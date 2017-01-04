Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 835'li ilk telefon ASUS'tan gelebilir

2017'de üst düzey akıllı telefonlarda görülmesi beklenen Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 835'i ilk defa ASUS bir telefonda görebiliriz. Detaylar haberimizde.
2 yıl
5,1b
1
12
Cep Telefonları
Alper Çakan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 835, büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2017'de yüksek performanslı telefonlarda sıkça görülmesi beklenen işlemciyi, ilk olarak hangi firmanın kullanacağı da merak konusu. Şimdilik bu soruya kesin bir cevap olmasa da, bu firmanın ASUS olacağı yönünde önemli işaretler var. 
ASUS, bu konuda belirsiz bir tavır sergilemek yerine dolaylı olarak doğrulamayı seçmiş gibi görünüyor. Haberimizin sonunda görebileceğiniz ASUS tarafından atılan tweet, şirketin Snapdragon 835'e sahip bir akıllı telefon piyasaya süreceğini doğrular nitelikte. Bu tweet dışında ise ASUS tarafından bu konuyla alakalı bilgi verilemdi
ASUS'un Snapdragon 835'i kullanan ilk üretici olacağını düşündüren işaretleri saymak gerekirse, ilk olarak tweet'teki, içinde Snapdragon yazılı bir işlemci içeren, ASUS yazılı kutu gösterilebilir. Ayrıca, aynı görselde açıkça "dünyanın en iyi işlemcisi" de yazılmış. Diğer bir işaret ise, ASUS'un geçmiş yıllarda da Qualcomm işlemcili telefonları piyasaya sürmek konusunda genelde hızlı olması. Tüm bu işaretler, sonraki ZenFone'da Snapdragon 835 olacağını düşündürüyor.
Ayrıca, ASUS'un CES 2017'de yani birkaç gün sonra yeni ürünler tanıtacağı bilgisinin doğrulandığını hatırlatalım. Tüm bu bilgiler, bu ürünlerden birinin Snapdragon 835'li üst seviye bir akıllı telefon olacağını ispatlar nitelikte. CES 2017 ile ilgili haberleri sitemizden takip edebileceğinizi ekleyelim.
 

http://www.talkandroid.com/307427-asus-teases-snapdragon-835-first-phone-release-date-ces-2017/?utm_source=feedburner-ta&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AndroidNewsGoogleAndroidForums+%28TalkAndroid%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 2 yıl en beğenilen
Seneye bu zamanlarda Türkiye fiyatı açıklandı şeklinde haber konusu olur...
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aslanhan. 2 yıl
Asus ilk duyuran ama satışa son çıkaran firma olabilir evet.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Seneye piyasada olur muhtemelen...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugarb 2 yıl
Asus mu!??? gördük Zenfone 3 deluxe olayını
ilk kullanan olacakmış!!! inandık bizde....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Tanıtması kolay... Çıkarması asıl mesele :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzgoren90 2 yıl
haha asustan gelse nolcak anca 2018 baslarında gelir turkıyeye
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
835 koy iyi ama Bloatware ile doldurma şu telefonu yeter Asus. Android system/etc-bin dosyalarına kadar Bloatware dolu yazılımları nefes alamıyor telefon.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Asus anca duyurur zaten telefonları çok geç çıkıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aslanhan. 2 yıl
Asus ilk duyuran ama satışa son çıkaran firma olabilir evet.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 2 yıl
Koskoca şirketin tek amacı '' snapdragon 8xx li işlemciyi ilk biz kullandık '' olmamalı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
ha 830 olmuş ha 835 olmuş ne farkeder.test yapınca yüksek puan alıyor aferin bu kadar.5 senedir şarjı yine 1 günde biten telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 2 yıl
Bir çok yabancı kaynakta Snapdragon 835 in tüm detayları gece itibariyle paylaşıldı siz hala 2 gün öncenin haberini yapar konumdasınız ...
Mesut ve Erdi olmasa bu site tamamiyle yalan olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5118 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, ces2017 ve
2 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung'un katlanabilir telefonu bu yıl tanıtılabilir 2 yıl MSI Z270 Gaming M5 incelemesi "Z270 yongası Gaming 5'te vücut buluyor" 2 yıl Acer’dan sektörün ilk göz takip destekli kavisli monitörü 2 yıl Yeni tasarımlı Intel NUC’lar CES 2017 fuarında 2 yıl Yeni Civic Type-R, CVT şanzıman seçeneği ile gelecek 2 yıl Toshiba hisseleri zorlu bir dönemden çıktı ve yükselişe geçti 2 yıl Hayat kurtaran bileklik mercek altında 2 yıl Lenovo oyun dünyasına Legion markasını sunuyor 2 yıl AMD FreeSync 2 karşınızda 2 yıl Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak 2 yıl Türkiye'de en çok beğenilen Facebook sayfaları 2 yıl Ford ve Toyota araç içi uygulama geliştiricilerine yardım için konsorsiyum kurdu 2 yıl Samsung'dan rakiplerini kıskandıracak yeni çift kamera teknolojisi 2 yıl Elektrikli otomobillerin yeni efsanesi: Faraday Future FF 91 2 yıl Intel, lider harita uygulaması Here Maps'ten hisse satın alacak 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti mobile geldi 2 yıl Qualcomm Snapdragon 835 resmen duyuruldu 2 yıl PowerRay ile balık tutmak kolaylaşıyor 2 yıl Hackerlar WhatsApp üzerinden banka bilgilerini çalmak için yeni bir yöntem geliştirdi 2 yıl Samsung, akıllı buzdolabı alanında çok sayıda yeni modelle atak yapıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 835'li ilk telefon ASUS'tan gelebilir Sonraki Dell'den dünyanın en ince monitörü 2 yıl ABD'nin hack iddialarına Edward Snowden cevap verdi 2 yıl Kingston’dan flash bellekte kapasite rekoru 2 yıl Güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi 2 yıl Monster Abra A5 v10.1 "GTX 1050 Ti ve i7 7700HQ testte" 2 yıl Chrysler Portal konsepti yüz tanıma özelliği ile geliyor 2 yıl SEAT Arona kar üstünde kameralara yakalandı 2 yıl LG'nin nano-hücre teknolojili TV'leri geliyor 2 yıl Ölümlü kazaları azaltacak Döner Bariyer sistemi hayata geçirildi 2 yıl Microsoft Edge sadece Google Chrome indirmek için kullanılıyor 2 yıl Karanlığın Elli Tonu filminin yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Lenovo’nun sanal gerçeklik kaskı hazır 2 yıl Lenovo ev tipi dijital akıllı asistanını sunar 2 yıl LG'nin yeni robotlarında asistan özelliği olacak 2 yıl Windows 10 Creators Update güncellemesi Nisan ayında gelecek 2 yıl NASA’dan heyecan verici görseller: 2016’nın en çarpıcı anları galerimizde! 2 yıl 2016 yılında Steam’de en çok satan 100 oyun belli oldu 2 yıl SpaceX, Facebook'un uydusunu pert eden patlamanın nedenini açıkladı 2 yıl Apple Watch’taki "Dijital Crown" şimdi de iPhone'a ve iPad’e geliyor 2 yıl Warp Shift bu hafta iOS için ücretsiz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim