Snapdragon 835'li ilk telefon ASUS'tan gelebilir

Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 835, büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2017'de yüksek performanslı telefonlarda sıkça görülmesi beklenen işlemciyi, ilk olarak hangi firmanın kullanacağı da merak konusu. Şimdilik bu soruya kesin bir cevap olmasa da, bu firmanın ASUS olacağı yönünde önemli işaretler var.

ASUS, bu konuda belirsiz bir tavır sergilemek yerine dolaylı olarak doğrulamayı seçmiş gibi görünüyor. Haberimizin sonunda görebileceğiniz ASUS tarafından atılan tweet, şirketin Snapdragon 835'e sahip bir akıllı telefon piyasaya süreceğini doğrular nitelikte. Bu tweet dışında ise ASUS tarafından bu konuyla alakalı bilgi verilemdi

ASUS'un Snapdragon 835'i kullanan ilk üretici olacağını düşündüren işaretleri saymak gerekirse, ilk olarak tweet'teki, içinde Snapdragon yazılı bir işlemci içeren, ASUS yazılı kutu gösterilebilir. Ayrıca, aynı görselde açıkça "dünyanın en iyi işlemcisi" de yazılmış. Diğer bir işaret ise, ASUS'un geçmiş yıllarda da Qualcomm işlemcili telefonları piyasaya sürmek konusunda genelde hızlı olması. Tüm bu işaretler, sonraki ZenFone'da Snapdragon 835 olacağını düşündürüyor.

Ayrıca, ASUS'un CES 2017'de yani birkaç gün sonra yeni ürünler tanıtacağı bilgisinin doğrulandığını hatırlatalım. Tüm bu bilgiler, bu ürünlerden birinin Snapdragon 835'li üst seviye bir akıllı telefon olacağını ispatlar nitelikte. CES 2017 ile ilgili haberleri sitemizden takip edebileceğinizi ekleyelim.

http://www.talkandroid.com/307427-asus-teases-snapdragon-835-first-phone-release-date-ces-2017/?utm_source=feedburner-ta&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AndroidNewsGoogleAndroidForums+%28TalkAndroid%29