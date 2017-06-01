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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı

ABD’de bir grup hacker oldukça farklı ancak dikkatle hazırlanmış bir süreç ile toplam değeri yaklaşık 4.5 milyon dolar olan 150 adet Jeep Wrangler model aracı çalarak Meksika’ya kaçırdı.
1 yıl
9,7b
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15
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı
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Meksika’nın Tijuana şehrindeki bir motosiklet kulübünün üyeleri ilginç bir soygun serisine imza attı. 2013 yılından beri Kaliforniya’nın San Diego şehrindeki sayıları 150’yi bulan Jeep Wrangler model aracı çalarak Meksika’ya kaçıran çetenin soygunlarında kullandığı yöntem polis tarafından yakalanmalarıyla ortaya çıktı.  

Klasik soygun yöntemlerinin aksine araçlara hiçbir zarar vermeyen hatta anahtarla otomobilin kapısını açıp Meksika’ya kadar süren çetenin yaptığı çok adımlı soygun sürecinde ilk olarak çete üyeleri gözlerine kestirdikleri araçların araç kimlik numaralarını(VIN) tespit etti. Aracın ön camından bakıldığında görülebilen bu kimlik numaralarını toplayan ekip bu kodları kullanabilecekleri Jeep tarafından hazırlanan bir veri tabanına erişerek kodlara ait olan anahtar kalıplarını ve aracın içindeki bilgisayara ulaşabilecekleri şifreleri ele geçirdi.

Aracın Sahibi Gibi Davrandılar 

Bu aşamaların ardından aracı çalmak ise çete için adeta çocuk oyuncağıydı. Veri tabanından aldıkları anahtar kalıpları sayesinde aracın anahtarlarına sahip olan çete üyeleri otomobilin sahibi gibi kapıyı açtı bilgisayara giriş yaptı ve aracı Meksika’ya kadar kullandı. Meksika’da ise aracın motosiklet kulübünün diğer üyeleri tarafından parçalara ayrılarak ya da bir bütün halinde satıldığı tahmin ediliyor.

Polis olayla ilgili olarak ekibin veri tabanına sızmak için bir Jeep bayisiyle ortak çalıştığını söylese de henüz bu konuda net bir bilgi yok. Toplamda 150 adet aracın kaçırıldığı soygunda çete yaklaşık 4.5 milyon dolarlık kazanç sağlarken soygun son zamanlarda hackerların otomobil soygunlarına yöneldiğini ve otomobillerin siber saldırılara karşı yeterince güvenli olmadığını gözler önüne serdi.

Otomobiller Siber Saldırılara Karşı Dayanıksız 

2015 yılında, Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nden ve İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, otomobillerle ilgili yaptıkları güvenlik araştırmasında; Volkswagen, Fiat, Honda, Volvo, Porsche ve hatta Bentley tarafından üretilen otomobillerin saldırılara karşı yeterince güvenli olmadığını ve hackerların anahtara sahip olmadan da araçları ele geçirebileceğini dile getirmişti.  


https://www.theverge.com/2017/5/31/15720940/jeep-hack-bikers-theft-ring-security Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen Jovana Nedeljkovic
Jovana Nedeljkovic
Bir yönetici olarak kendinizi deneyin. mybasketteam.com/...

deneyen biri seni banlamış.
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tufanumur12 1 yıl
Araçlar akıllandı da güvenlikleri bu kadar kolay zaafiyetler barındırıyorsa otobil hırsızlarının hepsi bilgisayar okur :D
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arzemo 1 yıl
40 yıllık hırsız Hacker olmuş. Daha moder duruyor böyle.
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burakk, 1 yıl
Sons of Wrangler
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kadirirdem 1 yıl
Bu hackerler bir gün büyük sorun teşkil edecek diye korkuyorum.
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false6 1 yıl
Arap teröristin Hilux hayranlığı burda da Wrangler olarak tezahür ediyor zahar.
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Master_Evil 1 yıl
otomobillerin başı daha çok belaya girecek zamanla
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DH Misafiri 1 yıl
daha iyi günler bunlar yakında kıçınızdan donunuzu isticekler padişahım sen çok yaşa
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Kerim5100 1 yıl
Analogdan şaşmayın...
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BekirTemel 1 yıl
Belli ki hırsızlığa, teknolojiyi katanlar insanlara maddi zarar vermekte zorlanmayacak.
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