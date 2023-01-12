Türk Telekom'dan PUBG Mobile'a özel sınırsız internet paketi

PUBG Mobile paketleri sayesinde müşterilerin oyunlarda harcadığı data kullanımları, kendi tarifelerindeki internet kotalarından harcamayacak. Oyun içerisindeki download ve upload tüketimleri PUBG Mobile paketindeki hakkınızdan karşılanacak.
Faturalı ve faturasız kullanıcılar için ikişer farklı seçenek sunuluyor. Faturasız kullanıcılar mevcut tarifesine ek 25 TL’ye haftalık sınırsız PUBG Mobile internet paketi veya 49 TL’ye aylık sınırsız PUBG Mobile interneti paketi alabiliyor. Paket iptal edilmediği durumda otomatik olarak yenileniyor. Faturasız kullanıcılar ise 25 TL’ye PUBG Mobile’da geçerli 15 GB internete veya 49 TL’ye aylık 30 GB internete sahip olabiliyor.
Paketten faydalanmak için Türk Telekom mobil uygulamasındaki ek paketler kısmından işlem yapabilirsiniz. Ayrıca SMS ile abone olmak isterseniz haftalık paket için HAFTALIK PUBGM yazıp 5555’e, aylık paket için AYLIK PUBGM yazıp 5555’e kısa mesaj gönderebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..