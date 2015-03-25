HYT hidromekanik saatlerine devam ediyor

2002 yılında bir proje olarak başlayan ve HYT'nin devreye girmesiyle gerçekleşme imkanı bulan hidromekanik saatler, 10 yıl süren titiz bir çalışmanın ardından 2012 yılında ilk kez görücüye çıkmıştı. Kadran görünümü ile klasik saatlerden ayrılan HYT H serisi şimdi üçüncü üyesine kavuştu.

Pistonlu saat olarak da bilinen HYT H serisinin yeni modelinde daha yoğun bir çalışma yürütülmüş ve sıvı borusu daire yerine düz bir tasarım benimsemiş. İşleyiş tamamen değiştiği için saat gösterimi de büyük bir değişikliğe uğramış.

Öncek modellerde renkli sıvı 1 milimetrelik boru içerisinde dairesel bir hareket çiziyordu. Yeni modelde ise düz boru 6 bloklu bir çubuk üzerine yerleştirilmiş ve renkli sıvı blokların üzerinde ilerleyerek saati gösteriyor.

Soldaki piston sıvıyı ileri doğru iterken, sağdaki piston ise son bloğun bitiminde yağ pompalamaya başlayarak renkli sıvıyı başlangıç noktasına döndürüyor. 4 taraflı olan çubuk her 6 saatin bitiminde dönerek sonraki 6 rakamı kadrana getiriyor. Kurmalı mekanizma 170 saate kadar enerji depoluyor ve bir ibre ile enerji seviyesi gösteriliyor.

HYT bu saatler için büyük yatırım yaptı ve yeni iştirakler kurarak patent başvurusunda bulundu. Bu kadar emeğin karşılığı da elbette fiyata yansıyor. Sadece 25 adet üretilen HYT H3 saatlerin fiyatı ise 290 bin dolar.

http://www.hytwatches.com/Collection/Watch/Item/h3-25.sls