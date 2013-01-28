Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin yeni telefon serisi Infobar, tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüyle geliyor

6 yıl
1,2b
1
39
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin yeni telefon serisi Infobar, tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüyle geliyor

HTC'nin Japon tasarımcı Naoto Fukasawa ile yapmış olduğu işbirliği sonucu karşımıza çıkan "Infobar" serisinin "HTC Infobar A02" olarak adlandırılan modeli sahip olduğu donanımsal özelliklerin yanı sıra, kullanacağı yeni arayüzle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

"IIDA UI 2.0"("IIDA" açılımı yenilik, hayal, tasarım ve sanat) olarak adlandırılan bu arayüz tamamen yeniden tasarlanmış yapısıyla oldukça başarılı bir görselliğe sahipken, basit bir kullanım deneyimi de sunacak gibi görünüyor. Ölçeklenebilen kutucukları ile Microsoft'un Windows Phone 8'inde yer alan canlı kutucukları bir hayli andıran IIDA UI 2.0, menüler arası geçiş animasyonlarıyla da etkileyici görünüyor. Henüz tahminlerin ötesinde bir bilgi olmasa da IIDA UI 2.0'ın muhtemelen Android 4.1 üzerinde çalışacağını da belirtelim.

HTC'nin IIDA UI 2.0 arayüzü ile gelecek olan modeli HTC Infobar A02, Japonya'da faaliyet gösteren KDDI adlı operatör ile Japon kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, HTC Infobar A02'ın LTE(800/1500), CDMA2000 800/2100 ve WCDMA 850/1900/2100 bağlantı özelliklerine baktığımızda küresel pazarda da yer alabilecek bir model olduğu da gözlerden kaçmıyor. 4.7 İnç'lik Super IPS HD ekranla birlikte gelen HTC Infobar 02'nin teknik detaylarına baktığımızda Qualcomm'un Snapdragon S4 APQ8064 serisi 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemcisinden güç alırken; Adreno 320 grafik birimi, 1 GB RAM, 2100 mAh pil ve micro SD kart ile arttırılabilen 16 GB'lık dahili depolama alanına sahip olduğu görülüyor.

Tüm bu teknik özelliklerin yanı sıra, HTC'nin Imagesense teknolojisine yer verdiği 8 megapiksellik bir arka kamera, 2.1 megapiksellik ön kamera, Beats Audio ses desteği ve NFC desteğine de sahip. Tüm bu özellikleri 147 gr ağırlığında ve 9.7 mm kalınlığındaki bir gövdede buluşturan cihazın suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda olduğunu da belirtelim. HTC'nin Infobar A02 ile sunacağı yeni arayüzü IIDA UI 2.0'ın nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, aşağıdaki tanıtım videolarına göz atabilirsiniz. 


 

 

http://www.talkandroid.com/149081-htc-brings-completely-new-ui-with-crazy-animations-to-new-infobar-phone-video/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LKLC 6 yıl en beğenilen
sense i takan mı kaldı artık.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Herkes de Nokia'nın tasarımlarına özeniyor yalnız :) L820'nin rötuşlanmış hali :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
camoka5 6 yıl
Telefon kullanımını yavaşlatmayacaksa mükemmel olmuş bence. Gördüğüm en iyi arayüz. WP8 den arak var tabi de, WP8 den daha iyi gözüküyor bence. Androide de uyarlanabilir sanırım sadece WP8 telefonları için dizayn ettiklerini sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yosunluel 6 yıl
On numara beş yıldız...flyme ve miui beni customization konusunda ümitlendirmişti.Seneye bir çok cihaz için bu arayüzün portu çıkacaktır.Tebrikler htc...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FromZeroToHero 6 yıl
Bekleyin 3 hafta sonra yeni modelini çıkarır HTC...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Herkes de Nokia'nın tasarımlarına özeniyor yalnız :) L820'nin rötuşlanmış hali :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ek-kazanç için toplantımız başlamak üzere hemen tıkla toplantıya katıl..
Toplantı Linki: goo.gl/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dcup 6 yıl
Güzel olmuş, ben beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Güzel ve değişik olmuş. Animasyonlar biraz fazla geldi sadece. (Özellikle şu aşağı - yukarı kaydırırken ki baloncuk animasyonu. Videoda kapatılabildiğinden bahsediyormuş okuduğuma göre. Eğer öyleyse sıkıntı yok.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 6 yıl
1 gb ram olmasa iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medjay85 6 yıl
sense bile kasılıyoken bi süre sonra bu arayüzün ne olacağını tahmin bile edemiyorum.kaldıki demo videolarında bile kasılma belli oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr-Trojan 6 yıl
Sonunda htc de düz hatlı bir telefon çıkartıcak ve ayrıca çokta ince
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Sense ile iyi işler çıkarıyordu zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 6 yıl
Japon emo kızların eline yakışır bir tek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1155 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, anroid ve
2 etiket daha htc uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 620 "Snapdragon S4 işlemcili fiyat/performans telefonu" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim