalınlığı ile Nokia Lumia 920 ile benzer seviyede yer alan cihaz, 160 gramlık ağırlığı ile daha hafif ancak aynı ekran boyutuna Galaxy S4’ten ise daha ağır kalıyor. Tayvan’da 770 dolar civarı bir fiyatla sunulacak Butterfly S’in ilk modelinden farklı olarak Avrupa pazarına da giriş yapması bekleniyor. 
Tasarımıyla önemli övgüler alan Butterfly, modern donanım ve iddialı kamera takviyesi almış yeni versiyonu ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. One ile önemli başarılara imza atan ve satışlarını hızlı bir şekilde arttırmaya başlayan HTC, diğer taraftan One Mini modelini lanse etmek için son hazırlıklarını yaparken, Butterfly S sürprizi ile 5-inç kategorisinde "ben de varım" diyor. Şimdi gözler HTC Türkiye cephesinde, umarız Butterfly S modeli de ülkemiz pazarına girer ve teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulur. 

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Oziko 5 yıl en beğenilen Vic Rattlehead
RustInPeace

Note 2de 3100, s4te 2600mAh pil var. Bunda 2000mAh olması cidden çok saçma.

Kelebek ya, ömrü kısa.

Edit: Harbi 3200, espiri bonbamı da elimde patlattın.
RustInPeaceNote 2de 3100, s4te 2600mAh pil var. Bunda 2000mAh olması cidden çok saçma.Kelebek ya, ömrü kısa.
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Gaydurugububak 5 yıl
HTC One alan arkadaşların isyanı güncelleme alamayacaklarına mı en üstün telefonun kendilerinde olmayacak olmasına mı çözemedim
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Chuckly 5 yıl
One yalan mı olacak?
1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 5 yıl
butter fly geldimiki türkiyeye s i gelecek gelse ne olacak one tüm dünyada 2013ün htc amiral gemisi olarak piyasaya sürülmüş tüm ödülleri toplamış seneye 2014 te one + gelir yeni amiral gemside o olur one şu haliyle sorunsuz ve ios ile aynı stabillikte bir android kullanımı sunarak tüm rakipleri ezmiş geçmiş fm radyo bile koymayı unuttukları s4 ile hala karşılaştırma peşindesiniz güneş tepede saat 12 koyun resimeleri keza güneş tepede ekranını görmüyorsun amoledin ya neyse birde akşam çekte koy o resimleri zoom yaparsın kum gibi fotolara htc nin cam gibi çektiği resimlerin yanında ben 3 aydır kullanıyorum inanılmaz memnunum daha flaşla 1 tane foto çekmedim ihtiyacın olmuyor sen masaya çıkar s4 ü kimse dönüp yüzüne bakmıyor ben htc koyunca millet başıma üşüşüyor nasıl abi memnunmusun abi önerirmisin herkez tasarımına zerafetine güzelliğine albenisine bitmiş ama sizin gibi forum sayfalarını doldurup yalan yanlış iftira atanlar yüzünde çekiniyor size s4 ü ezip geçtiği onlarca donanımsal üstünlüğü yazma gereği bile duymuyorum sadece şunu iyi okuyun zamsuncular one da s4 te 2 milyara piyasaya çıktı one s4 ün 2 katı daha pahalı magzemeden üretilmiş üretim maliyetleride daha fazla siz 2 verip o s4 ü aldınız seneye 1 milyar o telefon ondan sonraki sene 400 falan satarsanız öpün başınıza koyun htc one x e bakalım s3 ten bir yıl önce çıkmış s3 1100 one x 1600 piyasa fiyatı işte htc farkı burda başkada bişey yazmıyorum nokta...
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shiptar1992 5 yıl
Turkıye geliş tarıhı bellimi yada hangi ülkelerde satışı var bilen biri varmı acaba?
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DH Misafiri 5 yıl
Yaw zaten htc daha ustune bitek hiz katacak htc one maxx cikicak zaten ve yaninda da htc zara kodadli yeni tel cikicak one maxx 6 inc olcak hizi 2.3 snapdragon 800 2 gb ram one devam ediyo yani bosuna aldim demeyin bitek hizi cogalacak obur serilerin
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Tesla Nikola 5 yıl
cop oldu
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muaz1 5 yıl
İşlemci s800 olsa daha iyi olmaz mıydı
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Strength of Materials 5 yıl
tasarımını sevmedim.
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mateacher 5 yıl
Butterfly X çıkar birde :D
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römercan 5 yıl
Telefon plastik mi
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Jacobıan 5 yıl
ve one yalan olur htc nin en gıcık özelliği
telefon güzelmiş ama
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shiptar1992 5 yıl
Tayvanda birini yakalasakda aldirsak sorunsuz bi sekilde pasaport falan kaydetsek kullanabilirmiyiz bunu acaba turkce destek varmidir.
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DH Misafiri 5 yıl
Dünyanın em iyi telefon şirketi htc diye düşünüyorum ve bu model Türkiye'ye gelirse kesin alacağım
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Erai 5 yıl
Kamera konusunda iyileştirme yapmaları gerekiyor bence, htc one ile aynı kameraya sahip şekilde çıkarsa, yazık ederler telefona.

Htc one kullanıyorum ve kamera güncellemesi bekleyenlerdenim...
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FLameS.7 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Dünyanın em iyi telefon şirketi htc diye düşünüyorum ve bu model Türkiye'ye gelirse kesin alacağım

Em o telefonu
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