Hackerlar WhatsApp üzerinden banka bilgilerini çalmak için yeni bir yöntem geliştirdi

Hackerlar, çok fazla bilgisi olmayan kullanıcıların telefonundan hassas bilgileri ele geçirmek için yeni bir yöntem geliştirmiş. Bu yöntemde normal bir döküman gibi görünen bir virüs WhatsApp üzerinden yollanıyor. Bu virüsü telefonunuza aldığınızda online bankacılık bilgileriniz ve diğer bilgileriniz çalınıyor.

Bu yeni yöntem ile alakalı raporlarda işletim sisteminden bahsedilmemiş olsa da bu çeşit virüslerin genelde sadece Android'de çalıştığını hatırlatmakta yarar var. Bundan dolayı bu virüsün de sadece Android kullanıcıları için tehlike teşkil ettiğini tahmin edebiliriz. Bu tahmini destekleyen diğer bir nokta ise virüsün şimdiye kadar sadece Hindistan'da tespit edilmiş olması. Hindistan telefon pazarında düşük segmentli ve bu nedenle eski Android sürümlerine sahip telefonların çok yaygın olduğunu hatırlatalım.

Hackerlar bu yöntemde Hindistan'ın önemli kuruluşlarından olan NDA (Ulusal Savunma Akademisi) ve NIA'nın (Ulusal Soruşturma Ajansı) isimlerini kullanarak kullanıcıyı kandırıyor. Bu sahte mesajlarla dolaşan dosyalar çoğunlukla Excel formatında ama Word ve PDF dosyaları da bildirilmiş. Bu "döküman"larla, kullanıcının bankacılık bilgileri ve PIN kodlarına erişiliyor.

Hindistan'da devletin güvenlik kuruluşları, savunma güvenlik alanındaki kuruluşlara bir uyarı yollamış: Saldırının devlet çalışanlarını hedef aldığı düşünülüyor. Economic Times'da bu durumdan şu şekilde bahsediliyor: "Bu iki kurum (NDA ve NIA) ülkede oldukça popüler, oldukça tanınmış durumda ve bu kurumlara bir ilgi var. Bu nedenle, bu konulara merak duyan insanlar bu tuzağa düşebilir. Ancak, analizler gösteriyor ki; askerler, polisler ve savunma sektörü çalışanları asıl hedefteki grup olabilir."

Şimdilik, veri sızdırmak dışında virüsün ne yaptığı ve WhatsApp'in bu konuda bir önlem için çalışmaya başlayıp başlamadığı bilinmiyor.

http://bgr.com/2017/01/02/android-malware-whatsapp-threat/