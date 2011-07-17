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HTC'nin ortak kurucusu Cher Wang: "Apple ile biz aynıyız"

7 yıl
5,6b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple ile birlikte son dönemin en hızlı yükselen teknoloji firmalarından HTC, aynı zamanda patent davaları konusunda Apple ile ciddi sıkıntılar yaşıyor. Patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açan ve gelinen nokta itibariyle davalarını kazanacağı düşünülen S3 firmasını 300 milyon dolar karşılığında bünyesine katan HTC cephesinde şirketin ortak kurucusu Cher Wang, Tayvan'da bir televizyon kanalına dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu.
Teknoloji dünyasının en başarılı kadın yöneticileri arasında yer alan ve HTC'nin yanı sıra işlemci üreticisi VIA'nın da kurucusu olan Wang açıklamasında, "Bence, biz ve Apple aynıyız. Her ikimiz de çok sayıda patente sahibiz... HTC'ye karşı açıklan davanın etki yaratmayacağına - şirket üzerinde - inanıyorum. Diğer yandan  biz, daha fazla yenilik yapabilmek için çabalamaya devam edecek böylece dünya sahnesinde daha iyi mücadele edebileceğiz." dedi. 
Morgan Stanley analisti Lu Zhi-ying, Apple'ın açtığı davalar karşısında HTC'nin her Android telefon için 4-5$ ödemek durumunda kalırsa bunun şirketin gelirlerinde %1-2 seviyesinde kayıp yaratacağını ifade ediyor. Cher Wang aynı röportajında, "HTC'ninki gibi çoklu dokunmatik teknolojisinin farklı bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. HTC Dopod cihazlarının -HTC'nin 2006'da çıkardığı Windows Mobile telefonlar - zamanını düşünürsek eğer, o çoklu dokunmatikti yani biz çoklu dokunmatik patentlerine sahibiz." dedi.
Editörün Notu: Cher Wang'ın röportajı, Uluslararası Ticart Komisyonu'nun, HTC'nin Apple'ın iki pantentini çiğnediğini açıklamasından önce gerçekleştirilmiştir.

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DH Misafiri 6 yıl
evet, burdaki yorumlarınızı dikkate alan, Apple, Htc, Samsung, size hediye verecekmiş.. :) 3 ün 1 ini puhaah :)
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_turbo_ 6 yıl
htc coklu dokunmatigi iPhone yokken kullaniyordu, bende htc winmobile 6 isletim sistemli bir telefon vardi htc mini hd onda bile coklu dokunmatik vardi. Apple Samsunga kopyalamadan karsi kazanabilir ancak htc ye karsi pek o kadar sansi yoktur. HTC telefon piyasasinda caliskan ve guzel ürünler cikaran bir firma ustelik yenilikci bir firma kendi fikirlerini uretiyor sagdan soldan kopyalamiyor. Büyüksün htc
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ManoMachine 7 yıl
htcnin yaptigi kendi modelini eskiyltmrk degilki, her istege cevap verebilmeye calismak. yani bu senin, benim aklima geliyor da htcdeki kimsenin aklina gelmiyor oyle mi?

htc diyor ki, al kardesim bu desire...
ekrani ufak mi geldi, peki al aynisinin 4.3" ligi desire hd,
illa fiziksel klavye mi istedin, al aynisinin klavyelisi desire z,
dahili hafizasi mi ufak geldi, al bunda buyuttum desire s,
4.3"lik desire hd de cok mu buyuk oldu al, incredible s,
haa bu arada cift cekirdekler de geldi, al bu sensation, bu da onun 3d lisi evo. sec istedigini.

bunu neden olumsuz olarak goruyorsunuz anlamiyorum, zamaninda apple a cok laf edildi bi tane telefon yapiyo, secme sansi birakmiyo, boyle kabadayilik olur mu dediler,.baskasi cikti simdi alin 50tane telefon kefine uyanini.sec dedi "vay efendim 50model mi olur" oldu simdide.

