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Hackerlar WhatsApp üzerinden banka bilgilerini çalmak için yeni bir yöntem geliştirdi

Hackerlar kullanıcıların bilgilerini çalmak için her geçen gün yeni yöntemler buluyor. WhatsApp üzerinden yayılan bir virüs ortaya çıktı. Asıl amaç kullanıcılar değil Hindistan devleti olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,4b
1
10
Güvenlik
Alper Çakan
Yazar
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Hackerlar, çok fazla bilgisi olmayan kullanıcıların telefonundan hassas bilgileri ele geçirmek için yeni bir yöntem geliştirmiş. Bu yöntemde normal bir döküman gibi görünen bir virüs WhatsApp üzerinden yollanıyor. Bu virüsü telefonunuza aldığınızda online bankacılık bilgileriniz ve diğer bilgileriniz çalınıyor.
Bu yeni yöntem ile alakalı raporlarda işletim sisteminden bahsedilmemiş olsa da bu çeşit virüslerin genelde sadece Android'de çalıştığını hatırlatmakta yarar var. Bundan dolayı bu virüsün de sadece Android kullanıcıları için tehlike teşkil ettiğini tahmin edebiliriz. Bu tahmini destekleyen diğer bir nokta ise virüsün şimdiye kadar sadece Hindistan'da tespit edilmiş olması. Hindistan telefon pazarında düşük segmentli ve bu nedenle eski Android sürümlerine sahip telefonların çok yaygın olduğunu hatırlatalım. 
Hackerlar bu yöntemde Hindistan'ın önemli kuruluşlarından olan NDA (Ulusal Savunma Akademisi) ve NIA'nın (Ulusal Soruşturma Ajansı) isimlerini kullanarak kullanıcıyı kandırıyor. Bu sahte mesajlarla dolaşan dosyalar çoğunlukla Excel formatında ama Word ve PDF dosyaları da bildirilmiş. Bu "döküman"larla, kullanıcının bankacılık bilgileri ve PIN kodlarına erişiliyor.
Hindistan'da devletin güvenlik kuruluşları, savunma güvenlik alanındaki kuruluşlara bir uyarı yollamış: Saldırının devlet çalışanlarını hedef aldığı düşünülüyor. Economic Times'da bu durumdan şu şekilde bahsediliyor: "Bu iki kurum (NDA ve NIA) ülkede oldukça popüler, oldukça tanınmış durumda ve bu kurumlara bir ilgi var. Bu nedenle, bu konulara merak duyan insanlar bu tuzağa düşebilir. Ancak, analizler gösteriyor ki; askerler, polisler ve savunma sektörü çalışanları asıl hedefteki grup olabilir." 
Şimdilik, veri sızdırmak dışında virüsün ne yaptığı ve WhatsApp'in bu konuda bir önlem için çalışmaya başlayıp başlamadığı bilinmiyor.

http://bgr.com/2017/01/02/android-malware-whatsapp-threat/ Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl
İOS olsaydı böyle olmazdı
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alemburda34 2 yıl XavierPedro
Baska biri olsa adam gibi aciklardim ama sen baslangictan kaybettin. Anlayacak adama aciklama yapilir. Sen ilk once adam olmayi ogren insan gibi baskasiyla konus babanin oglu yok burada
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alemburda34 2 yıl XavierPedro
Hey yavrum hey biliyorum diye yazmissin birde

Kendi kendini sahmat etmissin
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XavierPedro 2 yıl alemburda34
alemburda34
Hey yavrum hey biliyorum diye yazmissin birde

Kendi kendini sahmat etmissin

O senin algıdaki problemin. Sapla samanı ayırt etmekten aciz beyninin mahsulü.
Neyse ortaya bilgi koymaktan aciz, klasik bir tipsin. Sana iyi zırvalamalar.
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alemburda34 2 yıl XavierPedro
Yapacaksan yorum adam gibi olsun ne aciklama yapmisin ne baska birsey yazmak icin yazmissin o kdr. Sizin gibilerden tiksiniyorum.
tr.m.wikipedia.org/...
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XavierPedro 2 yıl alemburda34
alemburda34
Yapacaksan yorum adam gibi olsun ne aciklama yapmisin ne baska birsey yazmak icin yazmissin o kdr. Sizin gibilerden tiksiniyorum.
tr.m.wikipedia.org/...

Android linux çekirdeği üzerine inşa edilmiş ve java diliyle kodlanmış bir sistem ilk önce bunu öğren sonra tartışırız. Açık kaynak ile güvenlik tehtidini nasıl harmanlıyorsun kafanda bilmiyorum ama miden bulanıyorsa git ötede kus.
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Spider_hip 2 yıl
Düşük android versiyonlarında virüs çalışıyor diyor. Whassup'ın çok eski sürümlere desteğini kesecek olmasına şaşmamalı. İnsanlar tepki göstermişti o konuda ama gerçekten tüm versiyonlara destek vermek çok zahmetli bir iş. Hele bir de desteklediğiniz versiyon kullanıcısının yüzdesi belli bir oranın altındaysa. Bende web tasarımcısı olarak, zamanında eski ie versiyonlarından çok çektim. En geç yeni kodları algılayıp ekleyen ie olduğundan hep ie'nin kafasının basması için ekstra kodlama yapmak gerekiyordu ya da yeni kolay bir çok özelliği kullanmaktan vazgeçmek.
İos android savaşına gelirsek tabi neden olmasın, ikisininde de muhtemelen dünyanın en iyi coderları çalışıyordur. Ama çok fazla kafayı rakibe sardırmakta kendi işini yavaşlatabileceğinden çok efektif olmayabilir.
İos'un bence en zayıf tarafı microsoft gibi illa benim şeylerimi kullanacaksın, illa benim programımla bağlanacaksın gibi dayatmacı politikaya sahip olması bence. Genele baktığımızda insanlar dayatılmayı pek sevmiyor. Yine apple da microsofttan daha iyi kalite olduğundan dayatmaları bir yere kadar çekiliyor ama Microsoft'un politikası iyice Nazi mantığına dönmeye başladı son bu Windows 10 olayı, ie olayı ile. Hatta son zamanlarda ortaya çıkan yeni işlemcileri sadece windows 10 ile çalışacak şekilde microsoft ayarlatacak söylentilerine ise hiç şaşırmıyorum. Böyle manyakca bir uygulamaya bile gidebilir.
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Macella 2 yıl
Eğer androide rakip bir işletim sistemi sahibi olsaydım sadece androdide özel bir virüs yaratıp sistemin ne kadar güvensiz olabileceğini kullanıcılarına gösterirdim.
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alemburda34 2 yıl Macella
Dedigine gore Google ios icin virus yapmasi lazim

Google acik kaynakli olmasinin cezasini cekiyor birazda. Tabi bunuda babasinin hayrina yapmadi gelistiricileri kendisine cekmek, rakibinin yapamadigi ozellikleri verebilmek icin.
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WhatsApp, hacker ve
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