HTML ve CSS ile sanat yapan kadın: Diana Smith

İnanması zor ama sofistike programlama dilleri, kullanıcı arayüz tasarımcısı olarak çalışan Diana Smith'in yarattığı çarpıcı resimleri oluşturmak için de kullanılabiliyor. Daha önce ASCII karakterleri ile yapılan çeşitli görsellere şahit olmuştuk fakat Smith'in saf kod kullanarak yaptığı çalışmalar son derece etkileyici.

Simith'in tek dezavantajı tarayıcı uyumsuzlukları

Herhangi bir resim veya benzeri materyal kullanmadan, sadece HTML ve CSS ile tasarlanan bu görseller adeta bir yağlı boya çalışmasını andırıyor. Smith, kodlarla bazen meyvelerden oluşan bir tablo resmederken, bezen güzel bir kadın, bazen de Rönesans döneminden kalma bir portre meydana getirebiliyor.

dezavantajı var. Zira Simith'in HTML ve CSS kodlarıyla tasarladığı bu resimler Chrome'un son sürümünde kusursuz bir şekilde görüntülenebilirken, eski sürümlerinde farklı bir şekilde görüntülenebiliyor. Opera tarayıcısında ise resimlerde bozulmaların meydana geldiği görülüyor. Diana Simith'in yaptığı çalışmaların kodlarına GitHub hesabından ulaşmanız mümkün. Oldukça başarılı görünen bu çalışmaların bir devar. Zira Simith'in HTML ve CSS kodlarıyla tasarladığı bu resimlerkusursuz bir şekilde görüntülenebilirken, eski sürümlerinde farklı bir şekilde görüntülenebiliyor. Opera tarayıcısında isemeydana geldiği görülüyor. Diana Simith'in yaptığı çalışmaların kodlarına buraya tıklayarak kendihesabından ulaşmanız mümkün.

http://diana-adrianne.com