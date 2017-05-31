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Uber-Google davası, Uber’in otonom araç liderini işinden etti

Google'ın Uber'e açtığı dava sonucunda Uber, otonom araç geliştirme ekibinin başında olan ve eskiden Google'da çalışan Anthony Levandowski'nin görevine son verdi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Uber-Google davası, Uber’in otonom araç liderini işinden etti
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Google’ın otonom araç iştiraki olan Waymo birkaç ay önce Uber’e dava açarak kendilerine ait teknolojinin izinsiz kullanıldığını ileri sürmüştü. Waymo, bir zamanlar Google’da çalışan ancak daha sonra Uber’in otonom araç bölümünün başına geçen Anthony Levandowski’nin şirketten ayrılırken binlerce belgeyi de yanında aldığını ve bu belgelerin Uber’in otonom araç çalışmalarının temelini oluşturduğunu ileri sürmüştü.

Mahkeme Kararına Uydu 

Davayla ilgili geçtiğimiz hafta mahkeme ilk kararını açıklamış ve Uber’in belgeleri Google’a geri vermesine ayrıca Anthony Levandowski’nin görevine son verilmesine hükmetmişti. Bu karara uyan Uber, çalışanlarına gönderdiği mesaj ile Levandowski’nin işten çıkarıldığını açıkladı. Böylece dava başından beri(nisan ayının başlarında) otonom araç ekibindeki görevinde bulunmayan ve şirketteki pozisyonu değiştirilen Levandowski’nin Uber ile olan bağı tamamen kopartılmış oldu.

Google’a ait 14 binden fazla belgeyi çalmakla suçlanan ve mahkemede ifade vermeyi reddeden Levandowski, Google’dan ayrıldıktan sonra otonom tır geliştirme şirketi Otto’yu kurmuş ve Otto’nun Uber tarafından satin alınmasıyla birlikte Uber için çalışmaya başlamıştı. Uber’in otonom araç çalışmalarına hız ve yenilik kazandıran isim olarak bilinen Levandowski, geçtiğimiz yıl otonom araç geliştirme ekibinin başına getirilmişti. 


https://electrek.co/2017/05/30/uber-fires-levandowski-alphabet-waymo-self-driving-suit/ Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl
Uber hakkında bir tane olumlu haber okuduğumu yeminle hatırlamıyorum. Nerede üçkağıt,dolandırıcılık,hırsızlık,hak yeme varsa orada uber var. Nasıl bir şirketsin lan sen. Şoförlere hile yap az para ver.Rakip şirketlere paralı müşteri tut olumsuz yorum verdir.Başka firmalardan bilgi çal. Haksız rekabet yap.
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derepaca 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
Uber hakkında bir tane olumlu haber okuduğumu yeminle hatırlamıyorum. Nerede üçkağıt,dolandırıcılık,hırsızlık,hak yeme varsa orada uber var. Nasıl bir şirketsin lan sen. Şoförlere hile yap az para ver.Rakip şirketlere paralı müşteri tut olumsuz yorum verdir.Başka firmalardan bilgi çal. Haksız rekabet yap.

Bizim taksicilerin taksilerine bineceğime uber kullanıyorum. Taksimetre bozuk, yok burdan geçersek +20 lira yoksa gar'a girersek +10 lira. Fiş yok yanımda falan filan...

Bunlarla uğraşmayıp uber en güzeli.. hele ki havaalanı taksicileri tam şerefsiz, bu gibilere para kazandırmamak lazım.
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