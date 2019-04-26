Honor markası ülkemizde hedef büyüttü

2013 yılında Huawei’nin uygun fiyatlı akıllı telefon markası olarak hayata geçen Honor, bugüne kadar yüz milyonlarca telefon sattı ve firmanın pazarda iddialı hale gelmesini sağladı. Tam 1 yıl önce ülkemize de giriş yapan markanın hedefi büyük.

Büyümeye devam ediyor

Türkiye’deki birinci yaşını Türkiye Başkanı Kevin Kong’un ev sahipliğinde ve Sofa Hotel Nişantaşı’nda düzenlenen özel bir parti ile kutlayan Honor markası, hem ikinci yılındaki hedeflerini anlattı hem de daha canlı renklerle bezediği yeni logosunu tanıttı.

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2018 yılının Nisan ayında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Honor, piyasaya 11 adet ürün sürerek beğeni topladı ve yaklaşık 100 bin kişilik bir hayran grubu oluşturdu. Firma Türkiye’deki ikinci yılında, ilk akla gelen en iyi 4 akıllı telefon markası arasında yer almayı hedefliyor.

İlk logosu daha çok Çin’e hitap edecek tarzda tasarlanan Honor markası bu kez Paris Estetik Araştırma Merkezi ile çalışarak yeni logosunu ortaya çıkardı. Küçük harflerden büyük harflere dönüşen ve daha keskin kenarlı hale gelen yeni logo, değişen teknoloji dünyasında barındırdığı hareketli renk geçişleriyle vizyoner bir algının temsilciliğini yapıyor. Markanın yeni sloganı ise, marka misyonu ile paralellik göstererek ‘HONOR MY WORLD’ olarak belirlendi.

Honor Türkiye’nin birinci yaş günü partisine medya mensupları, iş ortakları, markanın takipçileri katıldı. Partide sahne alan Güntaç Özdemir, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.