Hackerlar 13 bin kullanıcının alışveriş bilgilerini yayınladı

Son günlerde meydana gelen siber saldırı oranları giderek büyüyor gibi gözüküyor. Sony Pictures'in hacklenmesi ile başlayan olaylar geçtiğimiz günlerde Xbox Live ve PlayStation Network'un saldırı düzenlenerek erişime kapatılmasının arından şimdi de Anonymous isimli grupla bağlantısı olduğu düşünülen hacker bir grup tarafından 13 bin kişinin kullanıcı adı,şifresi, kredi kartı bilgileri olduğu iddia edilen bir dökümanı GhostBin isimli dosya paylaşım sitesine yükleyerek yayınladı.

Bazı Anonymous üyelerinin ise bu grubun kendi toplulukları ile alakalı olmadığını belirtti, fakat Anonymous'un herhangi bir lideri veya yönetilen merkezi olmadığı bilindiği için iddialar şimdilik geçerliliğini koruyor. Atılan tweette ise eylemin "eğlenmek için" yapıldığı yazılıyor.

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Bilgilerin çoğunun online oyun alışverişlerinden ve cinsel içerikli sitelerden çalındığı düşünülüyor. Xbox Live, PlayStation Network, Twitch.tv , Origin.com gibi oyun odaklı yerler dışında Walmart, Amazon gibi büyük alışveriş sitelerinden de sızıntılar olduğu iddia ediliyor. Bilgilerin bir çok farklı kaynaktan alınmış olması da bu bilgilerin kullanıcıların yüklediği zararlı bir yazılım ile çalındığı iddiasını güçlendiriyor.