her yeni cikan model icin bi onceki demode oldu artik gozuyle bakacak kadar sig olmayalim.

desire cikti ve ardindan farkli varyasyonlari cikti. bunlar.desirei eskitmedi, desire ailesini genisletti. aradan bi sene gecti, desire i yenilemek gerekti, ama desire hala guclu bi cihaz oldugu icin ustune cok fazla.sey ekleme geregi duymadi, e degistirmezse de olmucak, one bi kamera koydu, hafizayi.genisletti desireS dedi.

bence htc dogrusunu yapiyor, htcnin basinda ben olsam boyle yapardim. adamlar mecbur birakmiyor kimseyi. saglam bi.donanim alt yapisi toparladilar, iyi bi isletim.sistemi yuklediler. ufak ekran ki istedin gel, buyuk ekran mi istedin sen de gel, orta boy mu istedin sen de gel, klavye mi istedi cagirin o da gelsin dedi. bu cikan cihazlarin hicbiri desire i eskitmedi de, daha ne olsun...

kimse ford a kiziyor mu "ne bu ayni focus un bi deri dosemelisi var, bi 2lt motorlusu var, bi RS i var, bi 5kollu jantlisi var" diye. bak 1.8litreligini cikardilar 2litrelikler eskidi.deniliyor mu?


ben kendi desire imi vodafone dan 1080liraya aldim, turkiyeye geldigi gun aldim, aylar oldu... bugun 1080lira verseler satmam bu telefonu. isteyen gitsin 600e satsin, kendileri bilir ama bence yanlis yapiyorlar. bunun bir istisnasi takas olabilir ancak. gonlunde yeni bi canan vardir, ona ulasmak icin goz yumar anlarim ama ucuza satip parayi cebine koyanlari anlamiyorum.

bu telefon hala o gunku kadar guclu bir cihaz, hala o gunku kadar sik ve yakisikli bir cihaz, hala gozde sayilabilecek bir cihaz, hala unlu bir cihaz, ustelik bazi modifikasyonlarla kutudan ciktifinda yapamadigi bazi seyleri de.artik yapabiliyor. xdanin desire bolumu tam manasiyla.ustalik donemini yasiyor, kaymagini yigiyor.


neyse cok uzattim uzun lafin kisasi duyurulan her model onceki modelden birseyler goturur gibi sig bir dusunceye katilmiyorum. sig dusunen desire satmaya karar verince gitrigidiyora koyuyor tabii 600liraya. yanlis yaptiklari kannatindeyim. dedim ya 9 ay evvel 1080 e aldim bu telefonu, yarin biri ciksin al 1080lira sat bana desin kabul edersem ne oluyim... htc sahipleri kendilerini zorla.kaziklatiyorlar haberleri yok.


ne doluymusum be,.rahatladim valla :)
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K_Spartakus 7 yıl ManoMachine
ManoMachine

htcnin yaptigi kendi modelini eskiyltmrk degilki, her istege cevap verebilmeye calismak. yani bu senin, benim aklima geliyor da htcdeki kimsenin aklina gelmiyor oyle mi?

htc diyor ki, al kardesim bu desire...
ekrani ufak mi geldi, peki al aynisinin 4.3" ligi desire hd,
illa fiziksel klavye mi istedin, al aynisinin klavyelisi desire z,
dahili hafizasi mi ufak geldi, al bunda buyuttum desire s,
4.3"lik desire hd de cok mu buyuk oldu al, incredible s,
haa bu arada cift cekirdekler de geldi, al bu sensation, bu da onun 3d lisi evo. sec istedigini.

bunu neden olumsuz olarak goruyorsunuz anlamiyorum, zamaninda apple a cok laf edildi bi tane telefon yapiyo, secme sansi birakmiyo, boyle kabadayilik olur mu dediler,.baskasi cikti simdi alin 50tane telefon kefine uyanini.sec dedi "vay efendim 50model mi olur" oldu simdide.

her yeni cikan model icin bi onceki demode oldu artik gozuyle bakacak kadar sig olmayalim.

desire cikti ve ardindan farkli varyasyonlari cikti. bunlar.desirei eskitmedi, desire ailesini genisletti. aradan bi sene gecti, desire i yenilemek gerekti, ama desire hala guclu bi cihaz oldugu icin ustune cok fazla.sey ekleme geregi duymadi, e degistirmezse de olmucak, one bi kamera koydu, hafizayi.genisletti desireS dedi.

bence htc dogrusunu yapiyor, htcnin basinda ben olsam boyle yapardim. adamlar mecbur birakmiyor kimseyi. saglam bi.donanim alt yapisi toparladilar, iyi bi isletim.sistemi yuklediler. ufak ekran ki istedin gel, buyuk ekran mi istedin sen de gel, orta boy mu istedin sen de gel, klavye mi istedi cagirin o da gelsin dedi. bu cikan cihazlarin hicbiri desire i eskitmedi de, daha ne olsun...

kimse ford a kiziyor mu "ne bu ayni focus un bi deri dosemelisi var, bi 2lt motorlusu var, bi RS i var, bi 5kollu jantlisi var" diye. bak 1.8litreligini cikardilar 2litrelikler eskidi.deniliyor mu?


ben kendi desire imi vodafone dan 1080liraya aldim, turkiyeye geldigi gun aldim, aylar oldu... bugun 1080lira verseler satmam bu telefonu. isteyen gitsin 600e satsin, kendileri bilir ama bence yanlis yapiyorlar. bunun bir istisnasi takas olabilir ancak. gonlunde yeni bi canan vardir, ona ulasmak icin goz yumar anlarim ama ucuza satip parayi cebine koyanlari anlamiyorum.

bu telefon hala o gunku kadar guclu bir cihaz, hala o gunku kadar sik ve yakisikli bir cihaz, hala gozde sayilabilecek bir cihaz, hala unlu bir cihaz, ustelik bazi modifikasyonlarla kutudan ciktifinda yapamadigi bazi seyleri de.artik yapabiliyor. xdanin desire bolumu tam manasiyla.ustalik donemini yasiyor, kaymagini yigiyor.


neyse cok uzattim uzun lafin kisasi duyurulan her model onceki modelden birseyler goturur gibi sig bir dusunceye katilmiyorum. sig dusunen desire satmaya karar verince gitrigidiyora koyuyor tabii 600liraya. yanlis yaptiklari kannatindeyim. dedim ya 9 ay evvel 1080 e aldim bu telefonu, yarin biri ciksin al 1080lira sat bana desin kabul edersem ne oluyim... htc sahipleri kendilerini zorla.kaziklatiyorlar haberleri yok.


ne doluymusum be,.rahatladim valla :)


arkadaşım bende desire kullanıcısyım ve bende senin gibi aynı şeyleri düşünüyorum . çevremdeki birçok kişi htc desire yada başka bir modelini istemeye başaldılar ve eski bilindik alışkanlıkları bitmeye ve yeni gerçek telefonlarla tanışmaya başladılar .

gerçek telefonlar derken illaki htcyi kastetmiyorum , htc dışındaki bu alanda çok başarılı olan samsung ve motorola gibi markalarda var diyorum .
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met@lrock 7 yıl
ONE MINUTE
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K_Spartakus 7 yıl
pardon ya htcye problemli diyen arkadaşlara bir soru sorabilirmiyim ?

hangi htc telefonda anten probleminden dolayı kitapçığa lütfen şu şekilde tutmayın bu şekilde tutun uyarısı vardır ?

a - desire
b - 4350
c - touch
d - sensation
e - hiçbirisi
f - htc ye devamlı dava açan bir markanın bir modeli

not 1 : ne htc nede iphone hiçbirisi kusursuz değil . bir markanın bir kusur varsa diğerinin hayli hayli kusuru vardır .

not 2 : apple'ın samsunga açtığı davalara missileme olarak kore'de apple'a büyük bir dava açılmıştı ve dün sonuçlandı . apple büyük bir tazminata mahkum edildi .

bugün ne'yim demeyeceksin yarın ne olacağım diye düşüneceksin .
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abrenax 7 yıl
zaten iphone un yeni çıkan modellerinde de sorunların ardı arkası kesilmiyor. kaç kere değişim yaptılar, kaç yerinde sorun çıktı. bence apple ın bu konuda daha çok çalışması lazım xD
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silver021 7 yıl
multitouchda bir sorun yok. uygulamada bir sorun var. eğer HTC böyle bir hataya düşerse bu telefonların hemen hemen hepsini piyasadan kaldırmak durumda kalırki ben böyle hatayı yapacağını düşünmüyorum. HTC iphonenun herşekilde anasını ağlatır ben sadece bunu çok iyi gözlemliyorum. İphone nedirki. senede bir telefon üretir eee gerisi nerde. nerde bi adobe flash player desteği. yıl 2011 olmuş daha bekleki gelir. :)
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Takao 7 yıl

silver021

multitouchda bir sorun yok. uygulamada bir sorun var. eğer HTC böyle bir hataya düşerse bu telefonların hemen hemen hepsini piyasadan kaldırmak durumda kalırki ben böyle hatayı yapacağını düşünmüyorum. HTC iphonenun herşekilde anasını ağlatır ben sadece bunu çok iyi gözlemliyorum. İphone nedirki. senede bir telefon üretir eee gerisi nerde. nerde bi adobe flash player desteği. yıl 2011 olmuş daha bekleki gelir. :)


ağır fandroid
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fenerist07 7 yıl silver021
silver021

multitouchda bir sorun yok. uygulamada bir sorun var. eğer HTC böyle bir hataya düşerse bu telefonların hemen hemen hepsini piyasadan kaldırmak durumda kalırki ben böyle hatayı yapacağını düşünmüyorum. HTC iphonenun herşekilde anasını ağlatır ben sadece bunu çok iyi gözlemliyorum. İphone nedirki. senede bir telefon üretir eee gerisi nerde. nerde bi adobe flash player desteği. yıl 2011 olmuş daha bekleki gelir. :)




böyle adamlardan nefret ediyorum ya

arkadasım biz bu telefonu kullanıyoruz ve bu hatayı yaşıyoruz canlı canlı, sen cıkmıs tamamen fanboylugun verdiği duygusallığın beyni köreltmesiyle hayır yok öyle bişey!! sorun varsa uygulamadadır!! diyorsun. muhtemelen eline arkadasının verdiği 5 dk.lık desire dısında desire değmedi.

gir youtube'a

htc desire multitouch problem yaz

10larca değilik uygulama vasıtasıyla bu sorunun anlatıldıgını göreceksin.

biraz araştırın ya, biraz açın ufkunuzu, körü körüne savunmayın bişeyi...
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K_Spartakus 7 yıl
DH Misafiri
apple her zaman malesef öncü oldu her markaya bunu neden kabul etmiyorlar anlamıyorum zamanla diğer markalar onu takip etti taklit etti onlarda başarıyı yakaladılar kabul etmek lazım hatta donanım olarak appleyi bile geçen markalar oldu fakat her zaman ön ayak olan appledir ister kabul edin ister etmeyin satış rakamları istatistikler bunu gösteriyor android hemen hemen her markada var şimdi sayalım1.samsung2.lg3.htc4.viewsonic5.casıo saat markası üstelik tutar belki diye androidli cihazı var6.huaewi7.ztedaha adını unuttuklarım küçük markalı androidli markalar var bunlara karşı tek apple akıllı telefon pazar markalarını felanda saymıyorum bb gibi APPLE öncü olmaya devam eder şimdilik hoşcakalın hemen apple FANI hikayeleri yazmayın ben android kullanıcısıyım ama gerçekler ortada

merak etme seni apple fanboyu ilan edecek değilim ama ilk dokunmatik akıllı telefoın ve PDAyı da apple üretti deme sakın ?
iphone daha piyasada yokken htc altyapısıyla birçok markaya kaliteli fason iş yapıyordu ( compac ,hp , i-mate vsvs )
şimdi düşünelim taşınalım ; piyasanın şu anki lideri nokia
nokia yıllardır telefon üretiyor ama sözde akıllı telefon ürettiğinden dem vurur geçer , hala tasarım telefonu yaptığından hiçkimsenin haberi yoktur aslında .
taaa ki iphone çıkışıyla htcninde marka olarak çıkması hemen hemen aynı döneme denk gelmiştir .
işte bu zaman dananın kuyruğunun koptuğu zamandır çünkü dünya gerçek telefonlarla tanışır ...pardon bir telefondan daha fazlasıyla .
dikkat edin htc , iphone ve samsung gibi markalar bu alanda cirt atarken nokia hala ortalarda yok .
htc samsung ve iphone kapışması sayesinde nokia bu kargaşa sayesinde hala satış yapıyor sözde akıllı telefonlarıyla .
gerçek anlamda htc , apple ve samsung dışında teknoloji üreten bir marka yok .
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fenerist07 7 yıl


htc nin multitouch becerisi bu kadar işte, keşke patenti çalıp iphone'unki gibi yapabilselerdi de ellerine yüzlerine bulastırmasalardı, bizde desire da adam gibi oyun oynardık
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DH Misafiri 7 yıl
apple her zaman malesef öncü oldu her markaya bunu neden kabul etmiyorlar anlamıyorum zamanla diğer markalar onu takip etti taklit etti onlarda başarıyı yakaladılar kabul etmek lazım hatta donanım olarak apple'yi bile geçen markalar oldu fakat her zaman ön ayak olan apple'dir ister kabul edin ister etmeyin satış rakamları istatistikler bunu gösteriyor android hemen hemen her marka'da var şimdi sayalım
1.samsung
2.lg
3.htc
4.viewsonic
5.casıo saat markası üstelik tutar belki diye android'li cihazı var
6.huaewi
7.zte
daha adını unuttuklarım küçük markalı android'li markalar var bunlara karşı tek apple akıllı telefon pazar markalarını felan'da saymıyorum bb gibi
APPLE öncü olmaya devam eder şimdilik hoşcakalın
hemen apple FANI hikayeleri yazmayın ben android kullanıcısıyım ama gerçekler ortada
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emregök 7 yıl
Donanimhaber sen
Nelere Kadirsin ilk önce milleti o kadar
Çok
Bilgilendiriyonki arada unutuyoz bazen de sulu kıvama geciyoz.. tartışma çıkıyor ; )
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kaansen32 7 yıl
samsung un çıkarttığı her cihazı inceleme ve onaylama gibi çok büyük bi koz elde etti samsung a açtığı dava sonucunda ona buna ufak ücretlerde ödedi ödemedi değil ama çok önemli davaları hep kazandı hangi davayı kazandı yazan arkadaş son 1 haftadır mı takip ediyorsun acaba sitede yayınlanan patent davaları haberlerini ?
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.WondercrafteR. 7 yıl
He aynısın.
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CodeX 7 yıl kaansen32
zyka
samsung un çıkarttığı her cihazı inceleme ve onaylama gibi çok büyük bi koz elde etti samsung a açtığı dava sonucunda ona buna ufak ücretlerde ödedi ödemedi değil ama çok önemli davaları hep kazandı hangi davayı kazandı yazan arkadaş son 1 haftadır mı takip ediyorsun acaba sitede yayınlanan patent davaları haberlerini ?

+1
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşın gözünde sorun var galiba.bir daha bakmasını rica ediyorum kim kime dava açmış.ayrıca apple davaları kazanıyorda bizmi göremiyoruz.benim bildiğim koreli adamın açtığı davayı bile kaybetti
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