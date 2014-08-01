HTC'nin üçüncü çeyrek için beklentileri iç açıcı değil





Yılın ikinci çeyreğinde uzun bir aradan sonra ilk kez kar elde eden ve gelecek için de umut tazeleyen HTC ne yazık ki bu ivmeyi sürdüremeyecek gibi görünüyor. Firmanın üçüncü çeyrek beklentileri iç açıcı değil.





Firma yaptığı açıklamada yılın üçüncü çeyreğinde satışların ve gelirlerin düşmeye devam edeceğini bildirdi. Buna en büyük sebep ise akıllı telefon pazarında artan rekabet.





Önümüzdeki dönemde iPhone 6, Galaxy Alpha, Xperia Z3, Galaxy Note 4 gibi modellerin piyasaya çıkacak olması HTC için dezavantaj. Zira kendi cihazlarının satışlarının baltalanması ihtimali mevcut. One M8 modelinin firma tarihindeki en çok satan cihaz olmasına karşın düşük kar getirmesi de mali tabloların dengelenmesini engelliyor. Ayrıca bazı HTC modelleri çok düşük seviyede satış rakamlarına sahip.





HTC'nin üçüncü çeyrekte çok fazla zarar etmemek için satış ve pazarlama maliyetlerinde kısıntıya gideceği belirtiliyor. Hali hazırda pazarlama eksikliği nedeniyle eleştirilen HTC'nin kısıntı nedeniyle bu eksikliği daha da artmış olacak. Ancak firma kesinlikle işten çıkarma yoluna başvurmayacağının altını çiziyor.





Bununla birlikte firma pazar payını artırmaya başlamasından oldukça memnun ve dengeli bir şekilde bu artışın korunmasını sağlamak istiyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-forecasts-that-its-sales-and-revenue-will-continue-to-plummet-during-Q3-2014_id58821