HTC'nin ikinci çeyrek beklentileri umut saçıyor





Yaklaşık iki yıldır girdiği mali krizden bir türlü kurtulamayan HTC, bu yıl farklı bir strateji ile çıkış yolları arıyordu. Açıklamalara göre firma için yılın ikinci çeyreğinde umut ışığı mevcut.





Yılın ikinci çeyreğinde firmanın gelirleri 2.16 milyar dolar olarak bekleniyor ve yıl bazında yine düşüş var. Ancak çeyrek bazda yüzde 100 civarında bir artış var. Bu bakımdan önceki çeyreğe göre karda da yükseliş bekleniyor ve kayıpların bu kez kazanca döneceği tahmin ediliyor.





Bu yıl orta ve giriş seviyesi akıllı telefon segmentine daha fazla yatırım yapılması ve üretimin bir kısmının üçüncü taraf tedarikçilere kaydırılması da karlılığı etkileyen faktörler olacak. Yine geçen yılın aksine HTC One M8 modelinin üretim veya stok sıkıntısı yaşamaması ve başarılı satışlar yapması artı faktör olarak görülüyor.





Ayrıca yönetim kurulu başkanı Char Wang'ın da günlük operasyonlarda daha aktif bir rol üsteleneceği belirtiliyor. HTC'nin yılın ikinci çeyrek kesin mali tabloları Temmuz ayında açıklanacak.

http://www.phonearena.com/news/HTC-coming-out-of-the-doldrums-forecasts-Q2-profit-and-doubling-the-revenue_id55851