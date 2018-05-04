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HTML ve CSS ile sanat yapan kadın: Diana Smith

Kullanıcı arayüz tasarımcısı olan Diana Smith, sadece HTML ve CSS kullanarak, muhteşem olarak değerlendirilebilecek dijital resimler tasarlıyor. Smith'in birbirinden etkileyici çalışmaları haberimizde
1 yıl
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnanması zor ama sofistike programlama dilleri, kullanıcı arayüz tasarımcısı olarak çalışan Diana Smith'in yarattığı çarpıcı resimleri oluşturmak için de kullanılabiliyor. Daha önce ASCII karakterleri ile yapılan çeşitli görsellere şahit olmuştuk fakat Smith'in saf kod kullanarak yaptığı çalışmalar son derece etkileyici.

Simith'in tek dezavantajı tarayıcı uyumsuzlukları

Herhangi bir resim veya benzeri materyal kullanmadan, sadece HTML ve CSS ile tasarlanan bu görseller adeta bir yağlı boya çalışmasını andırıyor. Smith, kodlarla bazen meyvelerden oluşan bir tablo resmederken, bezen güzel bir kadın, bazen de Rönesans döneminden kalma bir portre meydana getirebiliyor.
Oldukça başarılı görünen bu çalışmaların bir de dezavantajı var. Zira Simith'in HTML ve CSS kodlarıyla tasarladığı bu resimler Chrome'un son sürümünde kusursuz bir şekilde görüntülenebilirken, eski sürümlerinde farklı bir şekilde görüntülenebiliyor. Opera tarayıcısında ise resimlerde bozulmaların meydana geldiği görülüyor. Diana Simith'in yaptığı çalışmaların kodlarına buraya tıklayarak kendi GitHub hesabından ulaşmanız mümkün.

http://diana-adrianne.com Yorum Yaz
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FerdosParadise 1 yıl en beğenilen
her piksel için bir satır kod mu yazmış abla?! helal olsun ..
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yonex78 1 yıl
Bizimkiler de sagdan soldan toplama kod editleyerek Devoloper im ben diye dolaşır ortada :)
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FerdosParadise 1 yıl en beğenilen
her piksel için bir satır kod mu yazmış abla?! helal olsun ..
1 Yanıt Yanıtla +9
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magicrea 1 yıl FerdosParadise
piksel için kod yazsa jpg olur.
muhtemelen başlangıç bitiş noktaları arasında çalışmıştır. bunlar büyük ihtimal vektördür. veektörden çevirmiştir. yine de devasa işçilik var.
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