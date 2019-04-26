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Honor markası ülkemizde hedef büyüttü

2018 yılının Nisan ayında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Honor markası hedef büyüttü. Bu yıl ilk akla gelen en iyi 4 akıllı telefon markası arasında yer almayı hedefliyor.
3 hf.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2013 yılında Huawei’nin uygun fiyatlı akıllı telefon markası olarak hayata geçen Honor, bugüne kadar yüz milyonlarca telefon sattı ve firmanın pazarda iddialı hale gelmesini sağladı. Tam 1 yıl önce ülkemize de giriş yapan markanın hedefi büyük.

Büyümeye devam ediyor

Türkiye’deki birinci yaşını Türkiye Başkanı Kevin Kong’un ev sahipliğinde ve Sofa Hotel Nişantaşı’nda düzenlenen özel bir parti ile kutlayan Honor markası, hem ikinci yılındaki hedeflerini anlattı hem de daha canlı renklerle bezediği yeni logosunu tanıttı.

Ayrıca Bkz. "Facebook aktif kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor"

2018 yılının Nisan ayında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Honor, piyasaya 11 adet ürün sürerek beğeni topladı ve yaklaşık 100 bin kişilik bir hayran grubu oluşturdu. Firma Türkiye’deki ikinci yılında, ilk akla gelen en iyi 4 akıllı telefon markası arasında yer almayı hedefliyor.

İlk logosu daha çok Çin’e hitap edecek tarzda tasarlanan Honor markası bu kez Paris Estetik Araştırma Merkezi ile çalışarak yeni logosunu ortaya çıkardı. Küçük harflerden büyük harflere dönüşen ve daha keskin kenarlı hale gelen yeni logo, değişen teknoloji dünyasında barındırdığı hareketli renk geçişleriyle vizyoner bir algının temsilciliğini yapıyor. Markanın yeni sloganı ise, marka misyonu ile paralellik göstererek ‘HONOR MY WORLD’ olarak belirlendi.

Honor Türkiye’nin birinci yaş günü partisine medya mensupları, iş ortakları, markanın takipçileri katıldı. Partide sahne alan Güntaç Özdemir, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

 

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Krone 3 hf. en beğenilen
Honor Play ile köşeyi dönmüşlerdir. Ama yalan yok güzel cihaz fiyat performans açısından.
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huzzeyin 3 hf.
Kaç para harcadılar o logoya acaba. Zamanında trt de 1 milyon tl vermişti o dandirik logoya. Telefon sektöründeyim. Honor ilk 4 e mi gerecekmiş? Sektörsün gitsin. Zaten ülkede 3 tane bilindik marka var apple samsung huawei.
Xiamoi, Gm, Oppo falan filan hepsi hikaye. Hikayeden kastım güzel cihazları var özellikle Oppo nun ama bu işi bilen araştıran anlayan azınlık alır o telefonları. Honor dahil.
Benim telefondan anlamayan kullanıcım 16gb ya da 32 gb samsung j serisine hayran. Şimdi de a serileri çıktı. 500 tl pahalı alırsın huawei deki honordaki oppo daki özellikleri ama samsung alırsın. :) Neyse biraz dağınık oldu ama aklı olan adam samsung almaz. Almaz diyorum çünkü gereksiz pahalı. Apple altındır her zaman değerli. :)
Kaç para harcadılar o logoya acaba. Zamanında trt de 1 milyon tl vermişti o dandirik logoya. Telefon sektöründeyim. Honor ilk 4 e mi gerecekmiş? Sektörsün gitsi...
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DH Misafiri 3 hf.
Önceki logo çok daha güzeldi. Bu logoyu çocuklara mı çizdirmişler acaba gerçekten çok basit ve çirkin duruyor.
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Fenomenon 3 hf.
play, 8x, 10 lite güzel cihazlar. a01 ve bim de ara ara getiriyor güzel honor cihazları. şahsen ben ülkemizde daha çok yer edinmesini isterim. ayrıca insanlar yavaş alışacaktır markaya. eskiden samsung satışları çok fazlaydı. şimdi hala fazla (bunda samsung türkiye ekibinin de büyük katkısı var) ancak apple el yaktığı için satışlarında azalma var, huawei satışları artışta, insanlar xioami'ye de yavaş yavaş alışıyor. ben honor'ın da satışlarını artıacağı düşüncesindeyim tükiye için
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High Sierra 3 hf.
Huawei'nin gölgesinde kalıp bitecek Honor da. Honor'un amacı Huawei'nin Avrupa'da kazanamadığı saygınlığı yeni bir marka altında kazanmaya çalışma projesinden başka bir şey değildi. Honor görevini tamamladı zaten. Huawei Avrupa'nın tartışmasız lideri oldu.
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canmania 3 hf.
sen sadece logoyu tasarlayıp veriyorsun adamlar o logoya öyle bir hikaye yazıyor ki yok H harfindeki renk geçişleri şunu sembolize ediyor R harfi Antik yunandan günümüze uzanıyor diyerek milyon dolara pazarlıyorlar logoyu. Bunun en güzel örneği 140 TL lik G harfine Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin milyon TL vermesi
Bkz. : hurriyet.com.tr/...
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huzzeyin 3 hf.
Kaç para harcadılar o logoya acaba. Zamanında trt de 1 milyon tl vermişti o dandirik logoya. Telefon sektöründeyim. Honor ilk 4 e mi gerecekmiş? Sektörsün gitsin. Zaten ülkede 3 tane bilindik marka var apple samsung huawei.
Xiamoi, Gm, Oppo falan filan hepsi hikaye. Hikayeden kastım güzel cihazları var özellikle Oppo nun ama bu işi bilen araştıran anlayan azınlık alır o telefonları. Honor dahil.
Benim telefondan anlamayan kullanıcım 16gb ya da 32 gb samsung j serisine hayran. Şimdi de a serileri çıktı. 500 tl pahalı alırsın huawei deki honordaki oppo daki özellikleri ama samsung alırsın. :) Neyse biraz dağınık oldu ama aklı olan adam samsung almaz. Almaz diyorum çünkü gereksiz pahalı. Apple altındır her zaman değerli. :)
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Lomax. 3 hf.
Yavaş büyütsünler... Önce bir sözlerini tutabilmeyi, güncelleme verebilmeyi, pil süresi kasmak yerine arka planda uygulama çalıştırabilmeyi, uygulama bildirimlerini gösterebilmeyi falan becersinler de sonra zaten müşterileri onları büyütür.
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ERIKCI 3 hf.
İlk logo daha gençti
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Krone 3 hf. en beğenilen
Honor Play ile köşeyi dönmüşlerdir. Ama yalan yok güzel cihaz fiyat performans açısından.
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Ambarad 3 hf.
Bu logoyu PS'de tasarlayıp versem gülerler. Paris Estetik Araştırma Merkezi yapınca oluyor.
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