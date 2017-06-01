Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı

Tam Boyutta Gör

Meksika’nın Tijuana şehrindeki bir motosiklet kulübünün üyeleri ilginç bir soygun serisine imza attı. 2013 yılından beri Kaliforniya’nın San Diego şehrindeki sayıları 150’yi bulan Jeep Wrangler model aracı çalarak Meksika’ya kaçıran çetenin soygunlarında kullandığı yöntem polis tarafından yakalanmalarıyla ortaya çıktı.

Klasik soygun yöntemlerinin aksine araçlara hiçbir zarar vermeyen hatta anahtarla otomobilin kapısını açıp Meksika’ya kadar süren çetenin yaptığı çok adımlı soygun sürecinde ilk olarak çete üyeleri gözlerine kestirdikleri araçların araç kimlik numaralarını(VIN) tespit etti. Aracın ön camından bakıldığında görülebilen bu kimlik numaralarını toplayan ekip bu kodları kullanabilecekleri Jeep tarafından hazırlanan bir veri tabanına erişerek kodlara ait olan anahtar kalıplarını ve aracın içindeki bilgisayara ulaşabilecekleri şifreleri ele geçirdi.

Aracın Sahibi Gibi Davrandılar

Bu aşamaların ardından aracı çalmak ise çete için adeta çocuk oyuncağıydı. Veri tabanından aldıkları anahtar kalıpları sayesinde aracın anahtarlarına sahip olan çete üyeleri otomobilin sahibi gibi kapıyı açtı bilgisayara giriş yaptı ve aracı Meksika’ya kadar kullandı. Meksika’da ise aracın motosiklet kulübünün diğer üyeleri tarafından parçalara ayrılarak ya da bir bütün halinde satıldığı tahmin ediliyor.

Polis olayla ilgili olarak ekibin veri tabanına sızmak için bir Jeep bayisiyle ortak çalıştığını söylese de henüz bu konuda net bir bilgi yok. Toplamda 150 adet aracın kaçırıldığı soygunda çete yaklaşık 4.5 milyon dolarlık kazanç sağlarken soygun son zamanlarda hackerların otomobil soygunlarına yöneldiğini ve otomobillerin siber saldırılara karşı yeterince güvenli olmadığını gözler önüne serdi.

Otomobiller Siber Saldırılara Karşı Dayanıksız

2015 yılında, Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nden ve İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, otomobillerle ilgili yaptıkları güvenlik araştırmasında; Volkswagen, Fiat, Honda, Volvo, Porsche ve hatta Bentley tarafından üretilen otomobillerin saldırılara karşı yeterince güvenli olmadığını ve hackerların anahtara sahip olmadan da araçları ele geçirebileceğini dile getirmişti.

https://www.theverge.com/2017/5/31/15720940/jeep-hack-bikers-theft-ring-security