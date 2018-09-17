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Hackerlar Hindistan hükümetine ait web sitelerinde kripto para madenciliği yaptı

Hackerlar, yüksek trafiğe sahip olan Hindistan hükümetine ait web siteleri üzerinden kripto para madenciliği faaliyetinde bulundu. Uzmanlara göre bu faaliyet bir servet değerinde.
8 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Hackerlar Hindistan hükümetine ait web sitelerinde kripto para madenciliği yaptı
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Kripto paralar değerleri itibariyla yatırımcılarının yüzünü güldürmüyor olabilir ancak hackerlar için durum biraz farklı. Cryptojacking yani başkasına ait bilgisayarın işlem gücünü kripto para madenciliği için yetkisiz olarak kullanma faaliyeti dünya genelinde son derece yaygın. Hükümetlere ait web sitelerinden tutun da dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine kadar pek çok kuruluş bu faaliyetlerden nasibini almış durumda. Bireysel kullanıcılar yerine yüksek trafiğe sahip web sitelerini hedefleyen hackerların son kurbanı ise Hindistan hükümeti oldu.


Ziyaretçilerin işlem gücüyle Monero madenciliği 

Güvenlik araştırmacıları Shakil Ahmed, Anish Sarma ve Indrajeet Bhuyan tarafından geçtiğimiz günlerde keşfedilen kripto para madenciliği faaliyetinin ne zaman başladığı ve hackerların bugüne kadar ne kadar kripto para elde ettiği bilinmiyor. Monero madenciliği için geliştirilmiş popüler Coinhive komut dosyasının kullanıldığını belirten araştırmacılar, bu sayede ziyaretçilerin işlem gücü ile Monero kazıldığını belirtiyor. Araştırmacılara göre düne kadar devam eden bu faaliyetler sonucunda hackerlar çok ciddi meblağlar kazanmış olabilir.


Coinhive komut dosyasının yerleştirildiği web siteleri arasında 50 milyon nüfusa sahip Andhra Pradeş eyaletine ait üç önemli web sitesi de yer alıyor. Bu web sitelerinin her birinin ayda 1 milyar 60 milyon kez ziyaret edildiğine dikkat çeken araştırmacılar, hükümete ait web sitelerinin yanı sıra Hindistan uzantılı 119 farklı web sitesinin de Coinhive komut dosyasına maruz kaldığını dile getirdi. 


Uzmanlara göre hackerların bir sonraki hedefi nesnelerin interneti ağları olabilir. Bu ağlar üzerinden akıllı televizyon veya hoparlör gibi akıllı cihazların madencilik faaliyetleri için kullanabileceği belirtiliyor. Bu cihazlar gün boyu açık olmasa da yüksek işlem gücüne sahipler ve bu durum hackerlar için son derece önemli. Nitekim geçtiğimiz hafta paylaşılan bir rapora göre Hindistan'daki 13.500'den fazla router halihazırda hackerlar tarafından madencilik operasyonları için kullanılıyor. 


https://thenextweb.com/hardfork/2018/09/17/indian-government-cryptocurrency-coinhive/ Yorum Yaz
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HakanG22 8 ay en beğenilen
DH sunucularıyla da madencilik yapıyorlar galiba sürekli çöküyor
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alemburda34 8 ay
Ne kadar zaman sitede kodların durduğu belli değil ama hintliler salak değildir. Taş çatlasın 1 gün durmuştur. Bugün azçok interneti karıştıran biri bile madencilik yapılan siteyi anlıyor.
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ouzqan 8 ay
Valla helal olsun güzel mantık. Devlet kurumu açısından Hindistan ile hiçbir farkımız yok demek ki.
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V4LKyR 8 ay
Cümle şöyle olmalıydı :
Bu cihazlar yüksek işlem gücüne sahip olmasalar da, gün boyu açıklar.
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HakanG22 8 ay en beğenilen
DH sunucularıyla da madencilik yapıyorlar galiba sürekli çöküyor
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WmGMD 8 ay HakanG22
Madenciliğin 'm' si yokken de çöküyordu hocam
Harika bir foruma sahibiz.
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IceRulez 8 ay
Dünyanın bitcoin'i çıktı.
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ymhaslaman 8 ay
Dünyanın çivisi çıktı.
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