HTC'nin yeni telefon serisi Infobar, tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüyle geliyor





HTC'nin Japon tasarımcı Naoto Fukasawa ile yapmış olduğu işbirliği sonucu karşımıza çıkan "Infobar" serisinin "HTC Infobar A02" olarak adlandırılan modeli sahip olduğu donanımsal özelliklerin yanı sıra, kullanacağı yeni arayüzle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.





"IIDA UI 2.0"("IIDA" açılımı yenilik, hayal, tasarım ve sanat) olarak adlandırılan bu arayüz tamamen yeniden tasarlanmış yapısıyla oldukça başarılı bir görselliğe sahipken, basit bir kullanım deneyimi de sunacak gibi görünüyor. Ölçeklenebilen kutucukları ile Microsoft'un Windows Phone 8'inde yer alan canlı kutucukları bir hayli andıran IIDA UI 2.0, menüler arası geçiş animasyonlarıyla da etkileyici görünüyor. Henüz tahminlerin ötesinde bir bilgi olmasa da IIDA UI 2.0'ın muhtemelen Android 4.1 üzerinde çalışacağını da belirtelim.





HTC'nin IIDA UI 2.0 arayüzü ile gelecek olan modeli HTC Infobar A02, Japonya'da faaliyet gösteren KDDI adlı operatör ile Japon kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, HTC Infobar A02'ın LTE(800/1500), CDMA2000 800/2100 ve WCDMA 850/1900/2100 bağlantı özelliklerine baktığımızda küresel pazarda da yer alabilecek bir model olduğu da gözlerden kaçmıyor. 4.7 İnç'lik Super IPS HD ekranla birlikte gelen HTC Infobar 02'nin teknik detaylarına baktığımızda Qualcomm'un Snapdragon S4 APQ8064 serisi 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemcisinden güç alırken; Adreno 320 grafik birimi, 1 GB RAM, 2100 mAh pil ve micro SD kart ile arttırılabilen 16 GB'lık dahili depolama alanına sahip olduğu görülüyor.





Tüm bu teknik özelliklerin yanı sıra, HTC'nin Imagesense teknolojisine yer verdiği 8 megapiksellik bir arka kamera, 2.1 megapiksellik ön kamera, Beats Audio ses desteği ve NFC desteğine de sahip. Tüm bu özellikleri 147 gr ağırlığında ve 9.7 mm kalınlığındaki bir gövdede buluşturan cihazın suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda olduğunu da belirtelim. HTC'nin Infobar A02 ile sunacağı yeni arayüzü IIDA UI 2.0'ın nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, aşağıdaki tanıtım videolarına göz atabilirsiniz.













http://www.talkandroid.com/149081-htc-brings-completely-new-ui-with-crazy-animations-to-new-infobar-phone-video/