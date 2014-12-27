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Hackerlar 13 bin kullanıcının alışveriş bilgilerini yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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Hackerlar 13 bin kullanıcının alışveriş bilgilerini yayınladı
Son günlerde meydana gelen siber saldırı oranları giderek büyüyor gibi gözüküyor. Sony Pictures'in hacklenmesi ile başlayan olaylar geçtiğimiz günlerde Xbox Live ve PlayStation Network'un saldırı düzenlenerek erişime kapatılmasının arından şimdi de Anonymous isimli grupla bağlantısı olduğu düşünülen hacker bir grup tarafından 13 bin kişinin kullanıcı adı,şifresi, kredi kartı bilgileri olduğu iddia edilen bir dökümanı GhostBin isimli dosya paylaşım sitesine yükleyerek yayınladı.

Bilgilerin çoğunun online oyun alışverişlerinden ve cinsel içerikli sitelerden çalındığı düşünülüyor. Xbox Live, PlayStation Network, Twitch.tv , Origin.com gibi oyun odaklı yerler dışında Walmart, Amazon gibi büyük alışveriş sitelerinden de sızıntılar olduğu iddia ediliyor. Bilgilerin bir çok farklı kaynaktan alınmış olması da bu bilgilerin kullanıcıların yüklediği zararlı bir yazılım ile çalındığı iddiasını güçlendiriyor.

Bazı Anonymous üyelerinin ise bu grubun kendi toplulukları ile alakalı olmadığını belirtti, fakat Anonymous'un  herhangi bir lideri veya yönetilen merkezi olmadığı bilindiği için iddialar şimdilik geçerliliğini koruyor. Atılan tweette ise eylemin "eğlenmek için" yapıldığı yazılıyor.
 
Hackerlar 13 bin kullanıcının alışveriş bilgilerini yayınladı

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AMERICAN 4 yıl
Xbox Live ile ilgili bir sıkıntı yok.Hacker lar yanlışlıkla yazmışlar.
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DH Misafiri 4 yıl
Steam'i ve ödeme yöntemlerini seveyim. Adamlar yapıyor...
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doctor_bey 4 yıl
Yok yok Anon değildir o.
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MrKemal17 4 yıl
Amazondaki kart bilgilerim umarım sağlamdır.
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lazloo 4 yıl
Steam candır
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L.o.T.u.S 4 yıl
tüh gitti benim sanalkart bilgileri
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Hahaha okurken üzülmedim.Başıma gelirsede zaten haketmişimdir
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E_Aydin35 4 yıl
Hacked.. Bir ego hikayesi...
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1BilimAdamı 4 yıl
Adamlar eğlenmek için şirketleri hackliyor vay bee
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bodyman700 4 yıl
arkadaşlar bişe soracağım şimdi ben originden alışveriş yapmıştım ama kredi kartı bilgilerini saklama diyede işaretleyerek (yada kart bilgilerini sakla kısmını işaretlemeyerek) sizce kredi kartımı değiştirmem gerekirmi?
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alemburda34 4 yıl
Amazon aman ha benim k. Kartı bilgilerim var
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