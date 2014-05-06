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HTC'nin ikinci çeyrek beklentileri umut saçıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin ikinci çeyrek beklentileri umut saçıyor

Yaklaşık iki yıldır girdiği mali krizden bir türlü kurtulamayan HTC, bu yıl farklı bir strateji ile çıkış yolları arıyordu. Açıklamalara göre firma için yılın ikinci çeyreğinde umut ışığı mevcut.

Yılın ikinci çeyreğinde firmanın gelirleri 2.16 milyar dolar olarak bekleniyor ve yıl bazında yine düşüş var. Ancak çeyrek bazda yüzde 100 civarında bir artış var. Bu bakımdan önceki çeyreğe göre karda da yükseliş bekleniyor ve kayıpların bu kez kazanca döneceği tahmin ediliyor. 

Bu yıl orta ve giriş seviyesi akıllı telefon segmentine daha fazla yatırım yapılması ve üretimin bir kısmının üçüncü taraf tedarikçilere kaydırılması da karlılığı etkileyen faktörler olacak. Yine geçen yılın aksine HTC One M8 modelinin üretim veya stok sıkıntısı yaşamaması ve başarılı satışlar yapması artı faktör olarak görülüyor. 

Ayrıca yönetim kurulu başkanı Char Wang'ın da günlük operasyonlarda daha aktif bir rol üsteleneceği belirtiliyor. HTC'nin yılın ikinci çeyrek kesin mali tabloları Temmuz ayında açıklanacak.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-coming-out-of-the-doldrums-forecasts-Q2-profit-and-doubling-the-revenue_id55851 Yorum Yaz
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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Valla turkiye den bisey kazanamayacak gibi 2500 tl nedir diye soruyor insan kendine
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ergenius 5 yıl
Başlık : umut saçıyor...
İçerik: umut ışığı mevcut
Sonra neden Ekrem71'i kötülüyorsunuz :)
2 Yanıt Yanıtla +10
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darkdiva 5 yıl
Ne tarafa doğru saçıyor?
1 Yanıt Yanıtla +7
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madmax59 4 yıl
htc önce umut saçıyor sene sonun da hep s.çıyor
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Zenci Forvet 5 yıl
2.5k ₺ kadar parayla umutlular helal olsun.
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carter 5 yıl
Bu fiyatlar ile umutlu olmaları güzel.
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serdar.45 5 yıl
yakında bir çinli firmanın bünyesine katılacak bu fiyat politikasıyla bu terazi düzelmez ağır gelir çöker terazi
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assasin34 5 yıl
kim ne derse desin adamlar insanlara kaliteli seyler sunuyolar.fiyati 2500 olmasi turkiye'ye has bir durum.yurtdisinda s5'le fiyatlari arasinda 10-15 dolar oynuyor.
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engerex 5 yıl
bir çok telefon kullandım en severek kullandıgım htc idi htc yi seviyorum fakat fiyat politikası beni açmıyor
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DraGonS 5 yıl
Dün KYK'dan DÖRT yılda okumak için aldığım KREDİ'nin geri ödemesini hesap ettirttim.
4 Yılda KYK'dan tam 10.920 TL almışım. Bu telefonun 2500 TL olduğunu görünce, 1 senede aldığım KYK parası, bu telefon kadar para, ve ben o para yardımı ile 1 sene okuyabildim.
Hayat çok acayip lan. Velhasıl kelâm HTC bana pek umut saçmıyor.
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TnesQuare 5 yıl
Telefon 2500 TL.
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matmuhendisi 5 yıl
Saçıyor daki a yı ı olarak okudum :):) htcnin batma haberlerini okumaktan boyle olduk :)
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egeboys0 5 yıl
Farkı yaratan sense 5 arayüzû değil, fiyat politikasıdır. Htc nin bunu anlaması lazım.
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