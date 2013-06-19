HTC'nin en güçlü akıllı telefonu Butterfly S için ilk video yayınlandı

HTC ürün gamındaki en güçlü akıllı telefon modeli olan Butterfly S’in resmi tanıtımını gerçekleştirdi. İlk detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Buttefly S, dünyanın ilk 5-inç Full HD telefonu olarak Tayvan, Japonya ve Amerika’da pazara sunulan Butterfly ya da bilinen diğer adıyla DROID DNA modelinin yerini alacak. Tasarım anlamında ilk modele sadık kalındığı izlenimi veren Butterfly S, donanım anlamında ise en ince detayına kadar geliştirilerek ortaya yepyeni bir cihaz koymayı başarmış.





5-inç büyüklüğünde Full HD ekranın korunduğu telefon, HTC One modelinde olduğu gibi dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisinden güç alıyor ancak burada fark yaratan unsurun, saat hızının arttırılarak Butterfly S modelinde 1.9GHz’e yükseltilmiş olması. Bu önemli zira Galaxy S4’ün LTE versiyonu da 1.9GHz hızında Snapdragon 600 kullanıyor ve HTC One’dan daha hızlı olmayı başarıyordu. 2GB bellek ve 16GB depolama kapasitesi (64GB'a kadar microSD kart desteği) ile donatılan Butterfly S’e, Android 4.2.2 işletim sistemi eşlik ediyor.





Butterfly S il defa One modelinde gördüğümüz önemli teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Düşük ışıkda yüksek kamera performansı vaad eden Ultrapixel kamera, Boomsound çift hoparlörlü ses sistemi ve Blinkfeed gibiözellikler, yeni modelin öne çıkan detayları arasında gösterilebilir. Pil konusunda eleştriler alan Butterfly modeline kıyasla, yeni versiyonda kapasite 3200mAh seviyesine çıkartılarak çok ciddi bir artış sağlanmış.





Donanımsal detayları önemli oranda geliştirilen HTC Butterfly S, yerini alacağı model ile kıyaslandığında artan gücüne bağlı olarak daha hallice bir kasa ile karşımıza çıkıyor. 10.6mm kalınlığı ile Nokia Lumia 920 ile benzer seviyede yer alan cihaz, 160 gramlık ağırlığı ile daha hafif ancak aynı ekran boyutuna Galaxy S4’ten ise daha ağır kalıyor. Tayvan’da 770 dolar civarı bir fiyatla sunulacak Butterfly S’in ilk modelinden farklı olarak Avrupa pazarına da giriş yapması bekleniyor.

Tasarımıyla önemli övgüler alan Butterfly, modern donanım ve iddialı kamera takviyesi almış yeni versiyonu ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. One ile önemli başarılara imza atan ve satışlarını hızlı bir şekilde arttırmaya başlayan HTC, diğer taraftan One Mini modelini lanse etmek için son hazırlıklarını yaparken, Butterfly S sürprizi ile 5-inç kategorisinde "ben de varım" diyor. Şimdi gözler HTC Türkiye cephesinde, umarız Butterfly S modeli de ülkemiz pazarına girer ve teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulur.