HTC'nin ortak kurucusu Cher Wang: "Apple ile biz aynıyız"

Apple ile birlikte son dönemin en hızlı yükselen teknoloji firmalarından HTC, aynı zamanda patent davaları konusunda Apple ile ciddi sıkıntılar yaşıyor. Patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açan ve gelinen nokta itibariyle davalarını kazanacağı düşünülen S3 firmasını 300 milyon dolar karşılığında bünyesine katan HTC cephesinde şirketin ortak kurucusu Cher Wang, Tayvan'da bir televizyon kanalına dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu.

Teknoloji dünyasının en başarılı kadın yöneticileri arasında yer alan ve HTC'nin yanı sıra işlemci üreticisi VIA'nın da kurucusu olan Wang açıklamasında, "Bence, biz ve Apple aynıyız. Her ikimiz de çok sayıda patente sahibiz... HTC'ye karşı açıklan davanın etki yaratmayacağına - şirket üzerinde - inanıyorum. Diğer yandan biz, daha fazla yenilik yapabilmek için çabalamaya devam edecek böylece dünya sahnesinde daha iyi mücadele edebileceğiz." dedi.

Morgan Stanley analisti Lu Zhi-ying, Apple'ın açtığı davalar karşısında HTC'nin her Android telefon için 4-5$ ödemek durumunda kalırsa bunun şirketin gelirlerinde %1-2 seviyesinde kayıp yaratacağını ifade ediyor. Cher Wang aynı röportajında, "HTC'ninki gibi çoklu dokunmatik teknolojisinin farklı bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. HTC Dopod cihazlarının -HTC'nin 2006'da çıkardığı Windows Mobile telefonlar - zamanını düşünürsek eğer, o çoklu dokunmatikti yani biz çoklu dokunmatik patentlerine sahibiz." dedi.

Editörün Notu: Cher Wang'ın röportajı, Uluslararası Ticart Komisyonu'nun, HTC'nin Apple'ın iki pantentini çiğnediğini açıklamasından önce gerçekleştirilmiştir.