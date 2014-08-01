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HTC'nin üçüncü çeyrek için beklentileri iç açıcı değil

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin üçüncü çeyrek için beklentileri iç açıcı değil

Yılın ikinci çeyreğinde uzun bir aradan sonra ilk kez kar elde eden ve gelecek için de umut tazeleyen HTC ne yazık ki bu ivmeyi sürdüremeyecek gibi görünüyor. Firmanın üçüncü çeyrek beklentileri iç açıcı değil. 

Firma yaptığı açıklamada yılın üçüncü çeyreğinde satışların ve gelirlerin düşmeye devam edeceğini bildirdi. Buna en büyük sebep ise akıllı telefon pazarında artan rekabet.

Önümüzdeki dönemde iPhone 6, Galaxy Alpha, Xperia Z3, Galaxy Note 4 gibi modellerin piyasaya çıkacak olması HTC için dezavantaj. Zira kendi cihazlarının satışlarının baltalanması ihtimali mevcut. One M8 modelinin firma tarihindeki en çok satan cihaz olmasına karşın düşük kar getirmesi de mali tabloların dengelenmesini engelliyor. Ayrıca bazı HTC modelleri çok düşük seviyede satış rakamlarına sahip. 

HTC'nin üçüncü çeyrekte çok fazla zarar etmemek için satış ve pazarlama maliyetlerinde kısıntıya gideceği belirtiliyor. Hali hazırda pazarlama eksikliği nedeniyle eleştirilen HTC'nin kısıntı nedeniyle bu eksikliği daha da artmış olacak. Ancak firma kesinlikle işten çıkarma yoluna başvurmayacağının altını çiziyor. 

Bununla birlikte firma pazar payını artırmaya başlamasından oldukça memnun ve dengeli bir şekilde bu artışın korunmasını sağlamak istiyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-forecasts-that-its-sales-and-revenue-will-continue-to-plummet-during-Q3-2014_id58821 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kimi_raikonen 4 yıl en beğenilen
kamera telefonda çok önemli bi etken.ultrapiksel kamera koyup milyonlar satmayı ummak hayalcilikten öteye gitmez.çoğu insan m8 i beğeniyor ama kamerasından dolayı diğer alternatiflere yöneliyor.ayrıca htc nin orta seviye telefonları da el yakıyor maşallah.bu satış politikalarıyla htc nin işi çok zor.
kamera telefonda çok önemli bi etken.ultrapiksel kamera koyup milyonlar satmayı ummak hayalcilikten öteye gitmez.çoğu insan m8 i beğeniyor ama kamerasından dol...
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canguler917 4 yıl
o uygun fiyatlı olacak dediğin desire 816 1500 tl den girdikten sonra sonuna kadar hak ediyorsun.
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Erkansins 4 yıl
Telefona 4 mp kamera koyup ekranın 3 te 1 ini gereksiz yere işgal ediyorsan zarar etmen doğal.
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foreveriphone 4 yıl
htc nin önümüzdeki sene gazı kökleyip 20upx kamera 5mpx ön kamera benzer kasa 2k ekran 805-810 işlemci adreno 420 koyup 1500tl ye satması gerekiyor canan hanıma duyrulur yoksa tr pazarını unutsun birkaçbin fanından başka kmseye satamaz 2500tl ye m8 gibi cihazı.Geri kalan tüm modelleride 1000tl altına vermesi lazım.Dünyadaki zararını tr telafi eder merak etmeyin o zaman.
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ender ahmet 4 yıl
fiyatları biraz düşürseler çok satacaklarda yapmıyorlar.m7 tasarımı kasası vs çok iyi ama g2 kadar satmamıştır.

m7 ve m8 aslında çok satması gereken amiral gemileri.fiyatlardan dolayı satmıyor.fiyat politikasını değiştirmeleri gerekiyor.
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DH Misafiri 4 yıl
fiyat pahalılığından yakınanlar bu telefon taiwandan geliyor samsung gibi çinden avrupadaki anamerkezlerinden çıkıp gelmiyor yaşadığınız ülke gümrükte o kadar güzel vergi koyuyorki abd 600 $cihaz burda 25000 olması normal birde sense alt yapısını bilmeden malzeme kalitesini yaşamadan telefondaki kaliteyi yaşamadan yazmayın unutmayın en zor rom atılan cihaz en kalitelidir rom atın :D
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byamon 4 yıl
fiyatlara biraz düzenleme gelse belki daha iyi olur o zaman insanlar kameraya bakmadan malzeme kalitesini düşünüp alabilir ama sen o kamera ile bu fiyat politikasını uygularsan insanlar almaz... sadece htc değil tüm android kullanan firmalar için aynı şeyi düşünüyorum iphone dan ne farkı kaldı artık insanlar alış veriş merkezlerinde telefon mağazalarında kredi ile telefon alıyor nasıl bir tüketim zihniyeti içine girdiysek helal olsun bize...
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jackaxman 4 yıl
Bu saatten sonra avuçiçi kadar cihazlara sirf teknolojik alet diye 2binler isteyen firmaların batacagi günler gelecek.
Oneplus one herşeyiyle mükemmel bir telefonu kar marjiyla beraber 299 dolara yapılabileceğini gösterdi.
HTC Türkiye tam bir basarisizlik abidesi. ABD' de 600 dolar ab'de ise 600 euroya satilan ttelefonu tc'ye 2500 tlye kaba tabirle itelemek isteyen bir operasyon. Başka ülkelerde de buna benzer yapilar varsa bunlardan kurtulmasi ya da en azindan küçülmesi firmanin geleceği için çok önemli.
HTC değerli bir firma yazilimiyla tasarimiyla değerli. Fakat yönetimi malesef berbat.
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Artizt 4 yıl
htc one mini 2 modeli sıfırı 1500 tl abi , satamamaları çok normal... Snapdragon 400, 1 gb ram koyuyon 1500 tl nedir yani... 13 MP kamerası var da, donanım ile birlikte bu kadar pahalı olmayı hak etmiyor bu telefon.
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vamp 4 yıl
Piyasanin en pahali telefonu olacağına, fiyat performans telefonu olsaydi belki htc icin gelecege umutla bakabilirdik. Htc bu aralar kendisini vertu firmasiyla karistirmaya basladi. Kimse salak değil. Samsung bile Çinli ureticilerin yukselisine nasil cevap verecegini bilemezken bu fiyatlarla bu piyasada tutunmak htc icin hayalden baska bisey degil.
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Luaz. 4 yıl
One M8 modelinin firma tarihindeki en çok satan cihaz olmasına karşın düşük kar getirmesi de mali tabloların dengelenmesini engelliyor.

O kadar pahalıya satılmasına karşın nasıl düşük kar getiriyor?
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BekirTemel 4 yıl
Uzun süredir hiç iç açıcı beklentileri olmadı zaten Htc 'nin ne yazık ki!
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Schnitter 4 yıl
Bu fiyatlarla zor be HTC.
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1BilimAdamı 4 yıl
''O fiyata düşük kar marjı''cidden şaşırdım keşke ilk çıktığında 4 farklı m8 modeli ile çıksaydı;,plastik ,metal ultrapixlli,megapixelli.Bu kadar riske ne gerek vardı ki htc
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