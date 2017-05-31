Uber-Google davası, Uber’in otonom araç liderini işinden etti

Mahkeme Kararına Uydu
Davayla ilgili geçtiğimiz hafta mahkeme ilk kararını açıklamış ve Uber’in belgeleri Google’a geri vermesine ayrıca Anthony Levandowski’nin görevine son verilmesine hükmetmişti. Bu karara uyan Uber, çalışanlarına gönderdiği mesaj ile Levandowski’nin işten çıkarıldığını açıkladı. Böylece dava başından beri(nisan ayının başlarında) otonom araç ekibindeki görevinde bulunmayan ve şirketteki pozisyonu değiştirilen Levandowski’nin Uber ile olan bağı tamamen kopartılmış oldu.
Google’a ait 14 binden fazla belgeyi çalmakla suçlanan ve mahkemede ifade vermeyi reddeden Levandowski, Google’dan ayrıldıktan sonra otonom tır geliştirme şirketi Otto’yu kurmuş ve Otto’nun Uber tarafından satin alınmasıyla birlikte Uber için çalışmaya başlamıştı. Uber’in otonom araç çalışmalarına hız ve yenilik kazandıran isim olarak bilinen Levandowski, geçtiğimiz yıl otonom araç geliştirme ekibinin başına getirilmişti.
https://electrek.co/2017/05/30/uber-fires-levandowski-alphabet-waymo-self-driving-suit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim taksicilerin taksilerine bineceğime uber kullanıyorum. Taksimetre bozuk, yok burdan geçersek +20 lira yoksa gar'a girersek +10 lira. Fiş yok yanımda falan filan...
Bunlarla uğraşmayıp uber en güzeli.. hele ki havaalanı taksicileri tam şerefsiz, bu gibilere para kazandırmamak lazım.