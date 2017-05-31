Uber-Google davası, Uber’in otonom araç liderini işinden etti

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Google’ın otonom araç iştiraki olan Waymo birkaç ay önce Uber’e dava açarak kendilerine ait teknolojinin izinsiz kullanıldığını ileri sürmüştü. Waymo, bir zamanlar Google’da çalışan ancak daha sonra Uber’in otonom araç bölümünün başına geçen Anthony Levandowski’nin şirketten ayrılırken binlerce belgeyi de yanında aldığını ve bu belgelerin Uber’in otonom araç çalışmalarının temelini oluşturduğunu ileri sürmüştü.

Mahkeme Kararına Uydu

Davayla ilgili geçtiğimiz hafta mahkeme ilk kararını açıklamış ve Uber’in belgeleri Google’a geri vermesine ayrıca Anthony Levandowski’nin görevine son verilmesine hükmetmişti. Bu karara uyan Uber, çalışanlarına gönderdiği mesaj ile Levandowski’nin işten çıkarıldığını açıkladı. Böylece dava başından beri(nisan ayının başlarında) otonom araç ekibindeki görevinde bulunmayan ve şirketteki pozisyonu değiştirilen Levandowski’nin Uber ile olan bağı tamamen kopartılmış oldu.

Google’a ait 14 binden fazla belgeyi çalmakla suçlanan ve mahkemede ifade vermeyi reddeden Levandowski, Google’dan ayrıldıktan sonra otonom tır geliştirme şirketi Otto’yu kurmuş ve Otto’nun Uber tarafından satin alınmasıyla birlikte Uber için çalışmaya başlamıştı. Uber’in otonom araç çalışmalarına hız ve yenilik kazandıran isim olarak bilinen Levandowski, geçtiğimiz yıl otonom araç geliştirme ekibinin başına getirilmişti.

https://electrek.co/2017/05/30/uber-fires-levandowski-alphabet-waymo-self-driving-suit/